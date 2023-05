Towarzystwo Kuchcińskiego z państwową dotacją. Lista obdarowanych jest dłuższa

Narodowy Instytut Wolności znów rozdaje pieniądze. Hojnie obdarowano słynną fundację Polska Wielki Projekt oraz Przemyskie Towarzystwo Kulturalne, które powołał do życia szef kancelarii premiera Marek Kuchciński.

Nowych 248 obdarowanych Narodowy Instytut Wolności ogłosił pod koniec długiego majowego weekendu (dokładnie w piątek 5 maja). Chodzi o Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), w którym organizacje dostają pieniądze „na rozwój instytucjonalny i realizację celów statutowych”. Prawidłowe wnioski złożyło 1722 organizacji. 248 z nich właśnie dowiedziało się, że dostanie od 85 tys. zł do nawet 361 tys. zł.

Jedną z najwyższych dotacji – 352 tys. zł – otrzymało Przemyskie Towarzystwo Kulturalne, na którego czele do niedawna stał Marek Kuchciński, teraz szef kancelarii premiera, polityk PiS, były marszałek Sejmu. Organizacja powiązana z nim dostała pieniądze na „rozwój instytucjonalny i misyjny Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego”.

Towarzystwo związane z Kuchcińskim

„Początki Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego sięgają lat 80-tych i niezależnego środowiska utworzonego z inicjatywy grupy aktywnych przyjaciół. (…) Na ich czele stał Marek Kuchciński, dawny student historii sztuki, który żył poza systemem i był gorliwym wyznawcą kultury jako wyzwolenia ducha i przeciwstawienia się porządkowi totalitarnemu” – czytamy na stronie towarzystwa. W listopadzie 2021 r. reaktywowało ono działalność, obierając za główne cele m.in. popieranie rozwoju czytelnictwa, twórczości literackiej i naukowej, ochronę dziedzictwa kulturowego, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej, promocję kultury polskiej w kraju i za granicą. Na czele organizacji znów stanął Kuchciński i z dużym zaangażowaniem promuje jej działalność w mediach społecznościowych.

W połowie października 2022 r. Kuchciński został wskazany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do objęcia stanowiska szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zastąpił Michała Dworczyka, który poleciał za… cieknącą skrzynkę mailową. Pod koniec października Kuchciński oddał stery Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ale wciąż, jak się dowiadujemy, to on faktycznie jest tam szefem i wyznacza kierunki, a także pozyskuje pieniądze na działalność ze spółek skarbu państwa czy Narodowego Instytutu Wolności.

2 marca PTK gościło wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Kuchciński pełnił honory gospodarza. A przypomnijmy, że właśnie Gliński nadzoruje działalność NIW, który przyznał dotację towarzystwu. Kiedy więc wicepremier gościł w Przemyślu i w siedzibie PTK, w NIW trwały już prace nad podziałem pieniędzy.

1 listopada 2022 r. PTK informował na FB: „Nasze spotkanie w lokalu mogło odbyć się dzięki Fundacji PKO Banku Polskiego, która przekazała na rzecz Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego darowiznę na dofinansowanie działalności, w tym na remont i przystosowanie siedziby do aktualnych potrzeb oraz doposażenie w niezbędny sprzęt. Dziękujemy!”. Wcześniej Kuchciński osobiście doglądał, jak idzie remont. Okazuje się, że adres jego biura poselskiego w Przemyślu to ten sam, co biura PTK: ul. Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1. Wśród sponsorów znajdujemy też państwowe Fundacje PZU, Orlen Oil, Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu. A teraz jeszcze towarzystwo dostało 352 tys. z NIW. Nasi rozmówcy z Przemyśla uważają, że reaktywacja PTK ma służyć w głównej mierze promocji Marka Kuchcińskiego w regionie i to, jak się okazuje, m.in. za państwowe pieniądze.

Jeszcze więcej na fundację polityków PiS

Kolejne rządowe pieniądze w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich popłyną do Fundacji Polska Wielki Projekt – 170 tys. zł na „rozbudowę działalności think tankowej”. Pod koniec marca powiązana z PiS fundacja otrzymała już z NIW 185 tys. zł –wtedy w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (NOWEFIO), którego głównym celem jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich. Wnioskowała wtedy o 300 tys. zł na organizację Kongresu Polska Wielki Projekt w tym i przyszłym roku.

Od 2016 r. fundacją kierowała Anna Bielecka, architektka i bliska znajoma prezesa PiS. W 2022 r. zastąpił ją Grzegorz Górny, publicysta tygodnika „Sieci” i portalu Wpolityce.pl. W radzie Kongresu są m.in. europosłowie PiS prof. Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, a także Krzysztof Szczerski (były szef gabinetu Andrzeja Dudy), Andrzej Zybertowicz (doradca prezydenta) i Andrzej Przyłębski, mąż prezes Trybunału Julii Przyłębskiej, oraz wicepremier Piotr Gliński, który formalnie jako minister sprawuje nadzór nad fundacją.

Dostali na „willę plus”. Dostali i teraz

W ramach tych dwóch najbardziej znanych i z największą pulą pieniędzy do rozdania programów NIW (wspomnianych PROO i NOWEFIO) wnioski o dotacje złożyło 16 spośród 45 beneficjentów programu „willa plus” (program ogłoszony przez resort MEiN Przemysława Czarnka). Przypomnijmy, że organizacje te staną się właścicielami zakupionych za państwowe pieniądze nieruchomości, a po kilku latach (w zależności od zapisu w umowie) będą mogły je np. wynająć lub sprzedać. Z naszych ustaleń wynika, że osiem z tych 16 organizacji, które już dostały pieniądze w ramach „willi plus”, dostanie kolejne fundusze, z czego dwie nawet w obu programach: PROO i NOWEFIO. Chodzi o wspomnianą już Fundację Polska Wielki Projekt oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem. Ta druga organizacja – powiązana z ruchem narodowym – dostanie 219 tys. zł z NOWEFIO na projekt SOKOLNIA – Miejsce Integracji Mieszkańców oraz 213 tys. zł z PROO na „TG Sokół Lider Zmiany Społecznej Aktywności”. W ramach „willi plus” dostali ponad pół miliona złotych.

Na liście tych, którzy dostali od ministra Czarnka pieniądze na zakup nieruchomości, a teraz dodatkowo jeszcze fundusze od Narodowego Instytutu Wolności, są:

Fundacja Edukacji i Mediów – 360 tys. zł. Jak ujawnił przy okazji sprawy „willi plus” TVN24, jej fundatorem jest Krzysztof Tenorowicz, a prezesem od początku jego żona Marta Tenorowicz, obecnie dyrektor biura zarządu, kadr i administracji Radia Kraków. Tenerowicz to były działacz Ruchu Narodowego, w latach 2010–14 radny Solidarnej Polski w sejmiku małopolskim, politycznie związany z obecnym sekretarzem stanu w kancelarii premiera Adamem Andruszkiewiczem. Jest członkiem rady nadzorczej spółki Trakcja SA (większościowym akcjonariuszem jest PKP PLK); od 2018 r. zasiada w radzie nadzorczej Dalmoru, przedsiębiorstwa z Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Fundacja Wolność i Demokracja – 169 tys. zł. W 2006 r. założyli ją Michał Dworczyk i Stanisław Kostrzewski (ekonomista, do 2014 r. skarbnik PiS). Dworczyk w latach 2014–15 stał na jej czele, zrezygnował, gdy dostał się do Sejmu.

Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon – 219 tys. zł. Fundatorem jest Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP.

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes – 115 tys. zł. Towarzystwo związane jest z Anną Gembicką, wiceminister rolnictwa. Szefową biura poselskiego Gembickiej jest Magdalena Nowak, żona Daniela Nowaka, prezesa ProBiznesu, oraz siostra jego wiceprezeski Moniki Hrynyk-Wiśniewskiej.

Stowarzyszenie Anthill z Lublina – 350 tys. zł na „opracowanie strategii rozwoju organizacji”.

Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” – 339 tys. zł na „wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego”.