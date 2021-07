Kaczyński szuka miliardów na czołgi. Czy je pożyczy?

Zapowiedź zwiększenia wydatków na uzbrojenie wskazuje, że sytuacja obronna Polski jest niewesoła. Prezes PiS może mówić nam to, czego nie mają odwagi powiedzieć prezydent i minister obrony.

W takiej scenerii prezesa PiS i najważniejszego polityka Polski jeszcze nie widzieliśmy. Wojskowy namiot, pył pobliskiego poligonu, polowe mundury najwyższych rangą generałów, prezentacja na kilku planszach, którą MON nazwał odprawą. Jarosław Kaczyński sam przyznawał półżartem, że w żadnej jednostce wojskowej dawno nie był. Ale to, co mówił, zamiast uśmiechu budziło raczej zaskoczenie i obawę: rząd ma wyasygnować spoza budżetu MON dodatkowe ponad 23 mld zł na pilny zakup 250 najnowszych amerykańskich czołgów, które trafią do wojska już w przyszłym roku. Będzie to najkosztowniejszy wydatek obronny za rządów PiS, a zarazem pilotaż nowego programu zbrojeń firmowanego przez nieformalnego naczelnika państwa. „Po prostu czasy, sytuacja i miejsce, w którym żyjemy, tego wymagają. Nie ukrywam, że to drogie przedsięwzięcie, ale przy dzisiejszej sytuacji naszego kraju to jest możliwe do przeprowadzenia” – mówił Kaczyński, z jednej strony strasząc powagą sytuacji, z drugiej niby uspokajając, że państwo udźwignie ciężar tych wydatków.

Skąd u prezesa taka pasja do czołgów?

Wielkich planów PiS ogłaszał już co niemiara i ten może skończyć jak poprzednie. Warte zastanowienia jest jednak to, że Kaczyński – po raz pierwszy w politycznej karierze – osobiście firmuje olbrzymi zakup zbrojeniowy, niczym z kapelusza wyciąga sumę wielkości niemal jednego procenta PKB i ogłasza, że to dopiero początek. Dlaczego to robi i dlaczego właśnie teraz?

Można powiedzieć, że wreszcie poważnie potraktował swoją rolę w rządzie – wicepremiera i szefa komitetu ds. bezpieczeństwa i spraw obronnych. Choć objął ją w październiku 2020 r., do tej pory nie przejawiał szczególnej aktywności, a w sprawach militarnych niemal milczał. Owszem, mówiono, że godzinami przesiaduje w kancelarii premiera i czyta dokumenty, co miało się negatywnie odbijać na sytuacji w partii i powodować rozprzężenie na Nowogrodzkiej. Zdarzało mu się publikować oświadczenia – jak w czerwcu, gdy ogłaszał że za wyciekiem z prywatnych maili rządowych urzędników stoją hakerzy z Rosji. Udzielał też z rzadka wywiadów, w których bywał pytany o kwestie bezpieczeństwa i obronności – raz nawet wspomniał, że Polska powinna zwiększyć wydatki wojskowe i przyspieszyć zakupy uzbrojenia. Ale aż do minionej środy nie szły za tym żadne konkrety.

Przed wybuchem afery mailowej z kręgów PiS można nawet było usłyszeć, że Kaczyński nosi się z zamiarem odejścia z rządu na jesieni, bo sytuację w koalicji uspokoił na tyle, że może wrócić do tego, co lubi najbardziej – pociągania za sznurki z wygodniejszego fotela w partyjnej siedzibie. Pojawienie się go na pierwszej linii w militarnym anturażu, w roli patrona zbrojeniowego przyspieszenia to nieoczekiwany zwrot. Trudno sądzić, by Kaczyński zrobił go pod wpływem krytycznych komentarzy niechętnych mu mediów. I skąd u prezesa taka pasja do czołgów?

„Pisowskiemu ludowi” bliżej do Błaszczaka niż Morawieckiego

Nie brakuje domysłów, że Abramsy były tylko pretekstem, a tak naprawdę Kaczyńskiemu chodziło o gospodarza wojskowej uroczystości Mariusza Błaszczaka. Szef PiS poprzez osobistą obecność i ważkie deklaracje miał wesprzeć zarówno politykę zakupową jednego ze swoich najbliższych współpracowników, jak i jego osobiście po okresie, gdy w partii i rządzie najwięcej mówiło się o pozycji i przyszłości premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu został na niedawnym kongresie dokooptowany do grona wiceprezesów PiS i w wewnętrznych wyborach miał dostać najwięcej głosów, więcej od Błaszczaka. Cały czas w obiegu jest temat jego ewentualnego przywództwa w partii po Kaczyńskim. Morawieckiego nie wszyscy w PiS lubią – oględnie mówiąc – ale w dalszym ciągu stawia na niego prezes, przynajmniej w niewdzięcznej roli administratora. Ale „pisowskiemu ludowi” znacznie bliżej do kogoś takiego jak Błaszczak niż Morawiecki – i Kaczyński doskonale to rozumie.

Mało tego, gdzieniegdzie słychać, że tak naprawdę wolałby Błaszczaka jako następnego premiera i swojego potencjalnego dziedzica. Minister obrony jakby to wyczuwał, ostatnio znowu wszędzie go pełno: wręcza, wizytuje, otwiera i przecina wstęgi, a jednocześnie nie unika stanowczych wypowiedzi w politycznych polemikach, zahacza o tematy międzynarodowe i strategiczne – wyraźnie wyrasta na bardziej samodzielnego i z drugiego szeregu wybija się na numer dwa w rządzie. Kaczyński lubi obserwować rywalizację na swoim dworze, nie lubi jednak, gdy ktoś zaczyna się czuć zbyt pewnie. O ile więc postanowił zademonstrować związek z Błaszczakiem, to jednak w taki sposób, by w tym związku dominować. To Kaczyński, a nie Błaszczak pierwszy potwierdził spekulacje o Abramsach i w ten sposób ukradł ministrowi show. Widok był szczególny. Błaszczak na tle szpaleru wojska na nikim już nie robi wrażenia, Kaczyński w otoczeniu ludzi w mundurach – owszem.

„Czołgi za TVN”? Dziwny deal

Inną teorią jest to, że Kaczyński, ogłaszając kolejny potężny zakup uzbrojenia amerykańskiej produkcji, chciał w pewien sposób załagodzić kryzys w relacjach z USA wywołany planami wywłaszczenia Amerykanów z TVN i niejasnością dotyczącą koncesji dla stacji informacyjnej TVN24. „Czołgi za TVN” – deal, o którym zaczęła już pisać część komentatorów, byłby dziwny, bo kwestie obronne i zbrojeniowe to zupełnie inny wymiar relacji polsko-amerykańskich niż wolność mediów i swoboda inwestowania w nie, ale nie można wykluczyć, że taka koncepcja zaświtała w głowie doradców prezesa. Nawet jeśli nie chodziło wprost o jakąkolwiek transakcję wiązaną, przez zapowiedź kupna czołgów Kaczyński miał pokazać, że Polska pod jego rządami nadal świetnie rozumie, gdzie leżą jej interesy strategiczne i nie zamierza zrywać współpracy militarnej z USA w obliczu różnic w obszarach swobód obywatelskich, równouprawnienia mniejszości, sądownictwa czy mediów.

Najlepszym dowodem polskiej „wierności” miały być kolejne miliardy dolarów wpompowane w amerykański przemysł obronny. Firmy zbrojeniowe z USA rzecz jasna nie obrażą się na kolejne zamówienia z Polski, a rząd w ramach procedury FMS obsłuży kontrakt. Doradzi nawet, jak go najlepiej wykorzystać – więcej amerykańskich czołgów na wschodniej flance NATO odciąża do pewnego stopnia U.S. Army w Europie i obiektywnie zwiększa zdolności bojowe Sojuszu. Od tej strony jest to obopólnie korzystna sytuacja, tyle że na różnice zdań w sprawach wartości czy konflikt o TVN ma niewielki wpływ. W końcu Amerykanie udowodnili, że potrafią współpracować wojskowo nawet z dyktatorami, jeśli jest im to na rękę. Kaczyński to w oczach Departamentu Stanu na pewno nie Erdoğan, a Polska pozostaje dla USA zarówno ważnym klientem zbrojeniowym, jak i po prostu jest niezbędna dla obrony w ramach NATO. Kolejny wielomiliardowy zakup niewiele zmienia. Przyjmijmy więc, że Kaczyńskiemu nie chodzi o partyjne personalia ani jakiś ponury deal z Amerykanami, a rzeczywiście o dobro armii.

Co Kaczyński ma do wojska

Kaczyński bliski wojsku nigdy nie był, co nie znaczy, że nie snuł militarnych, a nawet militarystycznych planów. Ponad dekadę temu głośnym echem w Europie odbiła się jego propozycja, by wydatki na wspólną politykę rolną przeznaczyć na europejską armię liczącą 100 tys. żołnierzy. W 2006 r. omawiał temat wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim w rozmowach z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Dziś pewnie by się takiej myśli wyparł, choć jeszcze cztery lata temu przyznawał w DGP, że chodziło mu o stworzenie zbrojnej przeciwwagi dla Rosji, ale okazało się to nierealne z powodu podejścia europejskich elit.

Lider PiS nie rezygnował jednak z mocarstwowej wizji Europy i Polski. W 2017 r. argumentował, że powinny powstać europejskie siły odstraszania nuklearnego, a kontekstem jego wypowiedzi były obawy o zwinięcie amerykańskiego parasola atomowego przez Donalda Trumpa. Mało tego, Kaczyński uważał wtedy, że Polska powinna być włączona w sojusznicze porozumienie „nuclear sharing”, w ramach którego Stany Zjednoczone udostępniają broń jądrową kilku państwom NATO. Zresztą myśl o „atomowej potędze” i „autonomii strategicznej” powracała w wypowiedziach polityków PiS na początku ich rządów, później dopiero zastąpiona została przez podporządkowanie Ameryce Trumpa. Całkiem niedawno Kaczyński przyznał jednak, że czytuje publicystykę geopolityczną Jacka Bartosiaka, nawołującego, by Polska sformułowała „wielką strategię” opartą na samodzielności i zaczęła odgrywać rolę regionalnego mocarstwa we Wschodniej Europie. Nie wiemy, czy Kaczyński poważnie traktuje tezy Bartosiaka o samotnym przeciwstawianiu się Rosji przy jednoczesnym zrywaniu z domniemaną zależnością od Zachodu, choć ten drugi postulat wydaje się wręcz doktryną PiS. Z pominięciem zbrojeń rzecz jasna, bo tu zależność Polski od Zachodu, pod rządami PiS głównie od USA, jest coraz większa.

Więcej pieniędzy na wojsko

Jeśli chodzi o zbrojenia konwencjonalne i finansowanie wojska, Kaczyński kilkukrotnie w wywiadach opowiadał się za wzrostem wydatków obronnych do 3 proc. PKB. Jednak gdy przyszło do uchwalania prawa, lider rządzącej większości poprzestał na zapisaniu w ustawie sojuszniczego minimum 2 proc., z perspektywą stopniowego podnoszenia do 2,5 proc. w roku 2030. Pomysł ten wsparł zresztą niemal cały Sejm, co było ewenementem w rozgrzanej przez PiS atmosferze podziałów. Ale gdy prezydent Andrzej Duda zaproponował szybsze podniesienie budżetu obronnego, do 2,4 proc. PKB już w 2024 r. i wpisał taki postulat do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, Kaczyński nawet tego nie skomentował. Wydawało się iż uznał, że ponad 50 mld przeznaczane od dwóch lat na obronę narodową to suma wystarczająca, a dalsze podnoszenie budżetu MON może zostać źle odebrane przez elektorat, bardziej przejęty niedofinansowaniem ochrony zdrowia, drożyzną w sklepach czy na stacjach benzynowych.

Teraz jednak Kaczyński daje zielone światło do wydania na amerykańskie czołgi dodatkowych 23 miliardów, które, liczone jednorazowo, zwiększą wydatki obronne Polski do ponad 3 proc. PKB. Jeśli w ślad za tym pójdą kolejne inwestycje, plan Kaczyńskiego może wywindować Polskę na podium w NATO, jeśli chodzi o finansowanie wojska. Amerykanie wydają na ten cel 3,5 proc. PKB, ale liderami statystyk są Grecy z odsetkiem 3,8 proc.. Polska w rekordowym roku 2020 wydała 2,3 proc., w bieżącym ma wydać 2,1 proc. i jest na siódmym miejscu. Ale czy wydatki wojskowe to igrzyska i czy o miejsce na podium chodzi? Może najważniejszy polityk w państwie stara się nam powiedzieć, coś czego nie mają odwagi przyznać Duda i Błaszczak?

Ponury obraz polskiego bezpieczeństwa militarnego

Kaczyński jako wicepremier od bezpieczeństwa zajmował się głównie czytaniem dokumentów. Lubi to, ma naturę sowy, godzinami wertuje papiery – a tych miał na biurku stosy. Od zwykłych i spodziewanych: skarg, zażaleń, monitów, apeli, narzekań i donosów, które zapewne na prezesie PiS nie robią już wrażenia, po poważne analizy, raporty, prognozy, zestawienia, oparte na danych z wojska, aparatu bezpieczeństwa, wywiadu, kontrwywiadu i dyplomacji. Z Nowogrodzkiej – umówmy się – Kaczyński też mógł mieć do nich dostęp, ale przy Alejach Ujazdowskich same lądowały na jego biurku, a kancelaryjna obsługa mogła wstępnie odsiać te istotne od pomijalnych. Przy założeniu że Kaczyński na serio zainteresował się wojskiem i zbrojeniami – a tak zapewniają ci, którzy zetknęli się z nim w nowej roli – mógł doczytać się wielu interesujących, może szokujących, nieznanych mu wcześniej, a nawet przed nim ukrywanych faktów i ocen.

Z tej lektury mógł wyłaniać się zupełnie inny obraz polskiego bezpieczeństwa militarnego, stanu sił zbrojnych czy zdolności przemysłu obronnego niż prezentują oficjalnie najważniejsi generałowie, minister obrony czy PGZ. Żeby nie było niejasności – obraz dużo gorszy, może tragiczny. Nie byłoby to zaskoczeniem. Polska dopiero od bardzo niedawna inwestuje w obronność naprawdę poważne pieniądze i jest dopiero na początku reformy i modernizacji. Przemysł od dawna nie ma szczęścia ani do zarządzających nim polityków ani wstawianych jak na karuzelę pseudo–menedżerów, często nawet nie udających że się na czymkolwiek znają. Wojsko jest mocno przetrzebione i zastraszone, a najlepszą ścieżką kariery wyższych oficerów wydaje się bezkrytyczne wykonywanie życzeń szefów MON. Kaczyński przez ostatnie kilka miesięcy miał wgląd w tajne raporty NIK, dokumenty strategiczne i sztabowe, konkluzje z wojskowych ćwiczeń, które zapewne pozostawiają oczy szeroko otwarte na długo u każdego, kto je przeczyta. Mógł dojść do wniosku, że wojna wcale nie jest hipotetyczną najgorszą ewentualnością i że Polska nie ma chwili do stracenia, i musi się na potęgę zbroić. Mógł zdać sobie sprawę, że przy wydatkach obronnych na planowanym dotychczas poziomie, przezbrojenie wojska zajmie całe dekady, a tyle czasu nie mamy. Oczywiście nie mógł przyznać, że ministrowie pudrowali rzeczywistość, dlatego wszystko sprzedał jako swój, nowy, wielki i wspaniały plan. Wszyscy pamiętają, że ma ambicję zostać emerytowanym zbawcą Ojczyzny, o ile zdąży.

Skąd wziąć pieniądze?

Kaczyński może i znalazł sposób, by za jednym zamachem okazać troskę o bezpieczeństwo, pokazać Błaszczakowi i Morawieckiemu ich miejsce w szeregu, uczynić gest wobec Amerykanów i wytworzyć u wyborców wrażenie, że idą ciężkie czasy, w których tylko PiS może im zapewnić bezpieczeństwo. Układanka byłaby wręcz idealna, gdyby nie jedna luka – pieniądze. Kaczyński wspominał ogólnie, że dodatkowe pieniądze na czołgi pojawią się dzięki „możliwościom jakie daje światowy rynek finansowy” i że prace nad odpowiednią ustawą są na ukończeniu. Błaszczak twierdził, że rada ministrów przyjęła już uchwałę o rządowym programie rozwoju sił zbrojnych. Uchwały próżno jednak szukać w dzienniku urzędowym, a w Sejmie nie ma żadnego projektu dotyczącego nowego sposobu finansowania zbrojeń.

Według posłanki KO Izabeli Leszczyny posłowie PiS dopiero na lipcowym posiedzeniu komisji finansów zgłosili poprawkę umożliwiającą emitowanie na ten cel skarbowych papierów wartościowych, przez pięć lat od 2021 do 2026 r. i to w nielimitowanej wysokości. Ustawowa poprawka przeszła sejmowe głosowanie 8 lipca, ale nie została jeszcze uchwalona. Zakupy uzbrojenia, tak jak wszystko inne, można oczywiście robić „na kredyt” pochodzący z rządowych obligacji. Zadłużenie państwa jest gigantyczne, ale w razie potrzeby da się powiększyć o kilkadziesiąt czy nawet sto miliardów. Dopóki wiarygodność państwa–dłużnika jest solidna, ten mechanizm działa. Grozi jednak tąpnięciem w przypadku nawet nie zawinionego załamania na rynku finansowym, gdy nikt nie chce odnawiać kredytu na „zrolowanie” wcześniejszych długów. W takich przypadkach rządy stają w obliczu konieczności drastycznych cięć – w Polsce dotknęły one budżetu obronnego po globalnym kryzysie finansowym, mimo że żadnych obligacji na zakup broni wtedy nie zaciągano. Dziś perspektywy Polski jako wierzyciela wydają się stabilne, ale szybko mogą się zmienić. Czy warto strategiczne zakupy wiązać z chybotliwymi rynkami finansowymi? Pomysł nie jest całkiem nowy i nie narodził się na Nowogrodzkiej, nieoficjalnie było o nim słychać w Kancelarii Premiera. Morawiecki i jego prawa ręka w sprawach obronnych Michał Dworczyk musieli o możliwościach inżynierii finansowej opowiadać Kaczyńskiemu, gdy ten był bliżej i miał więcej czasu na spotkania w sprawach rządowych. Fakt, że nie słynący z zamiłowania do nowinek lider PiS podchwycił pomysł może potwierdzać, że ekstra wydatki stały się naprawdę pilne, a zatem że sytuacja obronna Polski jest niewesoła.

