Czy będzie debata w Końskich? Nie żyje słynny trener Leo Beenhakker. 5 tematów na dziś

Dziś ma dojść do prezydenckiej debaty w Końskich, ale nie wiadomo, czy dojdzie; nie żyje legendarny piłkarski trener Leo Beenhakker; PKW odmówiła rejestracji dwóch kandydatów; Dramat w Nowym Sączu; Robert Lewandowski gwiazdą Ligi Mistrzów.

1. Czy będzie debata w Końskich?

W czwartek wciąż nie było jasne, czy dojdzie dziś do debaty w Końskich między kandydatem KO na prezydenta Rafałem Trzaskowskim a popieranym przez PiS Karolem Nawrockim. Do debaty wezwał Trzaskowski: „Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek o godzinie 20. Czekam na pana w Końskich. Wystarczy Panu odwagi?”.

Sztab kandydata PiS zaczął stawiać warunki, podstawowy jest taki, żeby organizowały ją także wspierające partię Jarosława Kaczyńskiego TV Republika i wPolsce24.

Do spotkania przedstawicieli sztabów i trzech dużych polskich telewizji doszło w czwartek w siedzibie TVP, bez kanałów prawicowych. Ale na dwugodzinnym spotkaniu nie ustalono szczegółów, ponieważ sztab Nawrockiego upiera się przy swoim. TVP natomiast ujawniła, jakie zasady przyjęto w debacie. Miałaby ona składać się z trzech bloków tematycznych: bezpieczeństwo, polityka zagraniczna oraz gospodarka. W każdym kandydaci otrzymaliby po dwa takie same pytania (na odpowiedź mieliby minutę, a kolejność odpowiedzi będzie losowana). Na koniec przewidziano rundę pytań wzajemnych (po trzy).

Przeciwko takiej formie debaty protestują inni kandydaci, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podkreślają, że przed pierwszą turą telewizje powinny organizować debatę tylko z udziałem wszystkich, a nie wybranych kandydatów.

2. Nie żyje Leo Beenhakker

W wieku 82 lat zmarł w czwartek jeden z najbardziej znanych piłkarskich trenerów, były selekcjoner reprezentacji Polski Leo Beenhakker. Poinformowała o tym za pośrednictwem holenderskiego serwisu Nos.nl jego rodzina.

Beenhakker przez długi czas był asystentem legendarnego selekcjonera drużyny Holandii Rinusa Michelsa, potem sam przejął te stery. Zdobył trzy tytuły mistrzowskie w swoim kraju (z Ajaxem Amsterdam i Feyenrodem Rotterdam) i trzy mistrzostwa Hiszpanii (trenował Real Madryt). Jako trener reprezentacji Trynidadu i Tobago pierwszy raz w historii dostał się z nią na mundial. A jako trener Polski (w latach 2006–09) pierwszy raz doprowadził naszą kadrę do rozgrywek mistrzostw Europy.

3. PKW odmawia dwóm kandydatom

Spośród wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich, którzy dowieźli co najmniej 100 tys. podpisów, Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła do tej pory rejestracji dwóch. Są to były polityk PiS Dawid Jackiewicz oraz Wiesław Lewicki.

Ten pierwszy zebrał w sumie 148 804 podpisy poparcia, ale aż 66 540 z nich zawierało wady, w tym nieścisłości związane z dokładnymi adresami osób, które miały się podpisać i poprzeć w ten sposób Jackiewicza. Poza tym były tam błędy w numerach PESEL albo pomyłki w imionach i nazwiskach – np. nie zgadzały się z tymi, które widnieją w Centralnym Spisie Wyborców. W przypadku Lewickiego błędy były podobne, PKW nie uznała mu ponad 27 tys. podpisów.

Do tej pory PKW zarejestrowała 12 kandydatów: Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Rafała Trzaskowskiego, Artura Bartoszewicza, Karola Nawrockiego, Adriana Zandberga, Szymona Hołownię, Marka Wocha, Macieja Maciaka, Joannę Senyszyn, Magdalenę Biejat i Marka Jakubiaka.

4. Dramat w Nowym Sączu

Do tragedii, w wyniku której zmarły dwie osoby, doszło na nowosądeckim osiedlu Wólki. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do strzelaniny. „Służby próbowały reanimować 48-letniego mężczyznę, ale zmarł na miejscu. Ciężko ranna 64-letnia kobieta trafiła do szpitala i przed godziną 23 otrzymaliśmy informację, że niestety zmarła” – przekazała w czwartek TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło z biura prasowego KWP w Krakowie.

Okoliczności wyjaśnia prokuratura, ale jak na razie wyklucza udział osób trzecich w zdarzeniu.

5. Lewandowski wyróżniony

Dwa gole zaserwował swojej byłej drużynie Robert Lewandowski w wygranym przez jego Barcelonę meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Najpierw wykończył głową trudne podanie od Raphinii, chwilę później zdobył bramkę strzałem po ziemi w obrębie pola karnego. Katalończycy wygrali 4:0 i – choć jeszcze czeka ich rewanż w Niemczech – już mogą niemal czuć się półfinalistami Champions League.

Polak, razem z innym genialnym zawodnikiem Barcelony Laminem Yamalem, został wybrany do jedenastki kolejki. W pozostałych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów Bayern Monachium przegrał u siebie 1:2 z Interem Mediolan, PSG pokonało Aston Villę 3:2, natomiast największą niespodzianką było lanie, jakie londyński Arsenal sprawił u siebie najbardziej utytułowanemu klubowi w historii Realowi Madryt (3:0).