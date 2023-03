W Sejmie o likwidacji TVP Info. „Skutki tej gangreny prowadzą do tragedii”

W środę wieczorem Sejm debatował nad obywatelskim projektem ustawy, który w założeniach ma znieść abonament RTV oraz zlikwidować TVP Info. „W ostatnich dniach tak namacalnie odczuliśmy zło, którego symbolem przez ostatnie lata stała się telewizja nazywana kiedyś publiczną” – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Debata nad projektem „Stop TVP Info" przypadła na czas, w którym cały kraj żyje tragiczną śmiercią Mikołaja Filiksa, nastoletniego syna posłanki PO Magdaleny Filiks. Pod projektem zebrano ponad 100 tys. podpisów.

W jego uzasadnieniu można przeczytać m.in.: „Program TVP Info stanowi źródło propagandowego przekazu partii rządzącej, uniemożliwiając obywatelom swobodne kształtowanie poglądów oraz formowanie się opinii publicznej. Od jesieni 2015 r. TVP Info zmieniła swoją misję z telewizji informacyjnej na telewizję propagandową, służącą utrwalaniu władzy tzw. Zjednoczonej Prawicy. Usunięto z jej składu wszystkich dziennikarzy, którzy nie akceptowali politycznego wpływu na ich pracę. W ich miejsce zaś zatrudniono tych, którzy zamiast dziennikarskim warsztatem wyróżniali się oddaniem Prawu i Sprawiedliwości".

Gangrena, która prowadzi do tragedii

Autorów projektu i wnioskodawców reprezentował w środę w Sejmie prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

„Spotykamy się w bardzo szczególnym momencie. W ostatnich dniach tak namacalnie odczuliśmy zło, którego symbolem przez ostatnie lata stała się telewizja nazywana kiedyś publiczną” – mówił prezydent stolicy. I dalej: „TVP jest dziś siedliskiem nie tylko marnego warsztatu, służalczości, propagandy, manipulacji, ale przede wszystkim miejscem, w którym panuje cynizm i brak jakichkolwiek hamulców moralnych”.

Jak mówił, stacja codziennie przekracza granice dezinformacji, ośmieszania autorytetów, czy hołdowania najniższym możliwym instynktom oraz szczucia na wszystkich, którym dzisiaj nie po drodze z władzą PiS i Solidarnej Polski. „Skutki tej partyjnej gangreny, która rozlewa się po mediach, które kiedyś nazywaliśmy publicznymi, niestety prowadzą do tragedii” - stwierdził.

Poseł KO Rafał Grupiński dodawał, że projekt zyskał „dramatyczną, straszną aktualność". „W istocie to objaw głębokiej choroby, która toczy samo centrum naszego państwa, ropiejący wrzód, końcowy mechanizm zepsucia. A ten mechanizm został wprawiony w ruch na Nowogrodzkiej” - dodawał. „Nie jest możliwe mówić o przedłożonym projekcie bez odniesienia się do tragedii, jaka wydarzyła się w Szczecinie" - stwierdził z kolei przedstawiciel Lewicy Marek Rutka.

Marek Suski z PiS o... wolności słowa

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński stwierdził, że nie zamierza podejmować polemiki. „Chociaż jestem przekonany, że huk po tej wypowiedzi będzie w naszej ojczyźnie taki, na jaki ona zasługuje. I myślę, że będzie to również surowy osąd moralny – powiedział”. Dowodził, że zniesienie opłaty abonamentowej bez propozycji nowego systemu finansowania mediów publicznych „doprowadzi do całkowitego ograniczenia finansowania publicznego mediów publicznych".

Z kolei w imieniu klubu PiS wystąpił Marek Suski, który doszedł do wniosku, że to wszystko jest atakiem na wolność słowa i prawo obywateli do informacji. „Uważam, że to jest projekt, który ma być populizmem połączonym z rozpoczęciem kampanii wyborczej”.

Ostatecznie złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Głosowanie przewidziano na czwartek.