Polacy przeciwko zakazowi pracy dziennikarzy na granicy

59 proc. badanych przez Ipsos uważa, że to źle, iż przepisy o stanie wyjątkowym zakazują pracy dziennikarzom w regionie przy granicy z Białorusią.

Prezydent na wniosek rządu wprowadził 2 września stan wyjątkowy w gminach położonych na granicy z Białorusią. Jako uzasadnienie władze podawały wzrost liczby napływających migrantów, głównie z Iraku i Afganistanu, oraz rozpoczynające się wówczas manewry rosyjsko-białoruskie Zapad 2021 (już się zakończyły). Jednym z najważniejszych obostrzeń wprowadzonych na mocy przepisów jest zakaz pracy dziennikarzy w tym regionie.

Dziennikarze na granicy

Jak wynika z badania Ipsos na zlecenie kampanii „Dziennikarze na granicy”, takiemu zakazowi sprzeciwia się 59 proc. Polaków, popiera go 35 proc. Podział wśród badanych rozkłada się w dużym stopniu zgodnie z barwami politycznymi. Zakaz pracy mediów źle ocenia 94 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, 90 proc. Lewicy i 72 proc. PSL, podoba się on z kolei 78 proc. wyborców PiS.

Przeciwko zakazowi pracy dziennikarzy na granicy białoruskiej protestują największe polskie media w ramach kampanii „Dziennikarze na granicy”. „Stwierdzamy, że działania władz są sprzeczne z zasadą wolności słowa, stanowią też przejaw niezgodnego z prawem prasowym utrudniania pracy dziennikarzom i tłumienia krytyki prasowej. Informujemy władze Rzeczpospolitej i opinię publiczną, że nie zgadzamy się z zakazem pracy dziennikarzy w terenie przygranicznym. Oznacza on odebranie nam możliwości wypełniania misji naszego zawodu, a społeczeństwu – konstytucyjnego prawa do informacji” – pod takim oświadczeniem podpisały się redakcje ponad 40 ogólnopolskich i lokalnych mediów.

Wydłużony stan wyjątkowy?

Media 14 września zaapelowały do rządu o dopuszczenie dziennikarzy do pracy na granicy. Do zmian przepisów jednak nie doszło. Dziś ministrowie spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i obrony Mariusz Błaszczak poinformowali, że rząd zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejnych 60 dni.

Sondaż telefoniczny Ipsos dla kampanii „Dziennikarze na granicy” został zrealizowany 21–23 września 2021 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1 tys. dorosłych Polaków.

