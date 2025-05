Druga tura będzie na żyletki. Jest groźnie. Potrzebne zawieszenie broni i drugie Jagodno

Potrzebna jest absolutna mobilizacja demokratycznie myślącej Polski. Dzisiaj interesuje nas jedno: jaki wynik drugiej tury możemy prognozować na podstawie sondażowych wyników pierwszej tury? Spróbujmy oszacować przepływy.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich kandydaci partii obozu demokratycznego (PO, lewicy i Polski 2050) zdobyli ok. 45 proc. głosów, co oznacza, że wyraźnie przegrali z obozem populistyczno-prawicowym. Wprawdzie Rafał Trzaskowski przekroczył psychologiczny próg 30 proc., lecz bardzo możliwe jest, że tak jak w wyborach parlamentarnych 2023 r. wynik exit poll demokratów jest przeszacowany, a wynik PiS niedoszacowany.

W poniedziałek sytuacja może się więc odwrócić. Wprawdzie kandydaci lewicy łącznie zrobili niezły wynik, ale to mała pociecha. Dramatycznie niski wynik Szymona Hołowni (4,8 proc.) i dramatycznie wysoki wynik Grzegorza Brauna (6,2 proc.) każą obawiać się najgorszego. Niezbędna jest absolutna mobilizacja demokratycznie myślącej Polski. Niezbędne jest „drugie Jagodno”, bo może być naprawdę źle.

Wybory: stawka jest gigantyczna

Oczywiście dzisiaj interesuje nas jedno: jaki wynik drugiej tury możemy prognozować na podstawie sondażowych wyników pierwszej tury?

Przyjmijmy uproszczony model zakładający, że frekwencja w drugiej turze wyniesie ok. 70 proc., czyli będzie ok. 5 proc. wyższa niż w pierwszej turze. Stawka wyborów jest gigantyczna, więc nie jest to założenie nierealistyczne. Aby wygrać w drugiej turze, trzeba będzie zebrać ok. 10 mln 150 tys. głosów. Załóżmy ponadto, że prawie wszyscy (90 proc.) wyborcy Nawrockiego i Trzaskowskiego (analogicznie jak w przypadku innych kandydatów) stawią się za dwa tygodnie przy urnach i zagłosują tak samo jak dziś.