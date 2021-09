Co planuje Ziobro i jego ludzie

Po wyrzuceniu z rządu Gowina i jego ludzi umocnił się w obozie władzy Ziobro ze swoją radykalnie eurosceptyczną ekipą. Dzieje się to w czasie, kiedy PiS ma z UE na pieńku jak nigdy dotąd i szuka rozwiązania. Trwają targi i podchody.

Czwartek, 16 września, rozmowa z czołowym politykiem Solidarnej Polski. – Były już w tym miesiącu dwie tury rozmów koalicyjnych naszych liderów z Jarosławem Kaczyńskim i Krzysztofem Sobolewskim. Czekamy na kolejne rozmowy. PiS jest gotów oddać nam resort klimatu, ale my go nie chcemy, bo to raczej gorący kartofel niż jakakolwiek korzyść. Jesteśmy natomiast zainteresowani rolnictwem, odtworzonym ministerstwem środowiska, ewentualnie sportem.

Polityk z otoczenia premiera: – Bajki.