Lewandowski rezygnuje z reprezentacji! Zamieszki w USA, Trump eskaluje. 5 ważnych tematów na dziś

Lewandowski rezygnuje z reprezentacji; protesty w Los Angeles; PKW o wyborczych nieprawidłowościach; spotkanie Trump-Zełenski?; nie żyje Ewa Dałkowska.

1. Lewandowski rezygnuje z reprezentacji!

Te informacje spadły na kibiców piłki nożnej jak grom z jasnego nieba w niedzielę przed godz. 22. Najlepszy polski piłkarz (i jeden z najwybitniejszych w historii) rezygnuje z gry w reprezentacji po tym, jak selekcjoner Michał Probierz pozbawił go opaski kapitana drużyny. Był nim od 2014 r., wtedy przejął tę funkcję od Jakuba Błaszczykowskiego. Do tej pory prowadził polską reprezentację jako kapitan 93 razy, co jest rekordem.

Na razie wypadki dzieją w sferze oświadczeń w mediach społecznościowych. Najpierw na oficjalnym profilu PZPN do kontaktów z kibicami „Łączy nas piłka” ogłoszono: „Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy”.

Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy. pic.twitter.com/ekcSvkRBSK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 8, 2025

Godzinę później odpowiedział napastnik FC Barcelona (także na swoich społecznościowych kontach). „Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie” – napisał.

Przypomnijmy, że Lewandowski zrezygnował z udziału w trwającym zgrupowaniu, podczas którego Polska zagrała towarzysko na Stadionie Śląskim z Mołdawią (2:0), a we wtorek zagra w eliminacjach mistrzostw świata na wyjeździe z Finlandią. Piłkarz tłumaczył tę decyzję m.in. zmęczeniem fizycznym i mentalnym.

Według niektórych mediów w szatni kadry nie było dużego żalu po decyzji Probierza, a wręczenie opaski kapitana Zielińskiemu piłkarze przyjęli oklaskami. „Myślę, że grając 17 lat w kadrze, 11 będąc jej kapitanem, będąc przykładem jako sportowiec dla młodych ludzi, tak się nie postępuje" - mówił rano w Polsat News były wybitny reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski. „A co do opaski kapitana, pamiętajmy, że to drużyna go wybiera, a nie trener czy działacze. Ale chyba trener i działacze myślą, że mogą wszystko robić z reprezentacją. Cezary Kulesza [prezes PZPN] wiedział o tej decyzji, musieli podjąć ją wspólnie z Probierzem. Kulesza jest tak odważny, że zrobi strusia i sam nie wyjdzie powiedzieć, że popiera Michała Probierza. Będzie czekał na rozwój sytuacji” - dodał.

Z kolei portal sport.tvp.pl pisze, że Lewandowski mocno skrytykował sztab jeszcze po marcowych meczach eliminacji do mundialu. „Zrugał do spodu sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. Jego wypowiedź dla Jacka Kurowskiego w TVP po wygranym 2:0 meczu z Maltą była tylko delikatną cząstką tego, co usłyszeli w szatni trenerzy i przy okazji, piłkarze. A usłyszeli, że do niczego się nie nadają, że treningi są fatalne, a czas marnowany na dośrodkowania oraz stałe fragmenty” - czytamy w tym serwisie.

„Z tego co mi wiadomo: Michał Probierz zadzwonił do Roberta, zakomunikował swoją decyzję, rozłączył się, a po sekundzie pojawił się komunikat na platformie X. Tutaj nie było żadnej dyskusji, nie było żadnej komunikacji dwutorowej” – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Potem dodał w programie tego serwisu: „Robert, jak mi się wydaje, uznał, że selekcjoner postawił go pod ścianą. A skoro postawił go pod ścianą, to zaufanie zostało utracone. Myślę, że można było to zrobić zdecydowanie inaczej”.

2. Zamieszki w USA, Trump eskaluje

Protesty w Los Angeles wybuchły w piątek, 6 czerwca, po tym, jak agenci federalni z Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) przeszukali jedną z hurtowni odzieży i aresztowali co najmniej 44 pracujących w niej imigrantów. Ponad tysiąc osób rozpoczęło protest przed siedzibą ICE, władze użyły granatów hukowo-błyskowych i gazu pieprzowego, aby rozpędzić demonstrujących. Co najmniej jedna osoba została ranna, a cztery aresztowano.

W sobotę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt ogłosiła, że w związku z protestami przeciwko służbom migracyjnym do Los Angeles skierowanych będzie 2 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej. Zarzuciła jednocześnie przedstawicielom Demokratów we władzach Kalifornii, że „zrzekli się odpowiedzialności za ochronę swoich obywateli”.

Prezydent Donald Trump w swoich mediach społecznościowych napisał, że jeśli gubernator Kalifornii i burmistrzyni Los Angeles „nie potrafią wykonać swojej pracy, a wszyscy wiedzą, że nie potrafią, to do sprawy wkroczy rząd federalny i rozwiąże problem ZAMIESZEK i SZABROWNIKÓW tak jak powinien być rozwiązany!!!”. Demokratyczny gubernator stanu Kalifornia Gavin Newsom zapewnił, że władzom Kalifornii nie jest potrzebna pomoc, a decyzja prezydenta ma jedynie charakter eskalacyjny.