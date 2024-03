Kaczyński przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Dwóch posłów PiS wykluczonych z posiedzenia

„Sprawa Pegasusa była z punktu widzenia tej pozycji, którą zajmowałem, marginalna” – przyznał Jarosław Kaczyński przed komisją śledczą dot. Pegasusa. Wcześniej odmówił złożenia pełnej wersji przysięgi. Komisja zdecydowała o wysłaniu do sądu wniosku o ukaranie prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński zaczął przesłuchanie od powołania się na artykuł 11e ustawy o komisjach śledczych, który mówi o tym, że osoba przesłuchiwana nie może ujawnić tajemnic klauzulowanych, tzn. tajne i ściśle tajnej, jeżeli nie ma odpowiedniej zgody ze strony uprawnionej. „W tym przypadku taką osobą jest premier. Czy taka zgoda została dostarczona komisji” – zapytał prezes PiS. I odmówił złożenia przyrzeczenia z formułą, że musi powiedzieć wszystko, co wie. „Część mojej wiedzy dot. Pegasusa, która może być traktowana jako tajna, jest minimalna, być może nawet marginalna. Ale jeśli mam powiedzieć całą prawdę, nie mogę złożyć takiego przyrzeczenia” – podkreślił.

Kaczyński złożył przyrzeczenie pomijając, że „nie będzie ukrywał wszystkiego, co jest mu wiadome”. Komisja prześle wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie prezesa PiS za uchylenie się od złożenia przyrzeczenia.

„Sama krytykowałaś te podsłuchy, Magda”

Jarosław Kaczyński skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. System inwigilacyjny Pegasus nazwał „politycznym, propagandowym przedsięwzięciem”. „Są ludzie, którzy pod wpływem mediów, nie są w stanie dokonać analizy rzeczywistości, ale przyjmują przekaz. Pegasus jest tego typu rzeczywistością” – stwierdził. Po czym zaczął wymieniać nazwiska dziennikarzy, którzy – jego zdaniem – byli inwigilowani przez władzę przed 2015 r. Kontynuował to mimo wyłączenia mikrofonu.

„Dziś wyjaśniamy działania służb z lat 2015-2023” – zauważyła Magdalena Sroka. „Ja uważam, że w ramach swobodnej wypowiedzi mogę mówić, co uważam za słuszne” – odpowiedział Kaczyński.

„Sama krytykowałaś te podsłuchy, Magda” – wykrzyknął do przewodniczącej Magdaleny Sroki Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski. Upomniany, by nie zwracał się „na ty”, odpowiedział: „Ja jestem z Magdą na ty”. Wcześniej nazwał Srokę „byłą koleżanką ze Zjednoczonej Prawicy”.

Kaczyński „nie bardzo sobie przypomina”

„Sprawa Pegasusa jest nadużyciem. Może istnieć domniemanie, że jest ona wynikiem działania lobby rosyjskiego, o czym mówił pan prezydent, albo – co ja obserwuję – lobby niemieckiego” – stwierdził prezes PiS. I dodał: „To, co się tu dzieje, to tylko przedstawienie, by odwrócić uwagę od działań rządu, łamania Konstytucji. Zmienia się ustrój siłą. To jest zbrodnia zagrożona karą dożywotniego więzienia”.

Zapytany, od kogo usłyszał o Pegasusie, odpowiedział, że „nie bardzo sobie przypomina”. „Być może była to wiadomość w czasie rozmów, które toczyłem jako wicepremier ds. bezpieczeństwa. A może obiło mi się to wcześniej o uszy”. Dodał, że całą wiedzę o Pegasusie opiera „głównie o informacje od ministrów Kamińskiego i Wąsika”. Twierdzi, że nie miał możliwości weryfikacji tej wiedzy, ale miał zaufanie do swoich ministrów, a oni zapewniali go, że Pegasus jest używany za zgodą sądów.

Magdalena Sroka zapytała prezesa PiS, czy zgodzi się na badanie wariografem. „Nie widzę powodów, żebym miał się na cokolwiek takiego zgadzać. Nie jestem podejrzanym. To jest pytanie o charakterze prowokacyjnym. Ja jestem świadkiem” – odpowiedział Kaczyński.

Kaczyński: Wiem, dlaczego Pegasus został odebrany Polsce

Prezes PiS przyznał, że to Mariusz Kamiński poinformował go, że „ma być, zostanie lub już został kupiony” system Pegasus. To było w 2017 r., gdy Kaczyński nie pełnił oficjalnych funkcji w państwie. Później próbował się z tego wycofać. „W tej chwili nie pamiętam dokładnie. Sprawa była oczywista, że musimy mieć takie urządzenie, żeby państwo było bezradne wobec przestępców” – tłumaczył.

Joanna Kluzik-Rostkowska z KO przypomniała, że w 2021 r. Polsce odebrano licencję na Pegasusa. „Wiem dlaczego Pegasus został odebrany. Dlatego, że tu urządzono wokół tego awanturę medialną. Powołano nielegalną komisję, bo Senat nie może powoływać komisji. I to oddziaływało” – stwierdził Kaczyński.

Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski zapytał, czy uważa, że „działalność tej komisji jest wysoko szkodliwa z punktu widzenia dyskutowania o mechanizmach związanych z bezpieczeństwem Polski”. „Uważam, że jest skrajnie szkodliwa” – odparł lider PiS.

Dwóch przedstawicieli PiS Jacek Ozdoba i Mariusz Gosek zostali wykluczeni z posiedzenia.

„Ja i tak wykazuję dobrą wolę, że tu jestem”

Witold Zembaczyński z KO kilka razy zapytał Jarosława Kaczyńskiego, czy rozważa zostanie małym świadkiem koronnym. „To zwykła prowokacja. Nie dam się na nią nabrać” – odpowiedział prezes PiS. „Ja i tak wykazuję dobrą wolę, że tu jestem” – stwierdził później, dodając, że „skład komisji jest nieregulaminowy”.

„W znacznej mierze Pegasus był wykorzystywany w stosunku do obywateli państwa polskiego. Sugestia, że posługiwanie się tego typu urządzeniem, jest jakimś nadużyciem czy przestępstwem, jest wyrazem tego, że członek [Zembaczyński] jest przedstawicielem sił, które działają na niekorzyść państwa polskiego albo braków intelektualnego rozeznania” – powiedział Kaczyński.

Wcześniej stwierdził, że „miażdżąca większość, 99 proc. tych działań [za pomocą Pegasusa] dotyczyła zwykłych przestępców, ale być może zdarzył się tak przypadek, że dotyczyło to osób, które pełnią jakieś funkcje publiczne, ale te osoby też są przestępcami w moim przekonaniu”.

Ekspert: Poradzono mi rozważenie rezygnacji z przesłuchania

Na początku komisja przesłuchała dr. hab. Jerzego Kosińskiego, byłego policjanta doświadczonego w walce z cyberprzestępczością, znawcę w sprawach dowodów cyfrowych, białego wywiadu internetowego i naruszeń własności intelektualnej w sieci. Dziś jest profesorem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i dyrektorem Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa.

W 2022 r. Kosiński zrezygnował z udziału w senackiej komisji badającej Pegasusa. Wiceprzewodniczący obecnej komisji Tomasz Trela z Lewicy chciał wiedzieć dlaczego. Przedstawiciele PiS próbowali oddalić to pytanie, ale nieskutecznie. Kosiński zeznał, że w drodze na przesłuchanie dostał telefon od prof. Zdzisława Krasnodębskiego, który radził rozważyć rezygnację z udziału w nim.

„Wszystkie państwa potrzebują tego typu narzędzi [inwigilacyjnych], tylko w państwach demokratycznych jest to obudowane prawnie. Natomiast w państwach, które nie są demokratyczne, to nie ma znaczenia, używa się ich po prostu” – stwierdził ekspert. Jego zdaniem w momencie zakupu i użytkowania Pegasusa w Polsce nie mieliśmy adekwatnych ram prawnych do możliwości tego narzędzia.

Kamiński i Wąsik się legalizują

Prócz prezesa PiS komisja zamierza przesłuchać m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, byłą premier Beatę Szydło oraz byłych posłów PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Ci ostatni mówili w środę, podczas specjalnie przez siebie zwołanej konferencji prasowej, o zakupie Pegasusa i jego wykorzystaniu przez poprzedni rząd. „Jest to atak na PiS, na rząd poprzedniej kadencji. Celem tej kampanii było wywołanie całkowicie fałszywego przeświadczenia w opinii publicznej, że w Polsce mamy do czynienia z głęboką patologią, z masowym nielegalnym inwigilowaniem obywateli” – mówił Kamiński.

I tłumaczył, że Pegasus umożliwia odczytanie wiadomości zaszyfrowanych komunikatorów, a wszystko, co jest z tym związane, musi odbywać się w granicach prawa. Dodał, że każde użycie tego systemu odbywało się za zgodą prokuratury i sądu.

„Stan prawny – jak wiemy od lat – jest dziurawy i w zasadzie gwarantuje bezkarność nadużywania inwigilacji przez służby, bo nie istnieje efektywna, zewnętrzna kontrola. Natomiast zapewnienia panów Kamińskiego i Wąsika, że prawa przestrzegali, już od początku były nieszczególnie wiarygodne” – komentowała w „Polityce” Ewa Siedlecka.

Komisja z największym potencjałem

Komisja śledcza ds. Pegasusa powstała później niż te wyjaśniające aferę wizową i wybory kopertowe i dopiero niedawno zaczęła merytoryczne prace.

Jej szefową jest Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga). Była policjantka, w 2019 r. jako członkini Porozumienia Jarosława Gowina dostała się do Sejmu z list PiS. Trzy lata później, gdy Gowin przestał być prezesem Porozumienia, Sroka została nową szefową tego ugrupowania. Niedługo później zasiadła w szeregach Koalicji Polskiej. W ubiegłorocznych wyborach startowała już z list Trzeciej Drogi. Jeszcze przed objęciem mandatu pełniła funkcję radnej sejmiku województwa pomorskiego.

Jej zastępcami są Marcin Bosacki (KO), Paweł Śliz (Polska 2050-TD), Tomasz Trela (Lewica) i Przemysław Wipler (Konfederacja). W komisji zasiadają też Joanna Kluzik-Rostkowska i Witold Zembaczyński z KO oraz Mariusz Gosek, Jacek Ozdoba, Sebastian Łukasiewicz i Marcin Przydacz z PiS. Co ciekawe, spośród czterech pisowskich członków komisji aż trzech – prócz Przydacza – to ziobryści.

Zdaniem Anny Dąbrowskiej i Wojciecha Szackiego komisja dotycząca Pegasusa ma największy potencjał, bo o tej sprawie wciąż najmniej wiemy, a zainteresowanie nią jest ogromne. „Żeby nie zagłuszać Pegasusa, na razie nowe komisje śledcze nie są planowane. Ale mogą pojawić się w każdej chwili, bo – jak mówią politycy koalicji – to dopiero początek odkrywania tego, co PiS chciał ukryć. I co teraz próbuje zagadać w komisjach” – pisali dziennikarze „Polityki”.

Pegasus. Kogo podsłuchiwały służby?

Przypomnijmy: kanadyjski ośrodek Citizen Lab pod koniec 2021 r. ujawnił, kto był w Polsce podsłuchiwany Pegasusem (m.in. polityk KO Krzysztof Brejza, prokurator Ewa Wrzosek, Michał Kołodziejczak z Agrounii, prezydent Sopotu, aktualnie poseł Jacek Karnowski, adwokat Roman Giertych). NIK chwilę później podała, że na program wydano 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który działa przy resorcie sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ma chronić pokrzywdzonych. W pokazanej przez NIK fakturze transakcja figuruje jako „zakup środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości”.

Pojawiły się pogłoski, że podsłuchiwani Pegasusem byli także politycy PiS: ówczesny premier Mateusz Morawiecki, minister aktywów państwowych Jacek Sasin czy marszałek Sejmu Ryszard Terlecki. „Zaprzecza Kamiński, zaprzecza Wąsik, zaprzecza sam Kaczyński. Nie są to jednakże szczególnie wiarygodne źródła informacji” – pisał Jan Hartman. „To jedna z największych afer pisowskich, granicząca za zdradą stanu” – pisał publicysta „Polityki” Adam Szostkiewicz.