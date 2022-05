Dla opozycji, Europy i świata wojna ma zmieniać wszystko, dla PiS – nic.

Partia Jarosława Kaczyńskiego jest niby jedyna i niepowtarzalna, ale nie do końca. W wielu krajach występują lokalne odmiany PiS, do których polska władza czuje rodzinny sentyment. Stąd tak głęboki smutek, z jakim nasza rządząca prawica przyjęła przegraną Marine Le Pen w wyborach prezydenckich we Francji (o nadchodzącej elekcji parlamentarnej w tym kraju w tekście „Skrajna norma”).