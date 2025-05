Sutenerska przeszłość Nawrockiego. Zlot prawicy w Jasionce. 5 tematów na dziś

Czy sutenerska przeszłość pogrąży Karola Nawrockiego; co nas zaskoczy w ostatnich dniach kampanii; młodzież stawia na radykałów; Trump patrzy na wyborczą Polskę; czy 11 tys. katechetów w przyszłym roku szkolnym straci pracę.

1. Sutenerska przeszłość Karola Nawrockiego

W sieci na masową skalę rozchodzą się nagrania, na których osoby pamiętające Karola Nawrockiego z okresu jego pracy w charakterze ochroniarza w hotelu Grand w Sopocie z przekonaniem i szczegółowo opisują jego działalność stręczycielską. W poniedziałek Onet opublikował tekst z wypowiedziami dawnych kolegów Nawrockiego z ochrony hotelu. Jeden z nich gotów jest złożyć zeznania przed sądem.

Artykuł jest oparty na rozmowach z kilkudziesięcioma osobami (łącznie z emerytowanymi policjantami), a świadkowie zostali solidnie zweryfikowani. Jeden z nich opowiada, że Nawrocki zachęcał go do współpracy z grupą ochroniarzy zarabiających na dostarczaniu gościom prostytutek i do pewnego stopnia tę współpracę nawiązał. Drugi kolega stanowczo odmówił, ale widział, jak Nawrocki w towarzystwie sutenera i prostytutki jedzie windą do gościa. Czy sutenerska przeszłość pogrąży Karola Nawrockiego? – pisze o tym Jan Hartman.

2. Ostatnie dni kampanii: co nas czeka

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki nadal objeżdżają kraj. W tym czasie ich współpracownicy i koledzy z partii odwiedzają media i zabiegają o poparcie. Czekamy na ostatnie niespodzianki przed niedzielną elekcją. Pierwsze z nich po gorącym kampanijnym weekendzie przyniosły publikacje Onetu, a przed nami jeszcze cztery długie dni. Czego się spodziewać?

Już dziś w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się po raz pierwszy w Polsce konserwatywny kongres CPAC (Conservative Political Action Conference). Konferencja potrwa jeden dzień i jej głównym założeniem jest uzyskanie poparcia międzynarodowej prawicy dla Karola Nawrockiego. Organizatorom nie udało się zorganizować wizyty wiceprezydenta USA J.D. Vance’a. Przyjedzie za to niedoszły prezydent Rumunii George Simion. Co jeszcze w tym tygodniu – zapowiada Michał Tomasik.

3. Młodzież stawia na radykałów

Dariusz Chętkowski analizuje sytuację młodzieży w kampanii wyborczej i w trakcie dyskusji o jej udziale w wyborach dyrektorów szkół.

„Młodzież została zbrukana brudną polityką w ciągu ostatniej dekady jak nigdy wcześniej, wciągnięta do tego kotła wojny polsko-polskiej przez upolitycznione podstawy programowe, przez dalekie od neutralności kierunki polityki oświatowej państwa, objawiające się w tematyce lekcji wychowawczych, w spotkaniach z wyklętymi bohaterami czy na wycieczkach do miejsc jedynie słusznej pamięci. Nawet rekolekcje, w których szkoła też bierze udział, rzadko wolne są od polityki. Uczniom każe się być patriotami i jednocześnie siedzieć cicho, gdy dorośli walczą o stołki i skaczą sobie do gardeł. Na bierne przyglądanie się tej hańbie narodowej, jaką jest polska polityka, nastolatki już się nie godzą. Chcą brać w tym udział” – pisze Chętkowski, belfer i publicysta.

4. Trump patrzy na wyborczą Polskę

Także Amerykanie i ich władze kierują wzrok na Polskę na finiszu kampanii. Donald Trump i jego pretorianie nie ukrywają, że zwycięstwa życzą Karolowi Nawrockiemu. Ale czy to ma w ogóle znaczenie?

W najważniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Polski – wojny w Ukrainie i polityce wobec Moskwy – PO i PiS się zgadzają. Istnieje między nimi konsens, że ścisły sojusz z USA jest dla naszego kraju strategicznym priorytetem. Tusk i Duda potrafili przyjechać jednocześnie do Waszyngtonu i na spotkaniu z Bidenem zademonstrować jedność w polityce wobec Rosji. Czy podobną jedność okażemy Ameryce, jeśli zwycięzcą wyborów okaże się 1 czerwca Karol Nawrocki? – pyta Tomasz Zalewski.

5. Czy 11 tys. katechetów straci pracę?

Możliwe zwolnienia to skutek rozporządzenia ministry Barbary Nowackiej ograniczającego nauczanie religii z dwóch do jednej godziny tygodniowo. W odpowiedzi Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wyszło z inicjatywą obywatelską – projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Według niego zajęcia z religii lub etyki miałyby być obowiązkowe, i to w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Ocena z religii/etyki ma wrócić na świadectwo, być wliczana do średniej i brana pod uwagę przy promocji do następnej klasy. Katecheci domagają się także, by w klasach wisiały krzyże i można tam było odmawiać modlitwy.

Tak ostra licytacja może z jednej strony świadczyć o strategii – tworzeniu pola do negocjacji; z drugiej – być przejawem desperacji. Świeccy nauczyciele poczuli się w tej sytuacji opuszczeni i przez państwo, i przez Kościół. Mają świadomość, że zwolnienia mogą uderzyć przede wszystkim w nich – pisze Joanna Podgórska.