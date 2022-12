Gen. Pszczoła odchodzi. Lotnictwo bez najważniejszego oficera

Odchodzący generał może zburzyć budowany przez ministra Mariusza Błaszczaka wizerunek MON pod rządami PiS jako zbawców polskiej armii.

Generał dywizji pilot Jacek Pszczoła rzucił papierami: złożył wymówienie i chce odejść z wojska. To najwyższy rangą oficer lotnictwa, zajmujący od października 2018 r. stanowisko inspektora sił powietrznych w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych, najważniejsze w hierarchii skrzydlatego rodzaju wojsk.

Jeden z „12 wspaniałych”

Gdyby nie przedziwne nazewnictwo i nieco wykoślawiona struktura, można by go nazwać dowódcą sił powietrznych. Ale w Polsce od 2014 r. dowództw rodzajów wojsk nie ma, istnieją dwa dowództwa połączone – generalne i operacyjne (utworzone już wcześniej). To pierwsze odpowiada za szkolenie i gotowość bojową, to drugie za operacyjne użycie wojskowych komponentów złożonych z rozmaitych sił. Choć formalnie dowodzenie całością wojska zostało powierzone szefowi sztabu generalnego, to DGRSZ „dowodzi” większością wojska w czasie pokoju, a DORSZ w operacjach, jakimi są misje zagraniczne czy zgrupowania zadaniowe w kraju.

W tej strukturze gen. Pszczoła jest zwierzchnikiem lotników w stalowych mundurach, najważniejszym oficerem odpowiedzialnym za wyszkolenie, zaopatrzenie, infrastrukturę, sprawy kadrowe i sprzęt lotnictwa. W tym ostatnim wyzwaniu był szczególnie widoczny. Minister Błaszczak powierzył mu bowiem misję zakupu samolotów wielozadaniowych piątej generacji F-35, a później znaczący udział w wyborze koreańskich maszyn FA-50 jako następców wycofywanych poradzieckich maszyn MiG-29 i Su-22.