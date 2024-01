Wybory samorządowe. KO i Lewica osobno, przynajmniej do sejmików

Koalicja Obywatelska zarejestruje swój komitet wyborczy. „Użyję całego swojego autorytetu, by gorąca kampania wyborcza nie poróżniła koalicji 15 października” – mówi Donald Tusk.

Premier poinformował, że zapadła decyzja o złożeniu wniosku o rejestrację komitetu wyborczego KO na wybory samorządowe przypadające 7 kwietnia. „Mam nadzieję, że tak jak sprawnie przygotowujemy się do tych wyborów, tak kampania i sam wynik będzie też satysfakcjonujący” – stwierdził Tusk.

Do sejmików na trzy listy

Decyzja o rejestracji komitetu oznacza, że fiaskiem zakończyły się rozmowy o wspólnym starcie KO i Lewicy na poziomie sejmików wojewódzkich. To oznacza, że partie koalicji rządowej pójdą do wyborów na trzech listach: KO, Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) oraz Lewicy.

Premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu nawiązał do wyborów do sejmików, które „ze względu na skalę i ordynację przypominają wybory parlamentarne”. „Zakładam, że na wszelki wypadek, skoro 15 października ten model osiągnął sukces, nie zmieniajmy tej konfiguracji” – powiedział Tusk. Jego zdaniem „ryzyko jest niewielkie”. „Niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji byśmy szli, to wydaje się, że wyniki będą mniej więcej podobne” – ocenił premier.

„Z całą pewnością kwietniowe wybory będą pierwszą bardzo poważną oceną tej zmiany, jaka zaszła późną jesienią w Polsce” – dodał Tusk.

Przed wyborami do Sejmu 15 października Donald Tusk namawiał pozostałe partie ówczesnej opozycji do wspólnej listy. Gdy Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL ogłosiły wspólny start, nie zdecydował się jednak na koalicję z Lewicą. Teraz sytuacja się powtórzyła.

Współpraca tam, gdzie to możliwe

„Ręczę, że użyję całego swojego autorytetu, jeśli go mam wśród koalicjantów, by nawet gorąca kampania wyborcza nie poróżniła nikogo w koalicji 15 października. Jestem właściwie pewien, że to się uda” – powiedział premier.

Tusk ujawnił, że rozmawiał we wtorek zarówno z szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, jak i współprzewodniczącym Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym. „Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że będziemy bardzo blisko i naprawdę serdecznie współpracować w czasie tej kampanii” – zaznaczył.

Premier ocenił, że „w bardzo wielu miejscach”, a szczególnie tam, gdzie odbędą się „bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta, bez jakiegoś większego problemu powinniśmy budować pełną koalicję 15 października”. Tusk dodał jednak, że samorząd to „przestrzeń dla ludzi ambitnych i czasami, szczególnie tam, gdzie są bezpośrednie wybory, może dojść do konkurencji”, ale będzie ona utrzymana „w ramach wzajemnego szacunku i świadomości współpracy w najważniejszych sprawach”.

Biedroń: Lewica gotowa pójść osobno

„Jesteśmy gotowi do startu samodzielnego, chociaż próbowaliśmy namawiać kolegów do wspólnego, koalicyjnego startu. To się nie udało i ubolewamy jako Lewica nad tym, bo kiedy znaleźliśmy wspólny mianownik do rządzenia, współtworzymy rząd, to wydawało się naturalne, że powinniśmy razem startować” – powiedział PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

Jak zaznaczył, formuła startu w wyborach nie poróżni formacji, które tworzą obecną większość koalicyjną. „To nie sprawi, że będą konflikty” – zapewnił.

„Lewica będzie startowała jako formacja szeroka, zjednoczona, podkreślająca jeszcze bardziej potrzebę walki o wartości lewicowe, szczególnie gdy widzimy, że ciężko jest uzyskać większość co do wielu lewicowych postulatów” – powiedział Biedroń. „W najbliższą sobotę ogłosimy formułę startu i z jakimi środowiskami, w jakich konfiguracjach będziemy startowali”.

Pytany o lokalną współpracę z KO i Trzecią Drogą Biedroń odparł, że jego ugrupowanie jest na taką ewentualność otwarte. „Do sejmików będziemy startowali osobno, a inne scenariusze leżą na stole” – dodał.