Mieszkania Nawrockiego. Prezes IPN zapewnia: „nie mam sobie nic do zarzucenia”

Karol Nawrocki zataił informację, że jest posiadaczem dwóch mieszkań. Dziennikarze ujawnili, że lokator należącej do kandydata kawalerki trafił do DPS. Sztab i kandydat pokrętnie tłumaczą co, w którym roku i za ile nabył prezes IPN.

Nowe światło na sprawę rzucił sam Karol Nawrocki w rozmowie na youtubowym kanale Bogdana Rymanowskiego. – „Jeśli chodzi o moją relację z Jerzym, nie mam sobie nic do zarzucenia” – kandydat PiS odtworzył początki znajomości z starszym mężczyznom. – „Był to rok 2007, 2008. Był już wówczas pod opieką społeczną. Czasami incydentalnie pomagałem mu w taki sposób, w jaki wówczas mogłem”.

W sprawie przejęcia i zakupu mieszkania ocenił ówczesną sytuacją na „bardzo dynamiczną”. – „Ta pomoc, której udzielałem panu Jerzemu w pewnym momencie zaczęła przekraczać moje możliwości” – Nawrocki wspomniał o „problemach” mężczyzny, choć nie chciał zdradzić, czego dotyczą. Prezes IPN przekazał, że opieka nad Jerzym po 2021 roku – wyprowadzce do Warszawy – naturalnie się zmniejszyła. Pod nieobecność kandydata miał pomagać syn Daniel Nawrocki.

W wywiadzie padło również pytanie o grudzień 2024 r., kiedy Nawrocki nie zastał Jerzego podczas świątecznych odwiedzin. – „Nie jestem rodziną pana Jerzego, nie mam dostępu do informacji” – tłumaczył, dlaczego nie powiadomił policji.

Sztab reaguje

„Ja, niżej podpisany, przekazuję cały swój dobytek w drodze testamentu Karolowi Nawrockiemu. Jednocześnie wydziedziczam żonę i syna. Robię tak z uwagi na brak kontaktu z wyżej wymienionymi przez 37 lat” – poseł PiS Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej pokazał testament Jerzego Ż. oraz akt notarialny zakupu mieszkania. Z niejasnych tłumaczeń wynika, że w 2011 r. Nawroccy przekazali p. Jerzemu 12 tys. na wykup mieszkania komunalnego, które następnie zapisał im w testamencie, wydziedziczając żonę i dzieci. Jednocześnie w 2012 r. podpisali umowę przedwstępną na zbycie nieruchomości w 2017 roku, czyli po pięciu latach. Dopiero po takim okresie transakcja była możliwa bez utraty bonifikaty. Za mieszkanie zapłacili w 2012 r. 120 tys. zł.

Nawrocki publikuje oświadczenie

We wtorek sztab PiS pokazał oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego. „Karol Nawrocki jest wraz z żoną właścicielem dwóch mieszkań – podaje na X szefowa jego sztabu Emilia Wierzbicki. – Zawsze te informacje zawierał w składnych oświadczeniach majątkowych. Za poradą prawników, dla ostrożności i zachowania pełnej transparentności, w oświadczeniach majątkowych umieszczał także informację o zapisanym w testamencie 50-procentowym udziale w nieruchomości, której właścicielem jest jego żyjąca mama”.

Oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki jest wraz z żoną właścicielem dwóch mieszkań. Zawsze te informacje zawierał w składnych oświadczeniach majątkowych. Za poradą prawników, dla ostrożności i zachowania pełnej transparentności, w oświadczeniach majątkowych,… pic.twitter.com/nkRnOQ1lvL — Emilia Wierzbicki (@EmiliaPob) May 6, 2025

„Pan Jerzy nic nie miał”

We wtorek Onet opublikował rozmowę z opiekunką Jerzego Ż., którym Karol Nawrocki obiecał się zaopiekować w zamian za przejęcie mieszkania z bonifikatą. Anna Kanigowska z Polskiego Komitetu Opieki Społecznej (działającego w ramach umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie) opiekowała się seniorem od wiosny 2022 do wiosny 2023. „Praktycznie nic nie miał. W tym mieszkaniu był stary peerelowski kawałek segmentu, stary stolik, dwa krzesła, wersalka, telewizor i stary komputer. To wszystko. Pan Jerzy żył wyłącznie dzięki pomocy państwa. Dostawał zasiłek z opieki społecznej, tzw. zasiłek stały, który jest przeznaczony dla osób bez wypracowanych lat do emerytury” – opowiada pani Anna.

I zapewnia: „W życiu pana Nawrockiego nie spotkałam. Mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem – pan Nawrocki zupełnie nie interesował się panem Jerzym, jego sytuacją życiową i jego stanem zdrowia”.

Opiekunka znalazła w mieszkaniu „przypadkiem odręcznie napisane oświadczenie Karola Nawrockiego i jego żony, że pan Jerzy przekazuje im mieszkanie w zamian za opiekę i pomoc”. W piśmie nie było nic o pieniądzach. Pani Anna próbowała skontaktować się z Nawrockim poprzez Muzeum II Wojny Światowej (nie był już jego dyrektorem), bez powodzenia. Mówi: „Ja opłacałam prąd, płaciłam za telewizję i kupowałam leki. Na to szły pieniądze, które pan Jerzy dostawał z MOPR. Ale w okresie zimowym brakowało na prąd, bo, wiadomo, zużywa się go wtedy więcej. Dlatego dopłacałam z własnych. Zresztą za leki czasem też płaciłam ja. Pan Jerzy cały czas musiał brać leki przeciwbólowe, bo gdy ich brakowało, to cierpiał, bolały go biodra i nogi”. I stwierdza: „W momencie, kiedy Nawrocki podpisał umowę przejęcia mieszkania w zamian za opiekę, to MOPR w ogóle nie powinien zajmować się panem Jerzym”.

Kawalerka w zamian za opiekę

Dziennikarze Onetu Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz w poniedziałek opisali, jak Karol Nawrocki przejął mieszkanie od 80-letniego Jerzego Ż., który trafił później do DPS. Jak przekazała rzeczniczka sztabu Emilia Wierzbicki, „Karol Nawrocki nabył prawo własności do opisywanej kawalerki w zamian za wkład finansowy oraz od lat sprawowaną opiekę nad jej właścicielem, w tym ponoszenie kosztów utrzymania mieszkania”. Podczas konferencji prasowej kandydat PiS oznajmił, że ustalenia dziennikarzy są atakiem, a do mieszkania „nie ma nawet kluczy”.

Podczas debaty w „Super Expressie” Nawrocki został zapytany przez kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat o jego stosunek do podatku katastralnego, czyli od nieruchomości. „Jestem przeciwnikiem podatku katastralnego. Wynika to z tego, co mówią mi Polki i Polacy w całej Polsce. Polacy są przerażeni, że będą musieli płacić podatek katastralny” – przekonywał prezes IPN. „Mówię w imieniu Polek i Polaków zwykłych, takich jak ja, którzy mają jedno mieszkanie”.

Dziennikarze szybko ustalili, że wbrew deklaracjom kandydat jest w posiadaniu drugiego mieszkania. 28,5-metrowa kawalerka mieści się w dwupiętrowym bloku na gdańskich Siedlcach, 20 min spacerem od miejsca zamieszkania Nawrockiego. Lokal miał zostać nabyty w 2017 r. od Jerzego Ż., z którym umowę przedwstępną na zakup nieruchomości mieli podpisać pięć lat wcześniej. Rzeczniczka sztabu zamieściła wówczas oświadczenie: „Wszystkie informacje o posiadanych mieszkaniach dr Karol Nawrocki zawierał od lat w oświadczeniach majątkowych. Wszystkie informacje były też przedmiotem informacji przedkładanych służbom udzielającym certyfikaty dostępu do informacji niejawnych i owocowały zawsze przyznaniem najwyższych klauzul bezpieczeństwa”.

Kolejne oświadczenie ujrzało światło dziennie w niedzielę, przed najnowszą publikacją Onetu. Rzeczniczka przekonuje w nim, że temat kawalerki zostaje wykorzystany do ataków na kandydata, który jako „społecznik przez wiele lat pomagał Panu Jerzemu”. Prezes IPN miał jeszcze po nabyciu nieruchomości wspierać starszego mężczyznę, m.in. opłacając rachunki, robiąc zakupy i kupując leki. Jak dodaje Emilia Wierzbicka: „Kontakt z Panem Jerzym urwał się w grudniu 2024 r. Wówczas jak co roku Karol Nawrocki poszedł odwiedzić Pana Jerzego w okresie świąt Bożego Narodzenia”.

Jacek Harłukowicz i Andrzej Stankiewicz ujawnili, że: a) pan Jerzy nie był sąsiadem Karola Nawrockiego (kawalerka znajduje się 20 min od miejsca zamieszkania kandydata), b) pan Jerzy przebywa obecnie w Domu Opieki Społecznej, co wyklucza przekazaną informację, jakoby „pan Jerzy wciąż był dysponentem mieszkania”, c) niejasny pozostaje sposób, w jaki Karol Nawrocki wszedł w posiadanie lokalu komunalnego, d) Karol Nawrocki nie był w stanie przez pół roku (od grudnia 2024 r.) skontaktować się z byłym lokatorem, którego dziennikarze odnaleźli w jeden dzień.

Przemilczane fragmenty biografii Krasulskiego

Dodatkowe światło na historyczną działalność prezesa IPN rzuca „Gazeta Wyborcza”. Karol Nawrocki w publikacjach poświęconych historii NSZZ „Solidarność” regionu elbląskiego miał przemilczeć niewygodne fakty z życia posła PiS Leonarda Krasulskiego. Polityk jest wiernym żołnierzem Jarosława Kaczyńskiego i zawsze w Sejmie zasiada za prezesem. „Wyborcza” pisze, że Krasulski „był jednym z bohaterów aż trzech publikacji książkowych Karola Nawrockiego. Był też jego przewodnikiem po świecie opozycji lat 80. Kompromitujących faktów z życia obecnego posła Nawrocki nie przedstawił”. Chodzi o przemilczenie informacji o służbie w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1969–76 i historię z okresu wojska, kiedy za kradzież 20 litrów spirytusu został zdegradowany, a następnie usunięty ze służby. Luka w przedstawionym życiorysie liczy dokładnie 7 lat.

Politycy koalicji rządzącej potępili kandydata PiS, nawołują też do opublikowania oświadczenia majątkowego. „Trzeba publikować swoje oświadczenia majątkowe, nie należy niczego ukrywać” – apelował w niedzielę na swoim wiecu w Lublinie Rafał Trzaskowski.