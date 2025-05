Tusk ogłosił repolonizację gospodarki. Polska w finale Eurowizji. 5 tematów na dziś

Premier ogłosił repolonizację gospodarki; czas na asystencję osobistą; Justyna Steczkowska zakwalifikowała się do finału Eurowizji; niezrozumiałe pytania na egzaminie ósmoklasisty; Gérard Depardieu skazany.

1. Tusk: rusza repolonizacja gospodarki

„Repolonizacja ruszyła na serio” – powiedział premier Donald Tusk, rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu. Jako przykład zmian podał budowę ponad 16 km nowego odcinka A2 w województwie lubelskim. „W tym przypadku bezpośrednio został zastosowany wyrok TSUE, który de facto nie daje żadnych szans podmiotom spoza UE w konkurencji z polskimi uczestnikami przetargu” – wyjaśnił. Zapewnił też, że polskie firmy będą miały większe niż do tej pory szanse w konfrontacji z firmami z Unii Europejskiej.

Premier dodał, że ustawa deregulacyjna jest gotowa. „Zakłada domniemanie niewinności podatnika. Dotąd to podatnik musiał przed urzędem skarbowym udowadniać, że ma rację. Po przyjęciu tej ustawy będzie odwrotnie” – powiedział. Kolejne zmiany to możliwość wysłania dokumentów do sądu drogą elektroniczną poprzez portal oraz „radykalne ułatwienie” wejścia na giełdę małym firmom.

2. Czas na asystencję osobistą

We wtorek przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbył się protest osób z niepełnosprawnościami, domagających się jak najszybszego przyjęcia ustawy o asystencji osobistej. – Mój syn ma 48 lat. Ja mam blisko 70. Może będę żyć jeszcze 20. Wtedy wsparcia mogę potrzebować również ja, a Adam, który będzie dobiegał 70, będzie już pozbawiony asystencji? Kto nam pomoże? – mówiła Katarzynie Kaczorowskiej Barbara, matka niepełnosprawnego mężczyzny, opiekująca się nim samotnie praktycznie od urodzenia.

Przypomnijmy: 8 maja Łukasz Krasoń, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, przedstawiał w Sejmie ustawę regulującą kwestię asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Mówił do pustej sali, choć ustawa dotyczy tysięcy osób, a jej koszt resort finansów szacuje na 66 mld zł. Zdjęcia z wystąpienia ministra błyskawicznie obiegły media.

Projekt przygotowany w resorcie pracy przewiduje, że asystent osobisty będzie pracował z osobą niepełnosprawną pod jej kierunkiem i zgodnie z potrzebami, a więc dokładnie tak jak do tej pory. Przewiduje też określony limit godzin pracy miesięcznie – w zależności od wieku i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności to od 20 do 240 lub od 20 do 80 godzin miesięcznie. Asystenci byliby zatrudniani na umowy cywilno-prawne, gwarantujące jednak prawo do urlopu i ubezpieczenie chorobowe. Niepokój części środowisk reprezentujących osoby niepełnosprawne budzi wprowadzenie limitu wiekowego. O asystencję będą mogły ubiegać się osoby od 13. roku życia i które nie ukończyły 65 lat.

3. Justyna Steczkowska zaśpiewa w finale Eurowizji

Justyna Steczkowska powróciła do Konkursu Piosenki Eurowizji po 30 latach, co jest rekordem w tej dziedzinie (poprzedni, 24-letni comeback miała na koncie cypryjska artystka Anna Vissi). Jej piosenka „Gaja” to – jak sama mówi – „manifest osobistej mocy i transcendencji”, a budzi też uzasadnione skojarzenia z „Wiedźminem”. Jej wtorkowe wykonanie pozwoliło artystce zakwalifikować się do finału konkursu.

Nie wiadomo, które miejsce dostała Steczkowska – organizatorzy tego nie zdradzają. Finałowy występ odbędzie się w sobotę w Bazylei.

4. Egzamin ósmoklasisty. „Twórcy pytań upadli na głowę”

Zdający egzamin ósmoklasisty we wtorek musieli się mocno nagłowić, wręcz odkryć, co powinni zrobić, jakiej odpowiedzi udzielić – pisze Dariusz Chętkowski. Zauważa, że twórcy zadań posłużyli się mową, która zapewne robi wrażenie na kolegach i koleżankach z polonistycznej branży, bo to akademicki żargon. Ale dla ósmoklasisty brzmi sztucznie i mało zrozumiale.

Najgorzej wypadły w tym roku tematy wypracowań, donosi nasz autor: były za długie, wielokrotnie złożone, zawierały błędy logiczne. „Tegoroczni ósmoklasiści musieli się mocno natrudzić, aby pojąć, co mają pisać w wypracowaniu: przemówieniu bądź opowiadaniu. Zapewne każdy nastolatek pojął to inaczej i teraz rozpacza, czy dobrze zrozumiał. Zapewniam, że tych tematów nie dało się dobrze zrozumieć. Cokolwiek napisaliście, będzie zgodne z tematem. Baty należą się autorom zadań, a nie wam” – wyjaśnia Chętkowski.

5. Gérard Depardieu skazany za napaść seksualną

Na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu został skazany aktor Gérard Depardieu. Dwie kobiety oskarżyły go o niewłaściwe zachowania na planie filmu „Les volets verts”, kręconego w 2021 r. Depardieu zaprzeczył oskarżeniom, tłumacząc, że jego zachowanie było „wynikiem różnic kulturowych i epoki, z której pochodzi”. Sąd w Paryżu uznał winę aktora w jednym z tych przypadków, skazując go za napastowanie seksualne. Depardieu już wcześniej był o to oskarżany, ale wtedy nie postawiono mu zarzutów. Prócz wyroku więzienia w zawieszeniu aktor otrzymał dwuletni zakaz pełnienia funkcji publicznych i został wpisany do rejestru sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.