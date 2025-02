Rozsądek w natarciu. W batalii wyborczej nastąpił właśnie pierwszy istotny moment

Trudno dziś przesądzić, czy nowy przekaz Trzaskowskiego będzie wydajny w nadchodzących tygodniach, ale na razie, jak się wydaje, pokazał swoją skuteczność. Jednak „obywatelski kandydat” może się jeszcze obudzić i ogarnąć.

W dotychczasowej kampanii wyborczej nastąpił właśnie pierwszy istotny moment. Oczywiście to tylko pierwszy zwrot, może być ich jeszcze kilka, niemniej coś się zaczęło dziać. Do tej pory kandydat PiS Karol Nawrocki szedł powoli w górę, w miarę wzrostu rozpoznawalności, a Rafał Trzaskowski trochę tracił z początkowej wysokiej przewagi, kiedy do gry wchodzili inni kandydaci rządzącej koalicji. Zmiany te miały jednak charakter organiczny, kandydaci zajmowali pozycje odpowiadające miejscu partii, jakie za nimi stoją, nie było widać efektów wyborczej strategii.

Dopiero w ostatnim czasie, kiedy w sondażach o kilka punktów procentowych poszedł w górę Trzaskowski, a nieco obniżył loty Nawrocki, można mówić o początku właściwej rozgrywki – zaczęła działać sama kampania, a nie tylko wyposażenie początkowe pretendentów. Być może Nawrockiemu zaszkodziła „afera apartamentowa” (więcej w artykule „Apartamenty władzy”), wejście innych prawicowych kandydatów („Prawa pomoc”), a może bardzo radykalne stanowisko w kwestii aborcji. W każdym razie spadek notowań pokazuje, że nie jest to kandydat z teflonu.

Mniej jasne jest źródło wzrostów Trzaskowskiego. Jego sztab postrzega to jako dowód słusznej taktyki kierowania się nieco na prawo, w kierunku politycznego środka. Politolożka prof. Anna Wojciuk z UW, która analizowała, gdzie teraz jest to centrum, twierdzi, że to ok. 700 tys. wyborców na lewo od styku z PiS, czyli przypuszczalnie konserwatywne okolice PSL i zbliżonych środowisk. Michał Kamiński z Trzeciej Drogi powiedział, że jego zdaniem wyborcy PSL w drugiej turze zagłosują raczej na Nawrockiego.