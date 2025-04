Putin proponuje zatrzymanie inwazji na Ukrainę. Krwawy zamach na turystów w Indiach. 5 tematów na dziś

Putin zaproponował zatrzymanie inwazji na Ukrainę; atak terrorystyczny w Indiach; żałoba narodowa w dzień pogrzebu Franciszka; Harvard pozwał administrację Trumpa; NBP z gigantyczną stratą.

1. Putin zaproponował zatrzymanie inwazji na Ukrainę

Władimir Putin zaproponował zatrzymanie inwazji na Ukrainę na obecnej linii frontu, przekazał „Financial Times”. Według dziennika Rosja mogłaby zrezygnować z roszczeń do części terytoriów, które pozostają pod kontrolą Kijowa. „Trwają intensywne prace. Rozmawiamy z Amerykanami. Proces jest trudny i długotrwały, nie powinniśmy oczekiwać natychmiastowych rezultatów, tej pracy nie da się wykonać publicznie” – przekazał FT Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla.

Podczas spotkania z amerykańskim wysłannikiem Stevem Witkoffem Putin miał postawić warunki: Ukraina nie dołącza do NATO, ogranicza armię oraz przekazuje Moskwie cztery regiony.

2. Atak na turystów w Indiach. Nie żyje ponad 20 osób

O ponad 20 ofiarach śmiertelnych informują media po wtorkowym ataku terrorystycznym w Indiach. Napastnicy otworzyli ogień do turystów zwiedzających popularną dolinę w okolicy miasta Pahalgam w stanie Dżammu i Kaszmir. Policja podała, że zamachu dokonali bojownicy zwalczający indyjską kontrolę nad zamieszkałym przez muzułmańską większość terytorium. Według lokalnych władz był to najpoważniejszy atak, do jakiego doszło w tym rejonie od długiego czasu.

Rannych przewieziono do szpitali. Służby rozpoczęły pościg za sprawcami. Media zwracają uwagę, że do ataku doszło w dniu, w którym w Indiach z wizytą przebywa wiceprezydent USA J.D. Vance.

3. Żałoba narodowa w dzień pogrzebu Franciszka

Andrzej Duda zdecydował, że 26 kwietnia – dzień pogrzebu papieża Franciszka – będzie też dniem żałoby narodowej w Polsce. Prezydent Polski wraz z pierwszą damą wezmą udział w ceremonii pogrzebowej w Watykanie.

Argentyna, relacjonuje Artur Domosławki, opłakuje „swojego” papieża. Sąsiedzi z dzielnicy Flores zanosili kwiaty przed dom, w którym 88 lat temu urodził się Jorge Bergoglio. Wierni z dzielnic nędzy, które Bergoglio odwiedzał jako biskup – Villa 21–24 – i w których miał swojego pasterza wysłannika, ojca Toto, przychodzili przez cały dzień modlić się przed jego wizerunkiem. Kibice lokalnego klubu piłkarskiego San Lorenzo, któremu kibicował jako ksiądz, potem biskup, a wreszcie jako papież Franciszek, uczcili go nostalgicznym „adios!” i deklaracją jedności „na wieczność”.

Parafie w Polsce o śmierci głowy Kościoła katolickiego informują różnie, pisze Katarzyna Kaczorowska. Niektóre pomijają ten fakt całkowicie, inne zamieszczają informacje o pontyfikacie Franciszka przygotowane przez media watykańskie, a jeszcze inne zmieniły barwy swoich stron internetowych na czarnno-białe.

4. Harvard pozwał administrację Trumpa

Uniwersytet Harvarda zarzuca administracji Donalda Trumpa próbę przejęcia kontroli nad uczelnią. Prawnicy uczelni złożyli 51-stronicowy pozew do sądu w Massachusetts. Domagają się odmrożenia 2,2 mld dol. rozłożonych na lata dotacji oraz kontraktu opiewającego na 60 mln dol., które administracja Trumpa wstrzymała 14 kwietnia. Stało się tak dlatego, że Harvard nie zgodził się spełnić jej żądań, które miały dotyczyć walki z antysemityzmem, ale w praktyce groziły utratą niezależności uczelni.

Autorzy pozwu podkreślają, że rząd „nie potrafił wskazać żadnego racjonalnego związku pomiędzy obawami o antysemityzm a badaniami medycznymi, naukowymi, technologicznymi i innymi, które mają na celu ratowanie życia Amerykanów, a zostały wstrzymane”.

5. NBP z gigantyczną stratą

Ze sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego za 2024 r. wynika, że bank zakończył go ze stratą przekraczającą 13 mld zł. To trzeci rok z rzędu, gdy bank centralny nie zasila budżetu państwa swoim zyskiem. W 2023 r. jego strata wynosiła 20,8 mld zł.

Ministerstwo Finansów liczyło na stratę, dlatego nie zapisało w budżecie wpływów z zysku NBP w 2025 r. Jednak strata za ubiegły rok jest znacznie większa niż przewidywano (prognozy mówiły o ponad 7 mld na minusie).

Na stratę wpływ miał ujemny wynik z tytułu prowadzonej polityki pieniężnej w wysokości 21 mld 166,1 mln zł, ujemny wynik z tytułu różnic kursowych w wysokości 8 mld 340,2 mld zł oraz dodatni wynik zarządzania rezerwami w wysokości 19 mld 760,5 mln zł.