Pułapka symetryzmu, czyli dlaczego prawda umiera pośrodku

Zdumiewające, jak wielu obrońców znajduje PiS po stronie opozycji. Pogląd, że należy zachować równy obiektywny dystans do gwałciciela i gwałconych, wciąż ma się dobrze. To bardzo niebezpieczne na starcie kampanii wyborczej.

Kiedy Andrzej Duda powołał niedawno sześciu neosędziów do nowo stworzonego ciała w Sądzie Najwyższym, nie spotkało się to z gwałtownym sprzeciwem społeczeństwa między innymi dlatego, że przez ostatnie siedem lat było ono uczone, że bezwstydne łamanie konstytucji i deptanie umowy społecznej to elementy zwykłego sporu prawnego między Polską a Brukselą. Wielkie protesty w obronie praworządności, jakie pamiętamy z pierwszej kadencji PiS, już się nie powtórzą. W tym sensie symetryści są współwinni niszczenia demokracji w naszym kraju, choć sami – gdy zerkają w lustro – widzą w nim krzewicieli zdrowego rozsądku i intelektualnej uczciwości.