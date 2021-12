Stan chaosu

Władza zaciska pętlę na wymiarze sprawiedliwości. Nawet kosztem unijnych pieniędzy. Rząd jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry. Ale Ziobro to pretekst.

Za miesiąc możemy bezpowrotnie stracić należną nam tylko do końca tego roku bezzwrotną dotację na Krajowy Plan Odbudowy: 4,6 mld euro. Od przyszłego roku możemy się ubiegać już tylko o pieniądze wypłacane „z dołu”, po przedstawieniu rachunków, których zgodność z warunkami unijnego Funduszu Odbudowy będzie przedtem badana. To trudne pieniądze. Tymczasem ekonomiści twierdzą, że spadająca przez wiele tygodni wartość złotego to m.in. skutek niezatwierdzenia przez Unię KPO.

Co z tymi wyrokami

Upór rządu w sprawie „reformy” wymiaru sprawiedliwości jest dla Polski rujnujący.