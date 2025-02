Sprawy Nawrockiego i Tomasza J. łączy więcej niż „hotel”. Paskudna obyczajówka w PiS

Panów Karola Nawrockiego i Tomasza J. powierzchownie łączy jedynie słowo „hotel”, ale na głębszym poziomie jednak coś więcej. Kolejne afery obyczajowe w PiS stają się coraz bardziej „memiczne”. Dla kandydata na poważny urząd to katastrofa.

Nie wiemy, czy „statek miłości”, cumujący w hotelowej części Muzeum II Wojny Światowej, na którego pokładzie miałby dawać upust swemu umiłowaniu ojczyzny Karol Nawrocki, istniał naprawdę. Lepiej udokumentowana jest miłość w innym hotelu, a mianowicie sejmowym, bo wyszło na jaw, że olsztyńska posłanka PiS Iwona Arent co najmniej dwa razy nocowała tam w towarzystwie partnera. I wszystkiego dobrego, i nie nasza by to była sprawa, gdyby nie fakt, że ów partner to beznadziejny oszust i hochsztapler w stylu Nikodema Dyzmy, przeciwko któremu toczyło się kilkuletnie śledztwo, będące niejako pobocznym wątkiem wielkiego śledztwa w sprawie jednej z największych afer rządu Mateusza Morawieckiego, jaką jest sprawa Agencji Rezerw Strategicznych.

Panów Karola Nawrockiego i Tomasza J. powierzchownie łączy jedynie słowo „hotel”, ale na głębszym poziomie jednak coś więcej. Obaj bowiem uwikłani są w paskudny i odstręczający kontekst obyczajowy i obaj zasługują na epitet „cwaniak”. Przy czym Tomasz to prawdziwy cwaniak od dużych pieniędzy, a Karol to raczej cwaniaczek, bo „tylko” nie płacił za hotel. Piszę kategorycznie „nie płacił”, bo sam Nawrocki to przyznał, deklarując, że nader już przedawniony rachunek wyrówna.

Kolejna „sprawa hotelowa”