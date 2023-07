KRRiT przedłużyła koncesję Radiu TOK FM. „To początek procesu”

Dotychczasowa zgoda na nadawanie kończyła się w listopadzie tego roku. Koncesja została przedłużona na 10 lat.

Z informacji, jakie podają m.in. Radio TOK FM i „Gazeta Wyborcza”, wynika, że za przedłużeniem koncesji głosować mieli wszyscy członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (jest ich pięciu).

Koncesja TOK FM przedłużona. „Początek procesu”

Redaktor naczelna Radia TOK FM Kamila Ceran napisała na Twitterze: „Bardzo dobra wiadomość w samo południe! To jednak dopiero początek procesu. Teraz sprawa trafia do UKE i nie wiadomo, ile potrwa wydanie param. techn. dla wszystkich lokalizacji, bo są też uzgodnienia międzynarodowe. Dopiero potem nastąpi wydanie koncesji”.

Do końca procedury jest zatem jeszcze co najmniej kilka etapów. Co będzie się działo dalej? Cytujemy za serwisem Tokfm.pl:

W dniu podjęcia uchwały lub dzień później KRRiT wysyła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie parametrów technicznych dla rekoncesji. Tutaj nie wiadomo, ile będziemy czekać na wydanie parametrów technicznych dla wszystkich lokalizacji. Wydłużony czas często wiąże się z koniecznością uzgodnień międzynarodowych, a to wydłuża proces.

UKE wydaje Postanowienie z parametrami technicznymi dla koncesji.

W celu przyspieszenia procesu wydania koncesji Spółka wysyła pismo do KRRiT z akceptacją parametrów zawartych w Postanowieniu UKE.

KRRiT po akceptacji parametrów winna wydać Koncesję (okres oczekiwania jest różny).

Szef KRRiT Maciej Świrski nałożył karę na TOK FM

Przypomnijmy, że stacja złożyła wniosek o przedłużenie koncesji już w październiku 2022 r. I cały czas czekała.

W tym czasie przewodniczący KRRiT nałożył na radio karę 80 tys. zł. Decyzja zapadła, bo w postępowaniu miano stwierdzić „naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji w programie TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne, audycji pt. »Pierwsze śniadanie w TOK-u«, wyemitowanej w dniu 7 czerwca 2022 roku, o godzinie 6.40”.

Audycja była poświęcona m.in. podręcznikowi profesora Wojciecha Roszkowskiego do „HiT”, czyli sztandarowego szkolnego przedmiotu wprowadzonego przez ministerstwo edukacji pod rządami Przemysława Czarnka. Podręcznik prof. Roszkowskiego był zresztą szeroko krytykowany przez historyków i nauczycieli, za to mocno promowany przez MEN.

Nadawca stacji uznał karę za bezwzględny zamach na niezależne medium i zapowiedział stosowne kroki prawne. Do sprawy odniosła się wtedy także Kamila Ceran. „Jako redaktor naczelna jestem w TOK FM ponad jedenaście lat. Przez cały ten okres stacja nie otrzymała żadnej kary od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” – zauważyła w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej stacji.