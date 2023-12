Najdroższy rząd III RP. Ile polski podatnik zapłaci za teatr Morawieckiego

Ministrom dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego po 14-dniowym okresie ich „rządów” będzie przysługiwało przez pewien czas dotychczasowe wynagrodzenie.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego ma szansę zapisać się w historii jako najdroższy rząd III RP. Andrzej Duda powołał 18 ministrów – 16 konstytucyjnych oraz 2 tzw. bez teki. Ministrom tym po 14-dniowym okresie ich „rządów” będzie przysługiwało przez pewien czas dotychczasowe wynagrodzenie.

Ile zarabia minister

Wynagrodzenie ministra wylicza się na podstawie dwóch aktów prawnych. Jednym jest ustawa budżetowa, w której znajduje się tzw. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W 2023 r. wynosi ona 1789,42 zł. Drugim aktem prawnym jest rozporządzenie prezydenta w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Tam znajdują się mnożniki kwoty bazowej.

Przykład? Dla ministra mnożnik wynosi 7,84. Oznacza to, że zarabia on miesięcznie 14 030 zł brutto. Do tego dochodzi dodatek funkcyjny – 2,10 kwoty bazowej, czyli 3758 zł brutto. Łącznie więc minister zarabia 17 788 zł brutto. Jego zastępca – w randze sekretarza czy podsekretarza stanu – 16 034 zł brutto (12 598 zł podstawy i 3436 zł dodatku).

Kwestia zachowania dotychczasowego wynagrodzenia odchodzących ministrów uregulowana została natomiast w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zgodnie z nią urzędnicy, którzy pełnią swoje funkcje do trzech miesięcy, zachowują prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres miesiąca.