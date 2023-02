Wizyta Bidena w Polsce. Gdzie i kiedy będzie przemawiał, z kim się spotka

Joe Biden przyleci do Warszawy w poniedziałek 20 lutego. Ambasada USA zaprasza na przemówienie prezydenta wszystkich chętnych – udział można zgłaszać na stronie internetowej placówki.

To będzie druga wizyta Joe Bidena w Polsce. Pierwsza miała miejsce pod koniec marca ub.r.

Prezydent USA spędzi w Polsce trzy dni, wyleci w środę. We wtorek wygłosi przemówienie, podobnie jak poprzednio na Zamku Królewskim, ale tym razem nie na dziedzińcu, a w Arkadach Kubickiego. Ambasador USA Mark Brzezinski uważa, że jest to symboliczne. „Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. Stare Miasto, tak jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej, odbudowane z popiołów. Ta symbolika odbudowy z popiołów ma tak głębokie znaczenie, biorąc pod uwagę to, co chcemy zrobić, co zrobimy z Ukrainą” – mówił w rozmowie z TVN24.

Druga wizyta Bidena w Polsce. Historyczny moment

Wystąpienie zaplanowano na godz. 17:30. Ambasada USA zaprasza na spotkanie wszystkich mieszkańców – udział można zgłaszać na stronie internetowej placówki. „Należy spodziewać się kontroli bezpieczeństwa. Duże torby, plecaki, parasole, jak również transparenty, plakaty czy flagi nie będą dozwolone. Prosimy pamiętać o ciepłym ubiorze” – czytamy w komunikacie.

„To jest historyczny moment. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. To jest ogromny zaszczyt” – powiedział Brzezinski.

Nie zostawimy Ukraińców samych sobie

Prezydent Biden weźmie też udział w spotkaniu przywódców państw Europy Środkowej należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli Bukareszteńskiej Dziewiątki. Spotka się również z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem obu spotkań będą dwie kwestie – pomoc dla Ukrainy i rekonfiguracja wschodniej flanki NATO, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. „Warszawa oczekuje stałej obecności oddziałów sojuszników, w tym amerykańskich, na polskiej ziemi” – stwierdził.

Zapytany o przesłanie wizyty Bidena dla Moskwy ambasador USA powiedział: „Będziemy stali przy Ukraińcach tak długo, jak będzie to konieczne. Nie zostawimy ich samych sobie. Nie zatrzymamy się, nie cofniemy się. Będziemy chronić tych, którzy wspierają Ukraińców, takich jak Polska, i każdy centymetr ziemi”.

Biden jak Churchill

Podczas poprzedniej wizyty w Polsce, w marcu, Joe Biden wypowiedział znaczące słowa o tym, że Władimir Putin „nie może pozostać u władzy”. Uznano to za sensacyjną niespodziankę, a nawet swego rodzaju zmianę kursu wobec Rosji, gdyż wcześniejsza polityka administracji Bidena nie promowała otwarcie „zmiany reżimu” w Moskwie.

Komentatorzy amerykańscy uznali to przemówienie za znakomite. Padły nawet porównania mowy prezydenta do legendarnych wystąpień Winstona Churchilla podczas II wojny światowej. Duże wrażenie zrobiły również spotkania Bidena z ukraińskimi uchodźcami. Za nieprzypadkowe uznano, że w czasie wizyty doszło do pierwszego ataku rakietowego na położony w pobliżu polskiej granicy Lwów; komentowano to jako ostrzeżenie dla USA.

