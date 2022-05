Jedna lista, dwie, cztery? Jednoczenie opozycji idzie jak po grudzie

Wspólna lista opozycji czy może dwa bloki? Kto z kim ma się układać, a komu nie po drodze? I czy już nadszedł czas na podjęcie ustaleń? Jednoczenie opozycji odbywa się jak po grudzie, poprzez wielką kłótnię, w której najbardziej obrywa Platforma i Tusk.

Spór o konstrukcję opozycyjnych list na najbliższe wybory znów przybrał na sile, prowadząc do paradoksalnych w sumie skutków. Bo zamiast sprzyjać integrowaniu wysiłków, prowokuje coraz głębsze napięcia i podziały. Im częściej teraz słyszymy o konieczności współpracy, tym mniej staje się ona prawdopodobna. Przeciętnemu wyborcy łatwo się w tym wszystkim pogubić. Komuż by się chciało wnikać w zawiłości sławetnego algorytmu D’Hondta albo w specyfikę wielomandatowych okręgów? W takich sprawach można co najwyżej zdać się na intuicję, która najczęściej podpowiada, że współpraca jest lepsza od podziałów.