Tusk zapowiada wniosek o wotum zaufania dla rządu. „Jedziemy dalej. Wiem, co czujecie”

Donald Tusk złoży wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Zapowiedział też współpracę z Karolem Nawrockim „wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe”.

Premier Donald Tusk zwołał na godz. 20 specjalną konferencję prasową. Podziękował Polakom za udział w wyborach prezydenckich. „Jak byśmy nie oceniali zwycięskiego kandydata, należy uznać jego wygraną i pogratulować jego wyborcom”, stwierdził i zapowiedział współpracę z Karolem Nawrockim. „Plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany. Trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Gdyby wykazał chęć współpracy, będzie to pozytywne zaskoczenie, na które odpowiemy z pełną otwartością”. Jak powiedział, „ruszymy z robotą bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani. Będziemy przedkładać gotowe już projekty ustaw, ale jeśli trzeba, będziemy rządzić i podejmować decyzje także przy próbującym blokować dobre zmiany prezydencie. Doświadczenie już mamy”.

Tusk: Jedziemy dalej

Tusk dodał, że jest wiele do zrobienia, „poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu, przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością”. Podkreślił, że „ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej koalicji 15 października”. „Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Chcę, aby wszyscy zobaczyli – także nasi przeciwnicy w kraju i za granicą – że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok” – zapewnił.

Premier zapowiedział współpracę z nowym prezydentem „wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe”. „Mam świadomość, że może być trudniej, niż wielu z was sądziło, idąc wczoraj głosować, ale nie zmienia to w najmniejszym stopniu mojej determinacji i woli działania w obronie tego wszystkiego, w co wspólnie wierzymy – oświadczył. – Wszystkim tym, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, mówię dziś: jedziemy dalej. Wiem, co czujecie, ale pamiętajmy, umówiliśmy się na wielką rzecz wymagającą siły, wytrwałości i być może więcej czasu, niż byśmy chcieli. W demokracji walka nigdy się nie kończy. Wierzę w was, wierzę w Polskę” – zakończył Tusk.

Kaczyński proponuje rząd techniczny

Donald Tusk spotkał się dziś z przedstawicielami partii rządzących. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział na własnej konferencji prasowej, że umowa koalicyjna powinna być negocjowana. „Powinniśmy jak najszybciej wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w czasie tego procesu wyborczego” – stwierdził.

Rafał Trzaskowski w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył 49,11 proc. poparcia (10 mln 237 tys. 286 głosów). Wybory wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki, na którego zagłosowało 50,89 proc. wyborców (10 mln 606 tys. 877 głosów).

W poniedziałek po południu w siedzibie PiS w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Nawrockim i członkami jego sztabu. Prezes PiS zaproponował powołanie rządu technicznego z bezpartyjnym premierem na czele i specjalistami w różnych dziedzinach jako ministrami, który miałby uspokoić sytuację w Polsce. Zaapelował do wszystkich sił politycznych do podjęcia rozmów w tej sprawie. We wtorek wieczorem z prezydentem elektem ma się spotkać Andrzej Duda.