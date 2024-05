Nie żyje Ludwika Wujec, była opozycjonistka. „Ludka, Ludwisia, Ludeczka”

Ludwika Wujec była m.in. współpracowniczką Komitetu Obrony Robotników i KSS „KOR”, zajmowała się organizacją wsparcia dla represjonowanych robotników z Ursusa i Radomia, redagowała czasopismo „Robotnik”.

„Dziś odeszła moja Mama, Ludwika Wujec. Miała 83 lata.­ Nikt bliski nie mówił do niej »Ludwika«. Mama, Babcia, »Baba«, Stryjenka. Ludka, Ludwisia, Ludeczka. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy tak chętnie – i nieraz tłumnie – odwiedzali Mamę w ostatnich latach. Mama uwielbiała te spotkania, żyła dla nich, sprawiały jej mnóstwo radości. Kochała życie i ludzi” – napisał w pożegnalnym poście Paweł Wujec.

Podziękował też lekarzom Narodowego Instytutu Onkologii oraz całemu zespołowi hospicjum onkologicznego św. Krzysztofa i hospicjum domowego „za troskliwą opiekę nad mamą w ciągu ostatniego roku”. „Mama niemal do ostatnich dni była samodzielna. Na Wielkanoc, jak co roku, przygotowała pyszny mazurek i szarlotkę” – napisał.

Ludwika Wujec. Działaczka KOR i „Solidarności”

Ludwika Wujec urodziła się 2 kwietnia 1941 r. we Lwowie. Studiowała fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, w 1972 została absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Łódzkim. Należała do Zrzeszenia Studentów Polskich, Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1965–78). Od 1963 do 1981 r. pracowała jako nauczycielka fizyki i matematyki.

W 1976 r. została współpracowniczką Komitetu Obrony Robotników, potem KSS „KOR”, zajmowała się organizacją wsparcia dla represjonowanych robotników m.in. z Ursusa i Radomia, redagowała czasopismo „Robotnik”. W 1980 r. przystąpiła do „Solidarności”, w 1981 podjęła pracę w Agencji Prasowej „Solidarność”. W stanie wojennym została internowana, zwolniono ją w marcu 1982. Podjęła współpracę z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz niejawnymi strukturami związku. Od 1984 do 1989 r. była członkinią redakcji podziemnego „Tygodnika Mazowsze”.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Pod koniec lat 80. była m.in. asystentką Tadeusza Mazowieckiego w czasie obrad Okrągłego Stołu i zastępczynią dyrektora Biura Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Od 1990 r. działała w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W latach 1995–2002 zasiadała we władzach samorządu warszawskiego jako członkini zarządu gminy Warszawa-Centrum. W 2002 przeszła na emeryturę. Od 2005 r. związana z Partią Demokratyczną, z której wystąpiła w 2006 r. wraz z mężem Henrykiem Wujcem.

W 2006 r. Lech Kaczyński odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 prezydent Bronisław Komorowski nadał jej Krzyż Wolności i Solidarności. A rok później wraz z mężem została laureatką Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy.