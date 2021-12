Malwina Dziedzic i Rafał Kalukin nominowani do Grand Pressa

Dziennikarze „Polityki” otrzymali nominacje w kategorii news i publicystyka – za teksty o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki i o nieusuwalnym Jacku Kurskim. Wręczenie nagród już 7 grudnia.

Nominację do nagrody Grand Press, najważniejszej w środowisku dziennikarskim w Polsce, otrzymał tekst Malwiny Dziedzic „Gejmczendżer Tuska. Były szef wraca do Polski i Platformy”, opublikowany na polityka.pl 17 czerwca 2021 r. Autorka „Polityki” ustaliła, że Donald Tusk ma zamiar wrócić do polskiej polityki i na czele PO podjąć rywalizację z rządzącym PiS. „Powrót Tuska może być tym „gejmczendżerem”, którego regularnie poszukują komentatorzy polskiej sceny politycznej. Bo Donald Tusk nie tylko cieszy się autorytetem i ma ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej, ale też najlepiej z obecnych liderów prodemokratycznej strony zna przeciwnika. W końcu to on wygrywał z Kaczyńskim” – pisała w swoim tekście Malwina Dziedzic. Te informacje się potwierdziły – tydzień później Donald Tusk już oficjalnie powrócił na krajową scenę polityczną.

Rafał Kalukin otrzymał nominację w kategorii „publicystyka” za tekst „Straszny zgrywus” o obchodzącym jubileusz szefie TVP Jacku Kurskim, postaci wpływowej, ale ciążącej obozowi PiS. Dlaczego mimo to może liczyć na poparcie prezesa Kaczyńskiego? O tym w tekście autora „Polityki”.

Nagrody Grand Press, przyznawane przez magazyn „Press” i fundację Grand Press, zostaną wręczone 7 grudnia już po raz 25. Niżej wszyscy nominowani w czterech ogłoszonych do tej pory kategoriach.

Nominacje do nagrody Grand Press w kategorii news:

1. „Krakowska kuria ukrywała molestowanie pacjentki przez księdza” – Marek Balawajder (Fakty RMF FM)

2. „Gejmczendżer Tuska. Były szef wraca do Polski i Platformy” – Malwina Dziedzic („Polityka”)

3. „Nieznane kulisy wyborów kopertowych. NIK ma dowody, by postawić premiera przed Trybunałem Stanu” – Andrzej Gajcy (Onet)

4. Cykl „Sprawa śmierci Dmytro Nikiforenki” – Jacek Harłukowicz („Gazeta Wyborcza Wrocław”)

5. „Ujawniamy. Oto majątek Mateusza i Iwony Morawieckich” – Szymon Jadczak, Patryk Słowik (Wirtualna Polska)

6. „Nie było licencji, ale już są. Tak Emilewiczowie jeździli na nartach” – Grzegorz Łakomski (Tvn24.pl)

7. Cykl „Narodowcy od Bąkiewicza z 3 milionami dotacji z rządowego funduszu” – Bianka Mikołajewska (OKO.press).

Nominacje do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze:

1. Cykl: „Partia i spółki” – Mateusz Baczyński, Mateusz Bałuka, Sebastian Białach, Paweł Czernich, Kamil Dziubka, Kacper Forreiter, Magdalena Gałczyńska, Piotr Halicki, Piotr Olejarczyk,Tomasz Pajączek, Paweł Pawlik, Szymon Piegza, Mikołaj Podolski, Piotr Rogoziński, Dawid Serafin, Andrzej Stankiewicz, Marcin Terlik, Kamil Turecki, Alicja Wirwicka, Marcin Wyrwał, Edyta Żemła, Andrzej Kublik, Jacek Harłukowicz, Przemysław Jedlecki, Iwona Szpala, Agata Kondzińska, Monika Waluś, Tomasz Cylka, Tomasz Nyczka, Edyta Bryła, Hubert Orzechowski, Agata Kulczycka, Łukasz Woźnicki, Wojciech Czuchnowski, Justyna Sobolak, Anna Popiołek, Maciej Bąk, Mariusz Gierszewski, Miłosz Gocłowski, Dominik Uhlig, Jarosław Kopeć, Szymon Górka, Katarzyna Korzeniowska, Vadim Makarenko (Onet, „Gazeta Wyborcza”, Radio Zet i BiqData)

2. Cykl „Afera Daniela Obajtka” – Paweł Figurski, Jarosław Sidorowicz („Gazeta Wyborcza Kraków”)

3. „Człowiek Kamińskiego i wielki przemyt” – Łukasz Frątczak, Jakub Stachowiak („Superwizjer” TVN)

4. Cykl „Układ wrocławski” – Jacek Harłukowicz, Sebastian Klauziński, Konrad Szczygieł, Wojciech Cieśla („Gazeta Wyborcza Wrocław”, OKO.press, Fundacja Reporterów)

5. Cykl „Ujawniamy. Tak tuszowano incydent z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy” – Szymon Jadczak (Wirtualna Polska)

6. Cykl „Przeczekamy i prosimy o przeczekanie” – Zbigniew Nosowski (Więź.pl)

7. „Szokujący raport o karabinku Grot. Jest tak zły, że zagraża żołnierzom” – Marcin Wyrwał, Edyta Żemła (Onet).

Nominacje do nagrody Grand Press w kategorii publicystyka:

1. „Samotność: Całun w spirytusie” – Katarzyna Boni (Dwutygodnik)

2. „Straszny zgrywus” – Rafał Kalukin („Polityka”)

3. Cykl „Żałoba i wściekłość po zakatowaniu mężczyzny przez siły reżimu. Trwają aresztowania na Białorusi” – Agnieszka Lichnerowicz, Martyna Osiecka (TOK FM)

4. „To nie do zniesienia. Posłuchajcie jak bardzo” – Zuzanna Radzik („Tygodnik Powszechny”)

5. „Mamy się zakochać w polexicie. Wyjście z Unii Europejskiej staje się naturalnym kierunkiem polityki PiS” – Andrzej Stankiewicz (Onet)

6. „Kulisy dealu Kukiza z Kaczyńskim. Tak władza korumpuje posłów, by pacyfikować media” – Andrzej Stankiewicz, Agnieszka Burzyńska („Stan po Burzy” Onet)

7. „Szkolne plagi współistniejące” – Przemysław Wilczyński („Tygodnik Powszechny”)

Nominacje do nagrody Grand Press w kategorii reportaż prasowy/internetowy:

1. „Reżyser i rozgwiazdy” – Iga Dzieciuchowicz („Duży Format – Gazeta Wyborcza”)

2. Cykl „Nie słyszę” – Anna Goc („Tygodnik Powszechny”)

3. „Co piąty weterynarz myślał o samobójstwie. Ja pękłam 23 grudnia, gdy musiałam wykonać dziewięć eutanazji” – Anna Kiedrzynek („Duży Format – Gazeta Wyborcza”)

4. Cykl „Stambuł” – Szymon Opryszek (OKO.press)

5. „W klatce” – Paweł Piotr Reszka („Duży Format – Gazeta Wyborcza”)

6. „Piżamki” – Janusz Schwertner (Onet)

7. „Władcy ciał i umysłów” – Anna Śmigulec (Wirtualna Polska)

Jury konkursu: Jacek Amsterdamski (Wirtualna Polska), Andrzej Andrysiak („Gazeta Radomszczańska”), Anna Augustyn (TOK FM), Mariusz Janicki („Polityka”), Barbara Kasprzycka („Dziennik Gazeta Prawna”), Dominika Kozłowska („Znak”), Paweł Ławiński (Onet), Edward Miszczak (TVN), Piotr Pacewicz (OKO.press), Andrzej Skworz (przewodniczący jury, „Press”), Radosław Sławiński (Polsat), Aleksandra Sobczak („Gazeta Wyborcza”), Marek Twaróg („Press”), Agnieszka Wiśniewska (KrytykaPolityczna.pl).

Wszystkim autorkom i autorom nominowanych materiałów – gratulujemy! W czasie tegorocznej gali zostanie też przyznana nagroda dla najlepszej książki reporterskiej roku. W ścisłym finale znalazł się autor „Polityki” Artur Domosławski z biografią „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana” (wyd. Wielka Litera), zwycięzcę wskażą zaś czytelnicy – zachęcamy do głosowania pod tym adresem.