Medioznawca Michał Krzyżanowski o „Polityce”: Nie mam was z kim zdradzić

Prof. Michał Krzyżanowski, medioznawca, o tym, jak zmieniają się współczesne media i jak POLITYKA wpływała na kolejne pokolenia czytelników.

JACEK ŻAKOWSKI: – Gdyby POLITYKA przeszła na emeryturę…

MICHAŁ KRZYŻANOWSKI: – Dlaczego ma iść na emeryturę?

65 lat kojarzy się z emeryturą.

Toby było źle.

Bo?

Bo to ważna część polskiej sfery publicznej. Całe pokolenia wyrosły w krajobrazie medialnym, którego istotny element stanowi POLITYKA. Po co by miała iść na emeryturę?

Żeby odpocząć i zrobić miejsce dla młodszych.

Nie robi wrażenia zmęczonej.