Wyrok w sprawie wypadku kolumny Szydło. Kozioł ofiarny i święta krowa

Mamy sytuację kuriozalną: są dwie osoby, co do których sąd stwierdził, że są winne tego samego czynu, ale tylko jedna z nich została oskarżona i osądzona. I to nie pomyłka ani przypadek, że drugiej się upiekło. To metoda rządzenia: swoich bronić, obcych gonić.

Kierowca seicento współwinny wypadku rządowej kolumny z premierką Beatą Szydło, ale sprawa warunkowo umorzona. Drugi współwinny: kierowca BOR, nie został oskarżony. Tak prawomocnie zakończyła się sprawa z początku rządów PiS, symboliczna dla filozofii rządzenia tej partii. Filozofii systemowej nierówności wobec prawa, które inaczej stosuje się do naszych, a inaczej do obcych. Czytaj także: Stłuczka, która odmieniła życie kierowcy seicento Wypadek kolumny premier Beaty Szydło. Gdzie się podziała płyta CD? Sebastian Kościelnik, kierowca seicento – jak sam mówi – zderzył się w lutym 2017 r. w Oświęcimiu nie tylko z limuzyną rządową, ale z całą władzą państwa PiS. Zaczęło się od relacjonowania wypadku, gdzie przekaz mediów rządowych forsował jedynie słuszną wersję winy kierowcy seicento. Potem Kościelnik został wzięty w tryby prokuratury Zbigniewa Ziobry, która miała wymuszać na nim wzięcie na siebie całej winy. Zasadę równości broni naruszano, nie dopuszczając do obecności jego obrońcy podczas przesłuchania poszkodowanej w wypadku Beaty Szydło. Zniszczeniu uległ ważny dowód: płyta CD z monitoringu miejsca zdarzenia. I mimo że była w gestii prokuratury – nie ustalono winnych tego zdarzenia. Sprawę odebrano zespołowi prokuratorów, który zarzuty chciał postawić także kierowcy BOR, jako że nie włączył sygnału dźwiękowego.