Wnioski z ostatnich sondaży. Silniejsza Konfederacja: dla kogo to jest teraz wyzwanie

W sprawach światopoglądowych Konfederacja jest zdecydowanie bardziej zgodna z PiS. Jednak w polityce gospodarczej stanowi wyzwanie dla partii centroprawicowych.

Jak gra Mentzen

W ostatnich tygodniach kilku liberałów gospodarczych – w szczególności były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz – wyraziło pogląd, że polityka gospodarcza Konfederacji jest najbardziej zgodna z gospodarką wolnorynkową i indywidualnymi wolnościami gospodarczymi, krytykując jednocześnie Koalicję Obywatelską za przesuwanie się na lewo w celu przyciągnięcia wahających się wyborców PiS. W tym samym czasie współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen, postrzegany jako twarz liberalizmu gospodarczego tej partii, był szczególnie aktywny w mediach, próbując bagatelizować eurosceptycyzm swojego ugrupowania i jego nieliberalne stanowisko w sprawie praw reprodukcyjnych, podkreślając przy tym kwestie wolności gospodarczej.

Ostatnie sondaże sugerują, że ta dyskusja może przynieść partii korzyści. Na początku 2022 r. Konfederacja miała 10 proc. poparcia, ale przez resztę roku spadło ono do 6–7 proc. W ostatnich tygodniach poparcie dla Konfederacji wzrosło jednak z 7 proc. w styczniu do 9 proc. obecnie. Choć jest to niewielka zmiana i może okazać się tymczasowa, zastanawiające jest to, że nastąpiła w tym samym czasie, kiedy wsparcie dla KO zaczęło spadać z wysokiego poziomu 31 proc., który osiągnęło w lutym. Chociaż obie linie trendu są oszacowane konserwatywnie, aby uniknąć nadmiernego wpływu poszczególnych badań, prawie wszystkie ostatnie sondaże dla Konfederacji znajdują się powyżej szacowanego trendu, podczas gdy prawie wszystkie sondaże dla KO są poniżej trendu, co sugeruje, że początkowe zmiany wykryte tutaj nie są po prostu szumem danych.