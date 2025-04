Dziś kolejna debata prezydencka. Kanada jest zdruzgotana. 5 tematów na dziś

Kolejna debata prezydencka; pojedynek na kampanijne eventy; tragedia w Vancouver; wierni żegnają Franciszka; Iga Świątek zawalczy o ćwierćfinał w Madrycie.

1. Dziś kolejna debata prezydencka

„Publiczność chce debat”, pisze na polityka.pl Wiesław Władyka. Do tej pory odbyły się trzy takie prezydenckie starcia, dzisiejsze organizuje „Super Express”. Pytania będą sobie zadawać sami kandydaci, dostaną czas na replikę, a w drugim etapie wygłoszą krótkie oświadczenia podsumowujące.

Debaty prezydenckie, choć trwają długo, biją rekordy popularności. Wszystkie te starcia odbywały się do tej pory w różnych formułach i składach. Dziś udział zadeklarowali pierwszy raz wszyscy kandydaci, przewidziano, że debata potrwa dwie i pół godziny (od 18). „Tu nie będzie łatwo i przyjemnie, będzie ostro i nieprzewidywalnie!”, zapowiada „Super Express”. Kandydaci mają stanąć ze sobą twarzą w twarz.

„Do legend przeszły debaty, które naprawdę, bez wielkiej przesady, zadecydowały o wyniku wyborów – pisze Władyka. – Choćby polskie między Wałęsą i Kwaśniewskim czy Jarosławem Kaczyńskim i Tuskiem. Amerykańskie z osławionym pojedynkiem Kennedy’ego z Nixonem czy nawet niedawnym Trumpa z Bidenem. Tu działa prawo wielkich liczb”.

2. Pojedynek na kampanijne eventy

W niedzielę sztaby Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego starły się na eventy: PiS zorganizował w łódzkiej Hali Expo ostatnią dużą konwencję wyborczą przed głosowaniem 18 maja, Koalicja Obywatelska odpowiedziała wiecem na pl. Wolności w Poznaniu. Nawrockiego poparł Andrzej Duda, przemawiali też Jarosław Kaczyński, Bronisław Wildstein i Marta Nawrocka. Sam kandydat na swój występ czekał w kulisach dwie godziny. Jak mówił: „18 maja zderzy się wytwór politycznego laboratorium, wyłoniony z briefów i sondaży dla Donalda Tuska, a naprzeciwko niego stanie człowiek z krwi i kości, z Polaków wybrany i dla Polaków ustanowiony. To ma znaczenie”.

Trzaskowskiego poparł w Poznaniu szef MSZ i jego niedawny rywal w prawyborach Radosław Sikorski. Sam kandydat KO odnosił się do łódzkiego przemówienia jego rywala: „To nie jest czas na to, żeby jeden z kandydatów, zupełnie bez obciachu, mówił: jestem tutaj decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Potrzebujemy prezydenta, który jest prezydentem z waszej decyzji, z woli narodu, który będzie łączył, a nie dzielił. W Łodzi PiS po raz kolejny urządził festiwal nienawiści, szczucia na innych, gry na złych emocjach, dzielenia nas, kiedy my tak bardzo potrzebujemy wspólnoty, zrzucenia z siebie kompleksów i patrzenia z prawdziwą uwagą i nadzieją w przyszłość. Wtedy wygra cała Polska!”.

Karol Nawrocki odrobił lekcję, Rafał Trzaskowski wypadł tylko poprawnie – podsumowuje Jan Hartman. „Nie może być tak, że w Polsce wygrywa cynizm i draństwo – powiedział dziś prezydent Duda. Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15X. Do widzenia” – skomentował na X Donald Tusk. Do wyborów pozostały już niespełna trzy tygodnie.

3. Kierowca wjechał w tłum w Vancouver

Do tragedii doszło w weekend podczas święta Lapu Lapu. Ucierpiało kilkadziesiąt osób, wiele z nich poważnie, jest co najmniej 11 ofiar śmiertelnych. Sprawca został ujęty: to 30-letni Kai-Ji Adam Lo. Mężczyzna jest służbom znany, leczył się też psychiatrycznie. Postawiono mu osiem zarzutów morderstwa drugiego stopnia, prokuratura nie wyklucza, że będzie ich więcej. Na razie wykluczono motywy terrorystyczne.

Premier Kanady Mark Carney powiedział, że Vancouver jest „wstrząśnięte, zdruzgotane i ma złamane serce”. Tymczasowy naczelnik policji Steve Rai dodał, że to najmroczniejszy dzień w historii miasta. Służby będą badać, czy tragedii dało się uniknąć.

Festiwal Lapu Lapu zgromadził ok. 100 tys. osób. To święto upamiętniające Datu Lapu-Lapu, władcę wyspy Mactan na Filipinach, który stoczył zwycięską potyczkę z Ferdynandem Magellanem. W Vancouver mieszka ok. 38,6 tys. Filipińczyków. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. krewnym ofiar złożył „najgłębsze wyrazy współczucia”.

W poniedziałek w Kanadzie odbędą się wybory, Carney wstrzymał kampanię w związku z tragedią w Vancouver. Do obsadzenia są 343 miejsca w Izbie Gmin, głosowanie odbędzie się w jednomandatowych okręgach wyborczych. W zwykły dzień roboczy Kanadyjczycy mają prawo opuścić miejsce pracy i oddać głos.

4. Wierni żegnają Franciszka, trwają narady przed konklawe

Pogrzeb papieża Franciszka odbył się w Watykanie w sobotę; szacuje się, że w ceremonii wzięło udział ok. 200 tys. ludzi. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 wyprowadzeniem trumny z Bazyliki Świętego Piotra na plac, a potem mszą pogrzebową, której przewodniczył kard. Giovanni Battista Re. Były akcenty polityczne: jeszcze przed mszą rozmawiali w odosobnieniu Wołodymyr Zełenski i Donald Trump. W polskich social mediach toczą się z kolei dyskusje o tym, czy marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta Szymon Hołownia powinien był robić zdjęcia telefonem na papieskim pogrzebie.

Franciszek spoczął zgodnie ze swoją wolą w bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Od niedzielnego poranka grób mogą odwiedzać wierni, w kolejce ustawiają się tysiące osób. Wita ich w drzwiach archiprezbiter koadiutor kardynał Rolandas Makrickas z Litwy, z którym Franciszek omawiał szczegóły pochówku.

W poniedziałek rano kardynałowie mają ustalić, kiedy odbędzie się konklawe. Mówi się o 5 lub 6 maja. Żałoba w Watykanie trwa do 4 maja, obrady mogą się rozpocząć nazajutrz, ale nie później niż 10 maja. Nieformalne rozmowy o następcy Franciszka już się toczą.

5. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał w Madrycie

W hiszpańskim turnieju nie ma już Magdy Linette (uległa Marii Sakkari), Magdaleny Fręch (uznała wyższość Mirry Andriejewej), a z rozgrywek ATP odpadli już Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Pozostała Iga Świątek. W sobotę wygrała w dwóch setach mecz z Czeszką Lindą Noskovą. O ćwierćfinał zawalczy w poniedziałek z Dianą Sznajder. To spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 15.

Zawody w Madrycie są prestiżowe, rozgrywane na kortach ziemnych, poprzedzają rozgrywki w Rzymie i wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa w Paryżu. Wszystkie te trzy turnieje z rzędu Iga Świątek przed rokiem wygrała, ma więc sporo punktów i trzy tytuły do obrony.

Z turniejem w Madrycie pożegnały się już m.in. Jelena Rybakina, Jasmine Paolini i Jessica Pegula. O dalsze etapy grają nadal m.in. Aryna Sabalenka i Coco Gauff.