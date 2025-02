Sekretarz obrony USA spotkał się z szefem MON: Jesteście modelowym sojusznikiem

Pete Hegseth, przedstawiciel nowej amerykańskiej administracji, odwiedził Polskę i rozmawiał z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Spotkanie dotyczyło współpracy i działań na wschodniej flance NATO.

Wicepremier dziękował amerykańskiemu odpowiednikowi za odwiedzenie Polski w ramach jego pierwszej oficjalnej wizyty zagranicznej. „To jest wyraz naszego partnerstwa, wspólnej przyjaźni, wspólnej strategii bezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych, Polski, Europy i całego świata” – przekonywał Kosiniak-Kamysz. „Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby z dnia na dzień go jeszcze bardziej rozwijać. Na to się umówiliśmy – na wspólne inwestycje, gwarancje bezpieczeństwa i podnoszenie swoich zdolności. Polska jest krajem, który rozumie zagrożenia. Widzi, czuje, bo ma swoją historię”.

Polski minister obrony wyjaśnił rolę, w jakiej widzi Polskę we współpracy z USA: „Polska może być i powinna być hubem infrastrukturalnym, serwisowym, ekonomicznym dla USA. Naszą strategią jest być transatlantykiem, który łączy USA z Europą, bo Polska jest do tego najlepiej przygotowana i najlepiej rozumie działania, które dziś Stany Zjednoczone prowadzą. Chcemy, żeby tu było centrum serwisowe dla amerykańskiego sprzętu, z którego korzystają nasi sojusznicy na wschodniej flance NATO”.

Sekretarz USA: Modelowy sojusznik

Nowy szef Pentagonu podziękował za ciepłe przyjęcie oraz dzielił się dobrymi słowami od stacjonujących w Polsce amerykańskich żołnierzy. Jak podkreślił, kierunek pierwszej wizyty nie był przypadkowy: „To jest intencjonalne, że nasza pierwsza wizyta bilateralna jest w Polsce. Ta symbolika jest bardzo wymowna. Postrzegamy Polskę jako modelowego sojusznika na kontynencie europejskim, który chce inwestować nie tylko w swoją obronność, ale również we wspólną obronność. Nasze relacje są silne i umacniają się każdego dnia”.

Pytania od dziennikarzy dotyczyły przede wszystkim negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją, w które zaangażowana jest administracja Donalda Trumpa. Pete Hegseth stwierdził, że w przypadku powrotu do granic Ukrainy sprzed pełnoskalowej inwazji „wszystko jest możliwe”, choć kierowany realizmem na niskie ocenia szanse powrotu do stanu sprzed 2014 r. oraz wysłania amerykańskich żołnierzy do Ukrainy. „Putin i tak ogłosi zwycięstwo, niezależnie od wyniku rozmów” – stwierdził sekretarz obrony USA.