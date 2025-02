Ustalenia „Polityki”: Wiemy, jak często Mastalerek latał z Kolarskim do USA. Niczego nie załatwili

Marcin Mastalerek publicznie przyznał, że „zawalił i nie dograł terminu” spotkania Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Wiele razy zapewniał, że ma doskonałe kontakty z najbliższym otoczeniem Trumpa, a do USA – jak ustaliła „Polityka” – latał ostatnio bardzo często. I to nie sam. Mamy dowody.

Do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem miało dojść niedługo po amerykańskich wyborach w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Nie doszło. „To Trump w rozmowie telefonicznej 11 listopada zaprosił prezydenta Dudę i wskazał Susie Wiles, a prezydent Duda mnie, żebyśmy ustalili termin. Z tego powodu, że nie ustaliliśmy terminu, nie było spotkania. Jesteśmy w kontakcie” – powiedział pod koniec stycznia w Polsat News szef gabinetu Andrzeja Dudy. I przyznał: „To ja zawaliłem, prezydent Trump zaprosił, a ja zawaliłem. Wszystko się rozwiązało. To ja nie dograłem terminów”.

„Polityka” w październiku 2024 wysłała zapytania o to, ile razy, na jak długo, w jakim celu i w jakiej klasie samolotu Marcin Mastalerek w 2023 i 2024 r. podróżował do USA na koszt podatników. Pytaliśmy także o podróże Wojciecha Kolarskiego, wówczas szefa biura prezydenckich wystąpień, od niedawna szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Biuro prasowe, które wówczas podlegało Marcinowi Mastalerkowi, zwlekało z odpowiedzią prawie dwa miesiące.

Mastalerek z Kolarskim w USA

W końcu otrzymaliśmy informacje na temat lotów od marca do października 2024. Co prawda wiadomo, że po tym terminie Marcin Mastalerek z Wojciechem Kolarskim też podróżowali do USA. W listopadzie fetowali pierwsze wyniki na wieczorze wyborczym Republikanów w Palm Beach na Florydzie.

Oficjalnie od marca do października 2024 r. Mastalerek spędził służbowo w USA 37 dni, a Wojciech Kolarski 34. Razem wybrali się za ocean w marcu (11–16), kwietniu (11–16), czerwcu (20–23).