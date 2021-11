Falowanie czy tąpnięcie? Co się dzieje z poparciem PiS

W różnych sondażach PiS mniej lub bardziej wyraźnie traci wyborców. Dokąd wyciekają i co z tego wynika? Rozmowa z socjologiem i politologiem z Uniwersytetu SWPS prof. Mikołajem Cześnikiem.

Rząd PiS ma do czynienia z kilkoma kryzysami jednocześnie: wymykającą się spod kontroli epidemią covid-19, rosnącymi cenami towarów i usług oraz sytuacją na granicy z Białorusią, żeby wymienić te największe. Z sondaży wynika, że wyborcy zaczynają dostrzegać, iż obóz władzy nie radzi sobie z nimi dobrze. Jakie ma to efekty dla notowań PiS? Dokąd wyciekają wyborcy obozu władzy? Co z poparciem dla partii opozycyjnych?