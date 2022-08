Wielki festiwal antyniemieckich fobii. Kapela PiS rżnie głośno

Dyryguje – jakżeby inaczej – prezes Jarosław Kaczyński, a pierwsze skrzypce gra, nieco nieoczekiwanie, prezes NBP Adam Glapiński. Kapela rżnie raźnie i głośno. Byle tylko muzyka zapadła w ucho, a lud ją kupił.

Wanda Traczyk-Stawska zaapelowała 1 sierpnia przy okazji obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, by „nie sączyć w dusze tych dzieci nienawiści do Niemców”. Politycy PiS i ich akolici mają usta pełne patriotycznych frazesów, ale wezwanie jednej z ostatnich żyjących bohaterek powstania wrażenia na nich nie zrobiło. Pociąg dostarczający amunicji antyniemieckiej propagandzie już dawno odjechał i na dobre się rozpędza. O tym, że to coś więcej niż chwilowy przypływ emocji, świadczy skoordynowany charakter tej ofensywy.