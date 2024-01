5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Kolejny finał WOŚP; zapowiedź umieszczenia amerykańskiej broni atomowej na terenie Wielkiej Brytanii; skandaliczne słowa Jarosława Kaczyńskiego o premierze Donaldzie Tusku; 22-letni Włoch zwycięzcą Australian Open i zamach w trakcie mszy w stambulskim kościele.

1. WOŚP zagrała po raz 32.

W niedzielę od rana trwał 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Tym razem zbierano na leczenie płuc po pandemii.

„U pacjentów, którzy przeszli wielotygodniowe leczenie covid, nierzadko z użyciem respiratora lub aparatu ECMO, płuca wyglądają jak pole bitwy – to opinia wypowiadana przez wielu specjalistów. Kończy się to nierzadko włóknieniem płuc. Z uwagi na nieodwracalne szkody, jakie ten stan powoduje w układzie oddechowym, bywa porównywalny z najzłośliwszymi nowotworami i aby chory mógł przeżyć – musi dotrwać do przeszczepu. Trudno sobie wyobrazić, że gąbczaste i elastyczne, wypełnione powietrzem płuca mogą być sztywne i pokryte bliznami. Jak ciężko wtedy zaczerpnąć tchu nawet przy niewielkim wysiłku!” – tłumaczy Paweł Walewski z „Polityki”.

To była pierwsza od ośmiu lat Orkiestra, w którą zaangażowały się państwo i jego instytucje, a media publiczne znowu transmitowały największą akcję charytatywną w Polsce. Wcześniej PiS zwalczał tę imprezę i samego Owsiaka, a TVPiS Jacka Kurskiego potrafiła nawet wymazywać z kadru serduszko WOŚP.

„Wszystkiego próbowano, nawet postawienia go przed sądami za publiczne użycie słów uważanych za nieobyczajne. Bo Jurek czasami nie trzymał języka na wodzy, gdy próbowano go zapędzić do narożnika, potrafił i miał odwagę mówić prawdę w oczy. „Nie jesteście moją telewizją, nie jesteście telewizją milionów Polaków, nie macie nic wspólnego ze słowem »telewizja publiczna«” – wykrzyczał w 2021 r., bo TVP udawała, że finału i Orkiestry nie ma. Im bardziej starano się go niszczyć, tym bardziej nic z tego nie wychodziło, a właściwie wychodziło, tyle że na odwrót. Wystarczy prześledzić rezultaty kolejnych finałów: rekord za rekordem” – opisuje Jagienka Wilczak.

Także wczoraj politycy związani z partią Jarosława Kaczyńskiego nie odpuszczali. „W niedzielę wesprę CARITAS. Ośmieszających moją wiarą i drwiących z niej nie wesprę” – napisała Krystyna Pawłowicz na platformie X. Internauci w zamian przypominali, jak przymilali się Owsiakowi jeszcze przed 2015 r. funkcjonariusze i propagandyści PiS – m.in. Danuta Holecka i Michał Adamczyk.

2. Amerykańska broń jądrowa w Wielkiej Brytanii?

Brytyjskie media doniosły w weekend, że dwie amerykańskie eskadry samolotów F-35, mogące przenosić taktyczną broń jądrową, mają przybyć z USA do bazy RAF Lakenheath w hrabstwie Suffolk i wzmocnić lotnictwo NATO na Starym Kontynencie. Lakenheath to ta sama baza, w której amerykańska broń jądrowa była umieszczona w latach tzw. zimnej wojny.

Brytyjski „The Telegraph” powołuje się na dokumenty z amerykańskiego Kongresu, który ma mieć już wniosek budżetowy na kwotę 50 mln dol. na budowę miejsca rozlokowania taktycznej broni jądrowej.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę USA starają się pokazać swoją obecność w Europie, żeby odstraszać potencjalnego przeciwnika. Amerykańskie wojska stacjonują m.in. w Polsce, a prezydent Joe Biden wielokrotnie powtarzał, że NATO będzie bronić każdego cala ziemi swoich członków.

Odnosząc się do artykułu w brytyjskiej prasie tamtejsze ministerstwo obrony oświadczyło, że „pozostaje wieloletnią polityką Wielkiej Brytanii i NATO, aby nie potwierdzać i nie zaprzeczać obecności broni jądrowej w danym miejscu”.

3. Kaczyński zestawia Tuska z Führerem

„Demokracja, prawo – to wszystko jest od początku tej władzy łamane. Łamane bezpośrednio, bezczelnie. Wolą Tuska jest, by jego wola była prawem. Wola Tuska jest prawem. Byli już tacy, których wola była prawem. Wola Führera była prawem” – tak brzmi dokładnie sobotnia skandaliczna wypowiedź lidera PiS.

„Zestawienie Tuska z Führerem przez lidera opozycji na wiecu w Lublinie to zdarty chwyt retoryczny adresowany do pokolenia w wieku Kaczyńskiego i starszego. Na młodych nie zrobi wrażenia, raczej zainspiruje do memów. Kto w młodym pokoleniu weźmie serio teorie spiskowe z książek pisowskich profesorów, zarabiających grube euro w Niemczech czy Parlamencie Europejskim? Kto uwierzy w ich nagłe nawrócenie na demokrację, wolność, rządy prawa, kiedy pamięć o ich antydemokratycznych i antywolnościowych rządach jest jeszcze świeża?” – komentuje na Polityka.pl Adam Szostkiewicz.

Myślałem, czy skomentować jakoś wystąpienie Prezesa, ale na szczęście ktoś zajął mnie naprawdę ważnymi sprawami. pic.twitter.com/vVEUc3p4cs — Donald Tusk (@donaldtusk) January 28, 2024

W niedzielę o sprawie (nie)wypowiedział się premier Donald Tusk. „Myślałem, czy skomentować jakoś wystąpienie Prezesa, ale na szczęście ktoś zajął mnie naprawdę ważnymi sprawami” – napisał w mediach społecznościowych, dodając nagranie, na którym wnuczka przykleja mu serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4. Jannik Sinner mistrzem Australian Open

Sinner to pierwszy Włoch, który wygrał turniej wielkoszlemowy w Australii i pierwszy od niemal 50 lat, który wygrał jedną z czterech najważniejszych tenisowych rywalizacji na świecie (Australian Open, French Open, Wimbledon i US Open). Włoch od poniedziałku będzie światowym numerem cztery w rankingu ATP, jedynką pozostaje Serb Novak Djokovic, którego Sinner pokonał w półfinale 3:1.

W finale zmierzył się z Rosjaninem Daniłem Medwiediewem, dla którego był to już trzeci finał Australian Open, kolejny przegrany.

Przypomnijmy, że w żeńskiej części turnieju tytuł sprzed roku obroniła wielka rywalka Igi Świątek Białorusinka Aryna Sabalenka. I choć Polka niespodziewanie odpadła na wcześniejszym etapie australijskiego turnieju, to wciąż będzie numerem jeden w światowym rankingu WTA.