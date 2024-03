Tu jeńców nie będzie. Afera Collegium Humanum pogrąża Sutryka, Tusk ogłasza audyt

Gdy media ujawniły nieprawidłowości w funkcjonowaniu Collegium Humanum, Donald Tusk ogłosił wewnętrzny audyt w partii. Na liście absolwentów jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, którego PO planowała poprzeć w najbliższych wyborach.

Były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz (cztery kadencje, obecnie prezes Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej) przeprasza za swojego następcę Jacka Stryka. I wzywa go do rezygnacji ze startu w wyborach po publikacji na temat jego związków z Collegium Humanum.

Sutryk zapowiada podanie „Newsweeka”, w którym ukazał się artykuł w tej sprawie, do sądu, a profil na platformie X (daw. Twitter) Wrocławskie wybory ujawnia: „Maciej Klóska (z lewej), były asystent Rafała Dutkiewicza, teraz pełniący rolę dyrektora w Pracodawcach RP, również ukończył Collegium Humanum, w 2020 roku. Towarzyszył mu zastępca dyr. departamentu marszałka @PrzybylskiCez UMWD – Piotr Koszarek”.

A w innym wpisie informuje: „Rafał Dutkiewicz i… Collegium Humanum? A jakże! Uczestnik inauguracji roku akad. 23/24 w 1 rzędzie wraz z kard. Nyczem, jego dyr. Ds. komunikacji @Prosiecki – jednym z wykładowców CH, a podczas inauguracji nagrodzony został Tomasz Misiak z Rady Programowej Pracodawców RP”.

Jeszcze w sobotę mogło się wydawać, że Jackowi Sutrykowi udało się zdobyć poparcie PO w wyścigu o ratusz we Wrocławiu. Stojący na czele regionalnych struktur partii poseł Michał Jaros jak dotąd nie ogłosił startu. – Nikt nie wie, o co chodzi, tym bardziej że po wygranych 15 października wyborach przy wjeździe na słynne wrocławskie Jagodno na jednym z budynków wisiał wielki baner z Jarosem, dziękującym mieszkańcom osiedla – mówi jeden z młodych działaczy. Jak dodaje, układanie list do rady miejskiej i sejmiku można określić jednym słowem: „chaos”.

Sutryk czuje się pokrzywdzony

Ten chaos przyspieszył w poniedziałek po publikacji „Newsweeka” na temat Collegium Humanum. W artykule Renaty Kim i Jakuba Kurysa znalazły się informacje o relacjach prezydenta Wrocławia z tą uczelnią, na której dyplomy MBA zrobiła grupa miejskich urzędników. Jak ujawniono, żona dyrektora departamentu prezydenta Damiana Żołędziewskiego pracuje w CH jako rekruterka.

Już w niedzielę wieczorem Bogdan Zdrojewski, prominentny polityk PO na Dolnym Śląsku, były minister kultury i prezydent Wrocławia, do niedawna jeszcze ostro promujący kandydaturę Jarosa, skomentował na platformie X okładkę „Newsweeka”, gdzie Sutryk występuje obok Pawła Cz., Przemysława Czarnka, kard. Nycza i prezydenta Andrzeja Dudy w negatywnym kontekście. Krótko i ostro: „Czasami nie dowierzam. Czasami człowieka po prostu szlag trafia. Ale na koniec ważne jest, jak to się skończy?!”.

Sutryk, którego start po drugą kadencję poparli popularny prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, były prezydent Sopotu, obecnie poseł Jacek Karnowski, zamieścił na X oświadczenie: „Podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce korzystałem z oferty edukacyjnej Collegium Humanum, którą opłaciłem z własnej kieszeni, a dwusemestralne studia zakończyłem zdanym egzaminem. Podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce decyzję o podjęciu studiów podjąłem po zapoznaniu się z ofertą i akredytacjami ministerstwa. Podobnie jak kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce czuję się w tej sprawie osobą pokrzywdzoną i oczekuję jej szybkiego wyjaśnienia przez odpowiednie służby państwowe. Natomiast zwykłą niegodziwością jest prezentowanie mojego wizerunku w gronie polityków, z którymi jako lokalny lider ruchu 15 października przez blisko sześć lat prowadziłem otwartą wojnę o prawa samorządów, praworządność i przestrzeganie standardów demokratycznych”.

Zapowiedział też skierowanie sprawy do sądu.

Tusk ogłosił audyt w partii

Jego wpis skomentował Łukasz Borowiak (były poseł PO, od 2023 r. związany z Bezpartyjnymi Samorządowcami): „Długo myślałem, czy napisać jakiś komentarz. Ale naprawdę muszę. Czy można spartaczyć pierwszą kadencję prezydentury tak wspaniałego miasta? No widocznie można. O tylu aferach w samorządzie we Wrocławiu jeszcze nie czytałem. Wstyd, że Pan reprezentuje samorząd!”.

– Właśnie czytam, że Tusk ogłosił wewnętrzny audyt w partii i właściciele dyplomów MBA z Collegium Humanum nie mają żadnych szans wejścia do spółek skarbu państwa. Nie zdziwię się, jeśli te dyplomy wpłyną też na listy w wyborach samorządowych i poparcie dla konkretnych kandydatów – mówi aktywista, który po wygranej PiS w 2015 r. zaangażował się w protesty antyrządowe.

Dyplomy MBA w Collegium Humanum zrobili dyrektorzy i wicedyrektorzy kilku wydziałów i departamentów urzędu miasta we Wrocławiu, ale okazuje się, że wśród abiturientów są też rektor Politechniki Wrocławskiej, politycy PiS i PO.

W 2016 r. zmieniono przepisy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dodano zdanie, iż jednym z wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na członka rady nadzorczej w spółce z udziałem skarbu państwa, jest posiadanie odpowiedniego stopnia naukowego, tytułu zawodowego, certyfikatu, zaliczony stosowny egzamin lub ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA). I zwolniono absolwentów podyplomowych studiów MBA z egzaminu państwowego dla członków rad nadzorczych państwowych spółek. Rynek i politycy zareagowali natychmiast – jedną z kuźni politycznych kadr (nie tylko dla PiS) stało się założone w 2018 r. Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska.