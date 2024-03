Przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry. Służby zatrzymały cztery osoby

Służby specjalne przeszukały domy polityków Suwerennej Polski, w tym Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości.

„Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych miejscach na terenie kraju” – napisała na portalu X Prokuratura Krajowa. „Czynności nadal trwają. Ich celem jest zabezpieczanie dowodów, w tym między innymi dokumentacji dotyczącej FS”.

Wcześniej o przeszukaniach poinformował Patryk Jaki z Suwerennej Polski. Przekazał, że służby weszły do domów Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. W domu Ziobry miały „wybijać okna i niszczyć dom”. „Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu – przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie” – przekazał europoseł.

Dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Z.Ziobro. Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu - przecież… — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) March 26, 2024

Bodnar wiedział

Według Jakiego sprawa wiąże się z dotacjami na projekt Archipelag. Miał to być ośrodek dla osób skrzywdzonych w wyniku przestępstw. Buduje go Fundacja Profeto, na czele której stoi sercanin Michał Olszewski, prywatnie znajomy Zbigniewa Ziobry. Fundacja nie zajmowała się wcześniej osobami poszkodowanymi przestępstwami, a nawet nie ma zapisu w statucie, który pozwalałby na prowadzenie takiej działalności. Nowe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości ujawniło, że Profeto miała otrzymać na centrum aż 100 mln zł. Większość tej kwoty trafiła już na jej konto. Do wypłaty pozostały 32 mln zł.

Wirtualna Polska ustaliła, że prokurator generalny Adam Bodnar wiedział o planowanych działaniach prokuratury w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w tym dotyczących Ziobry i polityków Suwerennej Polski.

Są zatrzymania

„W dniu dzisiejszym zatrzymano cztery osoby. Jest to trzech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości, związanych z funduszem, oraz jedna osoba, która jest beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości” – powiedział w południe podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wyjaśnił, że żadna z zatrzymanych osób nie była wcześniej objęta immunitetem. Wszystkie mają zostać dziś doprowadzone do prokuratury, gdzie zostaną im postawione zarzuty.