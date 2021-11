Poseł Mejza, czyli komu posady oferować musi Kaczyński

Nikt ani przez moment nawet nie udawał, że pan Łukasz Mejza ma jakieś kompetencje, by zostać wiceministrem czegokolwiek.

Wygląda na drobnego cwaniaczka, który dzięki politycznym koneksjom w województwie lubuskim dorobił się sporych pieniędzy na jakichś dziwnych zleceniach i szkoleniach i który chachmęcił z pokazaniem swojego oświadczenia majątkowego.

Wygląda na koniunkturalistę, który gdy tylko wszedł do Sejmu w trakcie obecnej kadencji (zastąpił zmarłą posłankę PSL Jolantę Fedak), odkrył potencjalne korzyści z głosowania po myśli PiS i podlizywania się VIP-om Zjednoczonej Prawicy.

Wygląda wreszcie na człowieka zakochanego z wzajemnością w samym sobie; potrafił umówić się z tabloidem w sklepie bieliźniarskim, żeby powstało fotostory jak z „Bravo” o kupowaniu bielizny dla partnerki.

Mejza bezcenny jak bitcoin?

To wszystko wiedzieliśmy o panu Mejzie już wcześniej. Oczywiście, w niczym nie zaszkodziło to jego karierze politycznej; każdy poseł jest dla obozu rządowego cenny jak bitcoin. Nominacja Mejzy na wiceministra znakomicie zresztą obrazuje, w jakim miejscu znalazł się Jarosław Kaczyński w połowie drugiej kadencji. Kogo musi tolerować, komu oferować posady, z kim pokazywać się na konferencjach prasowych. Mejza – choć na swój sposób wyjątkowy – nie był jedyny. Mógłby utworzyć bardzo specyficzne koło poselskie z Anną Siarkowską, Leszkiem Kołakowskim czy Małgorzatą Janowską.

Ostatnie teksty wp.pl o Mejzie przynoszą jednak informacje, które świadczą o wiceministrze jeszcze gorzej; jedna z jego firm oferowała bowiem ciężko chorym ludziom i ich bliskim turystykę medyczną w celu skorzystania za granicą z terapii licznych nieuleczalnych chorób, w tym różnych postaci raka. Terapii, której skuteczność podważają prawdziwi specjaliści w leczeniu takich schorzeń.

Mejza nazwał tę publikację „atakiem na jego dobre imię”, i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu, ale nie odniósł się wyczerpująco do zarzutów. Podkreślił jedynie – jakby to coś zmieniało – że firma Vinci NeoClinic nie zarobiła nic na swojej działalności, a on sam poniósł nawet straty. Biedaczek.

Mejza przejdzie do historii?

Doniesienia wp.pl szybko stały się głośne; człowiek, który miał żerować na nieuleczalnie chorych i ich rodzinach, to jest jednak sprawa gruba i robi niemałe wrażenie, nawet w dzisiejszych ponurych czasach. Mejzę krytykowali także wyborcy PiS. Daje to niejaką nadzieję, że pan wiceminister przejdzie wkrótce do historii. Marek Suski w RMF FM powiedział, że jego sprawa jest badana. Gdzieś tam na Nowogrodzkiej ważą się szale – czy bardziej zaszkodzi dymisja i potencjalnie utrata jednego głosu (Mejza pisał o sobie: „Jestem politykiem, na którym, mówiąc kolokwialnie, wisi rząd”), czy trzymanie zgniłego jaja w ministerstwie.

Gdybym miał się zakładać, to stawiałbym na dymisję, choć być może przemawia tu przeze mnie myślenie życzeniowe.

PS Osobny, a bardzo ciekawy wątek to sprawność służb, które prześwietlają kandydatów na posady w rządzie. Jeśli dziennikarze potrafili się dokopać tak szybko do takich faktów z przeszłości Mejzy, to funkcjonariusze państwa powinni zrobić to jeszcze sprawniej i zaalarmować osoby decyzyjne, że ta nominacja grozi kryzysem.