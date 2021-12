Sędzia Juszczyszyn. Chwilowy stan praworządności

Sędzia Paweł Juszczyszyn, który skontrolował wybór członków pisowskiej neo-KRS, po 685 dniach zawieszenia wrócił do orzekania. Na kilka godzin.

O jego powrocie zadecydował ciąg orzeczeń niezawiśle działających sądów. I wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztof Krygielski, który szanując zasady praworządności, ten wyrok wykonał. Stan praworządności nie potrwał długo. Stan sprzeczności z prawem szybko przywrócił, nagle wróciwszy z urlopu, prezes olsztyńskiego sądu Maciej Nawacki.

Zacięła się maszynka PiS

Przerwa w stanie niepraworządności wzięła się z zacięcia się machiny biurokratycznej PiS-u. Oto z Ministerstwa Sprawiedliwości nie przyszło na czas przedłużenie prezesowskiej nominacji dla Macieja Nawackiego. Ten zaś udał się na urlop, gdy kończyła mu się kadencja. W tej luce pomiędzy końcem kadencji a nową nominacją Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie pozwu o przywrócenie sędziego Juszczyszyna do pracy orzekł, że należy go przywrócić, albowiem nie został mu skutecznie uchylony immunitet przez Izbę Dyscyplinarną SN. Sąd nakazał dopuszczenie sędziego do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych.

Na wyrok zareagował pełniący obowiązki prezesa wiceprezes sądu sędzia Krzysztof Krygielski. Nakazał wpisać sędziego Juszczyszyna do elektronicznego systemu przydziału spraw. Dziś rano sędzia Paweł Juszczyszyn zjawił się w pracy. Nie dostał jeszcze spraw, bo system elektroniczny na razie mu ich nie przydzielił. Ale symbolicznego wejścia do sądu jako pełnoprawny sędzia dokonał.

Jak nam powiedział sędzia, ponowna nominacja dla Macieja Nawackiego przyszła faksem z datą 20 grudnia, zatem do czasu powrotu nowego-starego prezesa z urlopu, obowiązywało przywrócenie do pracy.

Powrót prezesa

Po kilku godzinach prezes Nawacki z powrotem wyłączył sędziego Juszczyszyna z orzekania. Nie uznaje bowiem orzeczenia sądu powszechnego, powołuje się na Izbę Dyscyplinarną. A ta blisko dwa lata temu zawiesiła sędziemu immunitet, uznając, że to konieczne, by mogła się przeciwko niemu toczyć sprawa dyscyplinarna.

Sądzia miał zawinić tym, że w toku sądzonej przez siebie sprawy zażądał listu poparcia dla kandydatów do neo-KRS, by sprawdzić, czy sędzia, którego orzeczenie miał skontrolować, był prawidłowo mianowany. To działanie okazało się kluczowe dla późniejszego ujawnienia części list poparcia do neo-KRS. W tym ujawnienia, że sam Maciej Nawacki, dziś członek neo-KRS, nie zebrał wymaganej liczby podpisów, bo jeden z sędziów podpis wycofał, a Nawacki poparł samego siebie.

Wysoka cena

Nieuznanie piątkowego wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy nie jest w wykonaniu prezesa Nawackiego niczym wyjątkowym, bo nie wykonał już wcześniejszego postanowienia tymczasowego tego sądu o przywróceniu sędziego Juszczyszyna do pracy. W tej sprawie sędzia Juszczyszyn złożył zawiadomienie o przestępstwie nadużycia władzy i naruszenia przez pracodawcę praw pracownika.

Tak więc karnawał praworządności szybko się skończył i sędzia Juszczyszyn znowu został odsunięty od pracy. Ale chociaż płaci wysoką cenę, to jednak nie na marne. To dzięki niemu o tym, że listy poparcia do neo-KRS pozwalają na domniemanie nepotyzmu i korupcji, dowiedzieliśmy się nie tylko my, ale też Trybunał Sprawiedliwości UE i Europejski Trybunał Praw Człowieka. I ten fakt uwzględniły, orzekając, że neo-KRS nie daje gwarancji bycia bezstronnym organem przy decyzjach o sędziowskich nominacjach.

Trwa konkurs na kolejną kadencję neo-KRS. Prezes Nawacki zapowiedział, że zamierza się starać o reelekcję.