Dlaczego KRRiT i jej prezes nie dają spokoju TOK FM? Naczelna stacji: „Widzę jedną taką kwestię”

Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski nałożył na radio TOK FM 80 tys. zł kary za krytyczną opinię o podręczniku do HiT. Redaktor naczelna stacji Kamila Ceran podejrzewa, że KRRiT szuka pretekstu, by nie odnowić jej koncesji. Całe oświadczenie szefowej radia publikujemy na końcu artykułu.

„Czyta się jak podręcznik – przepraszam za to porównanie – dla Hitlerjugend chwilami, nie wszędzie” – to za tę opinię o podręczniku prof. Wojciecha Roszkowskiego szef KRRiT ukarał TOK FM. Wygłosił ją Piotr Maślak, dziennikarz stacji, w programie „Pierwsze śniadanie w TOK-u” 7 czerwca ubiegłego roku.

Maciej Świrski, odpowiadając na skargę wydawcy podręcznika (Biały Kruk), stwierdził, że audycja zawierała „treści nawołujące do nienawiści i dyskryminujące”. „W toku postępowania ustalono, że w audycji poniżono i naruszono godność ofiar II wojny światowej, w tym Żydów. Pojawiły się w niej treści dyskryminujące i nawołujące do nienawiści z uwagi na poglądy polityczne. Użyto obraźliwych, stygmatyzujących określeń wobec prof. Wojciecha Roszkowskiego, przez co naruszono jego godność zagwarantowaną konstytucyjnie” – uzasadniono w komunikacie rady. Czytamy w nim też, że audycja została przygotowana nierzetelnie, ponieważ „ograniczała się do cytowania wyrywkowych fragmentów książki, udostępnionych na stronie internetowej wydawnictwa przed publikacją podręcznika, a nie na wszechstronnej analizie całego utworu”.

Przypomnijmy: podręcznik prof. Roszkowskiego był szeroko krytykowany przez historyków i nauczycieli, za to mocno promowany przez ministerstwo edukacji Przemysława Czarnka.

Czy TOK FM wyłączy nadajniki?

Nadawca stacji uznał karę za bezwzględny zamach na niezależne medium i zapowiedział stosowne kroki prawne. W poniedziałek do sprawy odniosła się też redaktor naczelna TOK FM Kamila Ceran. „Jako redaktor naczelna jestem w TOK FM ponad jedenaście lat. Przez cały ten okres stacja nie otrzymała żadnej kary od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” – zauważyła w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej stacji.

Jej zdaniem moment nałożenia kary nie jest przypadkowy (skarga na audycję wpłynęła do KRRiT blisko rok temu, jeszcze za czasów jej poprzedniej kadencji). „Dlaczego stację, która od początku swojego istnienia opiera się na takich wartościach jak wolność słowa, tolerancja i szacunek dla różnorodności poglądów, właśnie dziś oskarża się o propagowanie mowy nienawiści i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, a w konsekwencji nakłada na nią karę finansową? Co się ostatnio zmieniło?” – pyta szefowa TOK FM. I odpowiada: „Widzę jedną taką kwestię. Złożyliśmy wniosek o odnowienie koncesji Radia TOK FM na kolejne dziesięć lat. Obecna koncesja wygasa 3 listopada br.”.

W rozmowie z Dominiką Wielowieyską Ceran dodała, że TOK FM złożyło wniosek o przedłużenie koncesji już pół roku temu. Zauważyła, że są stacje, których wnioski zostały złożone później, a KRRiT już zdążyła je pozytywnie rozpatrzyć. Zapytana, czy jest możliwe, że 3 listopada stacja będzie zmuszona wyłączyć nadajniki, odpowiedziała: „Niestety, nie mogę tego wykluczyć”.

Korespondencja z KRRiT

TOK FM opublikowało na swojej stronie internetowej korespondencję z poprzednim przewodniczącym rady Witoldem Kołodziejskim oraz obecnym – Maciejem Świrskim.

23 września ub.r. Kołodziejski wezwał nadawcę „do unikania na radiowej antenie sformułowań i określeń, które mogą prowadzić do sankcjonowania mowy nienawiści”. Kary nie nałożył.

10 października szefem KRRiT został Świrski i już 16 listopada wrócił do skargi na TOK FM. Napisał do wydawcy, że podtrzymuje opinię swojego poprzednika, ale raz jeszcze „zwraca się o dostosowanie działalności programowej na antenie Radia TOK FM do przedstawionych stwierdzeń”. Stacja odpowiedziała, że nie zgadza się z zarzutami mowy nienawiści. 12 stycznia Świrski napisał znowu: „Kieruję do nadawcy generalne wezwanie do unikania porównań książek/dzieł/utworów do dzieł nazistowskich, jeśli dla takiej opinii nie ma podstawy faktycznej”. Stacja po raz kolejny odrzuciła zarzuty. 2 lutego Świrski wszczął postępowanie o ukaranie TOK FM, co stało się ostatecznie niespełna trzy miesiące później.

Teletalib Świrski

Maciej Świrski od ponad dekady jest związany z PiS. Szefem KRRiT został w październiku ubiegłego roku. „Wiadomo, że to prezes Kaczyński zdecydował o awansie dla Macieja Świrskiego, a decyzję pochwalili bywalcy saloniku wpływowej Anny Bieleckiej. To układ towarzyski prezesa, do którego należy m.in. Piotr Gliński, patron Świrskiego” – pisała na łamach „Polityki” Anna Dąbrowska.

Przypomniała też, że w trwającej już kampanii wyborczej obecny skład KRRiT, w którym czworo z pięciorga członków pochodzi z rekomendacji partii rządzącej, może być dla PiS bardzo użyteczny. „Choć PiS odebrał Radzie możliwość wyboru władz mediów publicznych, to może ona wciąż nakładać na nadawców milionowe kary, przydzielać albo nawet odbierać koncesje. Pokaz siły odbył się nie tak dawno przy okazji przedłużenia koncesji dla TVN24. Wcześniej były próby nałożenia kary na TVN – blisko 1,5 mln zł – za to, jak relacjonowała grudniowe wydarzenia w Sejmie, nazywane przez PiS puczem” – wyjaśniała nasza reporterka.

