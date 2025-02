Morawiecki czeka na wezwanie. Iga Świątek broni tytułu. 5 tematów na dziś

Morawiecki podejrzany o przekroczenie uprawnień; prezydent Rumunii zrezygnował ze stanowiska; Donald Tusk przedstawił plan dla gospodarki; rząd chce podnieść ceny e-papierosów; Iga Świątek broni tytułu w Dosze.

1. Morawiecki zostanie przesłuchany jako podejrzany

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał, że Mateusz Morawiecki, premier w latach 2017–23, zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego ws. organizacji wyborów korespondencyjnych w 2020 r. Dokładna data wezwania nie jest znana, by – jak wyjaśnia prokuratura – „zapewnić prawidłowość przeprowadzenia czynności”. W styczniu sejmowa komisja regulaminowa potwierdziła poprawność oświadczenia Morawieckiego, który zrzekł się immunitetu i wyraził gotowość do złożenia zeznań.

Śledztwo dotyczy niedoszłych wyborów prezydenckich. W 2020 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki miał przekroczyć uprawnienia, zlecając Poczcie Polskiej rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzenia głosowania w formie korespondencyjnej w związku z pandemią koronawirusa, a Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych – drukowanie kart i niezbędnych dokumentów. Do wyborów nie doszło – sprzeciwił się ich organizacji wicepremier Jarosław Gowin – a ich koszt wyniósł 88 mln zł, co ujawnił europoseł Dariusz Joński.

2. Prezydent Rumunii zrezygnował ze stanowiska

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis ogłosił w poniedziałek, że rezygnuje ze stanowiska. Decyzja wejdzie w życie w środę 12 lutego. Krok ten ma zapobiec kryzysowi politycznemu w kraju, tłumaczył Iohannis w krótkim wystąpieniu. Chwilę wcześniej parlament wszczął procedurę zawieszenia go w obowiązkach. We wtorek miało się odbyć głosowanie w tej sprawie. Prezydent uznał to za bezpodstawne i szkodliwe.

Iohannis był prezydentem od 2014 r. Jego kadencja zakończyła się 21 grudnia, ale po anulowaniu przez sąd konstytucyjny pierwszej tury listopadowych wyborów i rozpisaniu ponownego głosowania na maj miał sprawować funkcję do czasu wyłonienia następcy. Jego zawieszenia domagała się głównie radykalna prawica. Obowiązki prezydenta zgodnie z konstytucją przejmie przewodniczący Senatu Ilie Bolojan z Partii Narodowo-Liberalnej (PNL).

3. Tusk ma plan dla gospodarki

„2025 będzie rokiem przełomu. To rocznica koronacji Polski: Bolesław Chrobry wykazał się odwagą, wizją, politycznym sprytem. Wtedy Polska awansowała do pierwszej ligi państw europejskich. Dziś musimy podążać tą samą drogą” – powiedział premier Donald Tusk w poniedziałek, zapowiadając nową strategię gospodarczą rządu.

Tylko w tym roku Polska przeznaczy na inwestycje 650 mld zł. To pieniądze głównie z KPO, dzięki którym premier może snuć odważne plany, ale też je realizować. Posłużą na zapewnienie Polakom poczucia bezpieczeństwa, inwestycje w produkcję taniej energii i nowoczesnej infrastruktury.

„W wizji zapowiadającej przełom w polskiej gospodarce zabrakło konkretów i zobowiązań co do terminów, w jakich będą realizowane jej poszczególne etapy – pisze Joanna Solska. – Jakby premierowi bardziej zależało, by wzbudzić w nas entuzjazm i wiarę, że się uda, niż chęć zapamiętania, kiedy to nastąpi”.

4. Ambitne plany w sprawie e-papierosów

Jeśli parlament uchwali rządowy projekt, jednorazowy e-papieros może kosztować od lipca 80 zł zamiast 30. Resort finansów chce wprowadzić dodatkową opłatę akcyzową od każdego urządzenia do wapowania (tak potocznie określa się używanie e-papierosów w odróżnieniu od palenia tych tradycyjnych). Ma ona wynosić aż 40 zł, do których trzeba będzie doliczyć jeszcze 23 proc. podatku VAT. Oznacza to, że zarówno wielorazowe, jak i jednorazowe e-papierosy zdrożeją właśnie o ok. 50 zł.

Plany rządu idą w kierunku zmniejszenia popularności e-papierosów, ale – jak zauważa Cezary Kowanda – jest jeden warunek: równoległa i bezwzględna walka z szarą strefą. „Trudno być optymistą. O ile w przypadku tradycyjnych papierosów nielegalny obrót to ok. 5 proc. rynku, o tyle w branży e-papierosów sięga on kilkudziesięciu procent”.

5. Iga Świątek broni tytułu w Dosze

Sezon tenisowy przeniósł się z Australii do krajów arabskich: do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. Przed Igą Świątek spore wyzwanie – w Dosze, gdzie w niedzielę rozpoczął się turniej rangi WTA 1000, wygrywała trzykrotnie, broni punktów i tytułu. Pierwsze spotkanie rozegrała w poniedziałek z Greczynką Marią Sakkari. Po nieco nerwowym początku Polka przejęła inicjatywę i już jej nie oddała; zwyciężyła swobodnie w dwóch setach (6:3, 6:2). W kolejnej rundzie będzie jeszcze trudniej – Iga zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą lub Kazaszką Julią Putincewą, z obiema miała już niełatwe przeprawy. W turnieju występują również Magda Linette i Magdalena Fręch. Losowanie tak się ułożyło, że w drugiej rundzie Polki zagrają przeciw sobie.

Turniej w Dosze zakończy się w niedzielę 16 lutego, kolejny odbędzie się w Dubaju. Iga Świątek zajmuje aktualnie drugie miejsce w rankingu WTA. Białorusinka Aryna Sabalenka wyprzedza ją o zaledwie 186 pkt, ale nie ma strat do odrobienia i pozostanie liderką.