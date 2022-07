Prof. Łętowska dla „Polityki”. O łańcuchu poszlak, które pokazują styl działania TK

Gdyby to był pierwszy sygnał, że obecnie na linii rząd–Trybunał istnieją jakieś nieformalne kontakty, można by było tak to wszystko próbować tłumaczyć. Ale my mamy do czynienia z łańcuchem wielu poszlak, które się układają w czytelny wzór – mówi w rozmowie z „Polityką” prof. Ewa Łętowska.

EWA SIEDLECKA: Julia Przyłębska pytana w telewizji braci Karnowskich o ostatni „mail Dworczyka”, powiedziała: „Nie omawiam z politykami spraw, natomiast kwestie pytań, co się dzieje w sprawie, zdarzają się”. Czy w Trybunale Konstytucyjnym za pani czasów był obyczaj rozmawiania z władzą o terminach rozpatrywania spraw?

PROF. EWA ŁĘTOWSKA: Problem jest w działaniu – że zacytuję klasyka – „bez jakiegokolwiek trybu”. Egzekutywa jest zawsze zainteresowana tym, kiedy Trybunał rozstrzygnie sprawę powodującą poważne skutki dla budżetu lub inne doniosłe skutki, np.