PKW: Do godz. 17 frekwencja wyniosła 54,91 proc. Zapowiada się rekord

Państwowa Komisja Wyborcza podała kolejne dane o frekwencji. W podziale na województwa najwyższa była w woj. mazowieckim – 58,51 proc., a najniższa w woj. opolskim – 48,05 proc.

W południe 1 czerwca, jak poinformowała PKW, frekwencja wyniosła 24,83 proc. To więcej niż do godz. 12 w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r., kiedy zagłosowało 24,04 proc. uprawnionych (a frekwencja była wtedy rekordowa). Najwyższą frekwencję do południa odnotowano w woj. małopolskim (27,27 proc.), podlaskim (26,22 proc.) i mazowieckim (26,06 proc.). Najniższa frekwencja była do południa w woj. opolskim (21,01 proc.), dolnośląskim (22,28 proc.) i lubuskim (22,47 proc.). W miastach najwyższa frekwencja była w Lublinie (28,92 proc.), Toruniu (27,99 proc.) i Bydgoszczy (27,67 proc.). Najmniej osób poszło do głosowania w Gdańsku (20,09 proc.), Wrocławiu (25,13 proc.) i Katowicach (25,3 proc.)

Podczas pierwszej tury wyborów 18 maja do godz. 17 frekwencja wyniosła 50,69 proc. W 2020 r. była niższa (47,89 proc.) i sporo niższa w wyborach prezydenckich w 2015 (34 proc.). W przypadku wyborów parlamentarnych 2023 wyniosła ok. 57 proc.

Głosowanie kończy się o godz. 21

Lokale wyborcze są w niedzielę 1 czerwca otwarte w całej Polsce od godz. 7 rano. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, zakończy się ono o godz. 21. W wyjątkowych sytuacjach PKW może wydłużyć godziny pracy wybranych lokali, a wraz z nimi godziny obowiązywania ciszy wyborczej w całym kraju.

Polki i Polacy wybierają spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największe poparcie. Wybory wygra ten z nich, który otrzyma zwykłą większość głosów. Ważność wyborów stwierdza później Sąd Najwyższy. Uprawnionych do głosowania jest prawie 29 mln osób. W związku z drugą turą wyborów w wielu miastach będzie można skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej – m.in. w Warszawie, Toruniu czy Rzeszowie.

Do nietypowego incydentu doszło w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 150 w Szczecinie. Kiedy na miejscu pojawiła się osoba z zaświadczeniem o prawie do głosowania, członek komisji wpisał numer zaświadczenia do prywatnej aplikacji, nie chcąc wydać karty do głosowania. Na miejscu musiała interweniować policja.

Ponad 700 tys. Polaków zagłosuje za granicą. Głosowanie w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i w Nowej Zelandii zostało już zakończone.

Wybory prezydenckie: incydenty

Szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz poinformował, że głosowanie do godz. 8:30 odbywało się bez incydentów. Z kolei rzeczniczka Komendy Głównej Policji insp. Katarzyna Nowak przekazała, że od początku trwania ciszy wyborczej do godz. 20 w sobotę odnotowano 87 wykroczeń związanych z jej naruszeniem.

W czasie pierwszej konferencji prasowej PKW o godz. 10 w niedzielę sędzia Sylwester Marciniak zapewniał, że nie otrzymał żadnych informacji o incydentach związanych z otwarciem lokali wyborczych czy mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg głosowania. „Dotychczas odnotowano tylko jeden przypadek, gdzie jest podejrzenie uszkodzenia mienia z artykułu kodeksu karnego, a ponadto 88 przypadków ewentualnych wykroczeń, przy czym zdecydowana większość dotyczy usunięcia lub uszkodzenia baneru. Generalnie wybory są bardzo spokojne” – mówił Marciniak. Kilka zdarzeń złamania ciszy wyborczej miało miejsce w mediach społecznościowych. Przewodniczący PKW zaapelował ponadto, by nie czekać ze spełnieniem obywatelskiego obowiązku do godz. 21.

Jak oddać ważny głos

Miejsce głosowania sprawdzamy w aplikacji mObywatel, a jeśli chcemy się upewnić, zaglądamy na stronę wybory.gov.pl lub urzędu gminy. Na miejscu okazujemy dowód osobisty, naszą tożsamość możemy też potwierdzić właśnie aplikacją. Komisje są wyposażone w kod QR do zeskanowania w aplikacji mObywatel przez wyborców. Dopuszczalny jest też m.in. paszport, legitymacja studencka, prawo jazdy (dokument ze zdjęciem).

Karta do głosowania powinna być ostemplowana i zawierać pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej. Ucięty prawy róg nie powinien nas niepokoić – to ścięcie dla wyborców niewidomych pod nakładkę w alfabecie Braille’a. Nie dotyczy to kart za granicą.

Nazwiska kandydatów na urząd prezydenta są umieszczone w kolejności alfabetycznej. Znak „X” stawiamy w polu przy jednym wybranym przez nas nazwisku, w przeciwnym razie głos będzie uznany za nieważny.

Jeśli nie ma nas w spisie wyborców, a powinniśmy być, informujemy o tym obwodową komisję wyborczą, która kontaktuje się z urzędem gminy i wyjaśnia naszą sprawę. Jeśli z kolei mamy zastrzeżenia do pracy komisji (problemy z wydaniem kart, błędy), skargi kierujemy do gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej komisji wyborczej albo do delegatury PKW.

Wyborcom przysługuje też prawo do protestu wyborczego – pismo należy złożyć do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego w ciągu 14 dni od wyborów.

Cisza wyborcza: czego nie wolno

Przez całą sobotę aż do końca głosowania w niedzielę obowiązuje cisza wyborcza. W czasie ciszy wyborczej nie można agitować ani publikować sondaży. Nie wolno organizować marszów, manifestacji, zgromadzeń ani rozdawać materiałów wyborczych. Zachęcać do udziału w wyborach można, ale bez wskazywania konkretnych kandydatów. Plakaty wyborcze pozostają na miejscu, ale nie wolno rozklejać nowych. Oklejone pojazdy mogą stać w miejscu, nie wolno się nimi przemieszczać. Agitacja jest wykluczona w lokalach wyborczych.

Za złamanie ciszy grozi grzywna. W przypadku publikacji sondaży – dotyczących prognoz wyników czy nastrojów, organizowanych przed wyborami lub w ich trakcie – wynosi nawet od 500 tys. do 1 mln zł. Przypadki łamania ciszy każdy może zgłaszać bezpośrednio policji. Naruszenie stwierdzają służby i sądy.

Uwaga! „Lajkowanie” postów w mediach społecznościowych w trakcie ciszy wyborczej również może być uznane za wykroczenie. Jak podała PKW jeszcze przed pierwszą turą wyborów, takie ewentualne przypadki mają rozstrzygać organy ścigania.

Łamanie ciszy jest przestępstwem wyborczym. Podobnie jak zrywanie plakatów, kupowanie głosów czy zastraszanie wyborców.

Naruszenia wyborcze: komu zgłaszać?

Naruszenia i wszelkie nieprawidłowości w dniu wyborów można zgłaszać osobiście albo poprzez mężów zaufania i obserwatorów społecznych. O poważniejszych zastrzeżeniach informujemy komisarzy wyborczych (np. w razie braku reakcji mężów zaufania i obserwatorów społecznych). Należy to zrobić niezwłocznie. Państwowej Komisji Wyborczej zgłaszamy te naruszenia, które mogą wpłynąć na wynik wyborów (np. fałszowanie kart, nieprawidłowości w protokołach) – najlepiej skorzystać z infolinii lub strony internetowej.

Możemy się też zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli uznamy, że naruszane są nasze prawa wyborcze (utrudnianie głosowania i dostępu do lokalu, nierówne traktowanie wyborców itp.).

PKW przypomina, że proces wyborczy ma być transparentny i uczciwy, dlatego obywatele mają prawo, ale i obowiązek reagować.