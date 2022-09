Taniec Macierewicza

Niezależnie od tego, co stało się potem, każdy z nas pamięta, co robił rano 10 kwietnia 2010 r. Podobnie jak Amerykanie nie wyrzucą z pamięci emocji związanych z 11 września. Wiedzą, co czuli i gdzie byli, kiedy samoloty wbijały się w wieże WTC. Pierwszą i drugą historię opowiadałem wam jako dziennikarz. Kiedy nie dowierzaliście głośnikom radiowym i ekranom telewizorów, ja próbowałem nazywać rzeczy, na które w depeszach agencyjnych brakowało słów. Smoleńsk to symbol polskiego bałaganu, chojraczenia, procedur na sznurkach, chorego ego.