Rekonstrukcja rządu. Kto odchodzi, kto przychodzi

Przetasowania w gabinecie Mateusza Morawieckiego to konsekwencje odejścia Jarosława Gowina i zdaniem ekspertów osłabią pozycję premiera.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił zmiany w rządzie w czasie wtorkowej konferencji prasowej. Nowym ministrem rozwoju i technologii będzie Piotr Nowak, Michała Kurtykę w resorcie klimatu zastąpi Anna Moskwa, a miejsce Grzegorza Pudy (ma być ministrem funduszy i polityki regionalnej) w Ministerstwie Rolnictwa zajmie Henryk Kowalczyk, który będzie także wicepremierem. Kamil Bortniczuk stanie na czele odtworzonego po roku resortu sportu (wiceministrem będzie Łukasz Mejza).

Co wiemy o nowych ministrach

Piotr Nowak w latach 2015–20 był wiceministrem finansów, wcześniej krótko ekspertem ds. gospodarczych w kancelarii Andrzeja Dudy. Po odejściu z resortu finansów był doradcą szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz wicedyrektorem departamentu Polityki Monetarnej i Rynków Kapitałowych MFW. Przed objęciem funkcji publicznych przez ponad dziesięć lat pracował w firmach rynku finansowego. Ministerstwem rozwoju po odejściu Jarosława Gowina formalnie kierował sam Morawiecki.

Anna Moskwa, nowa minister klimatu, to absolwentka socjologii, stosunków międzynarodowych oraz ekonomii. Animatorka katolickiego Ruchu Światło-Życie. W latach 2017–20 była podsekretarzem stanu w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na czele którego stał Marek Gróbarczyk. Ostatnio zasiadała w zarządzie budującej farmę wiatrową na Bałtyku spółki Baltic Power, należącej do PKN Orlen i Northland Power.

Henryk Kowalczyk, który pokieruje Ministerstwem Rolnictwa, był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów za rządów Beaty Szydło, uważanym za jej prawą rękę. Krótko minister skarbu państwa. W rządzie Morawieckiego był ministrem bez teki i ministrem środowiska. Rok temu zawieszony w prawach członka PiS za złamanie dyscypliny klubowej ws. piątki dla zwierząt i głos przeciw ustawie (przywrócony po dwóch miesiącach). Jego wejście do rządu oceniane jest jako osłabienie Morawieckiego, a odejście niepopularnego na wsi ministra Pudy – traktowane jako ukłon w stronę elektoratu wiejskiego, którego PiS potrzebuje.

Kamil Bortniczuk jest posłem, był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, a także rzecznikiem Porozumienia Gowina. Jest jednym z liderów Partii Republikańskiej Adama Bielana, powstałej, gdy obaj zostali wykluczeni z ugrupowania Gowina.

Co zmieniają te zmiany?

Zmiany w rządzie Morawieckiego były zapowiadane od kilku tygodni. „Szału nie ma; to raczej niewielkie przegrupowanie po pożegnaniu Jarosława Gowina z obozem władzy oraz kilka korekt” – tak o spodziewanych roszadach pisał przed tygodniem Wojciech Szacki z „Polityki Insight”. „Rok temu ministerstwo sportu zostało – jako zbędne – zlikwidowane, teraz jest przywracane. Wicepremier Piotr Gliński (który przez ostatni rok zajmował się zarówno kulturą, jak i kulturą fizyczną, próbował protestować, ale Kaczyński brutalnie go zgasił: »Bardzo sobie cenię, lubię i rozumiem wicepremiera Glińskiego. Jednak jest potrzeba stworzenia resortu sportu i nie ma co zwlekać z decyzjami w tej sprawie«”.

Zdaniem Szackiego Kaczyński obrał kurs na trwanie. „Rozmowy rządowe były odzwierciedleniem sytuacji sejmowej, prezes PiS zaangażował się na całego w walkę o utrzymanie większości, dopieszczając każdego posła. Kaczyński nie chce przyspieszonych wyborów, liczy na to, że uda się dojechać do końca kadencji. A za kilka miesięcy do tematu rekonstrukcji wypadało pewnie będzie wrócić” – pisał nasz publicysta.

