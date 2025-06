Trauma zwolenników Trzaskowskiego. „PO udawało prawicę i dziwi się, że ludzie wolą oryginał”

Radość trwała dwie godziny i tylko nasiliła późniejsze rozczarowanie. Jak wyborcy Rafała Trzaskowskiego radzą sobie z jego wyborczą porażką?

Małgorzata, prawniczka z warszawskiej kancelarii, skrupulatnie śledziła wieczór wyborczy. Dla otuchy spotkała się z koleżankami i w napięciu oglądały telewizję. Najpierw o 21, a później o 23, pierwszej i przez całą noc. Ona i inni rozmówcy POLITYKI przyznają, że budzili się i sprawdzali napływające doniesienia. Towarzyszyły im rozczarowanie, strach, złość.

Tak samo było w mediach społecznościowych (poniższe wpisy z X). „Jadę po hawajską. Zaraz na zawał zejdę” (Aleksander Twardowski). „Nie chcę żyć w kraju, gdzie społeczeństwo wybiera gangstera” (Krzysztof Marcinkiewicz). „Mam nadzieję, że obudzę się rano i zobaczę, że Trzaskowski wygrywa” (promissum). „Tak dobrze wam za PiS? Jak była inflacja prawie 20 proc.? Jak był Zielony Ład i strajki rolników? Strajki kobiet?”; „Mam 24 lata, a przez 10 lat rządzi PiS. dorastałam w takim kraju i k (…) nigdy więcej”; „Zrobię wszystko, żeby wyjechać z tego kraju, jeśli wygra Nawrocki” (tyna). „Jesteśmy k (…) pośmiewiskiem dla całej Europy, zresztą k (…) całego świata” (Nicole). „Śmieliśmy się z USA, że wybrali sobie przestępcę na prezydenta… a my zrobiliśmy to samo”; „Polacy to są k (…) hipokryci… Przez 10 lat narzekają na PiS, po czym idą i głosują na PiS” (Oliczka). „Wstyd mi, że jestem Polką. Tego jeszcze nie było” (Aga D). „Miały być rozliczenia PiS, a tymczasem rozpoczęły się rozliczenia sztabu Rafała Trzaskowskiego i rządu Donalda Tuska. Jak to wszystko szybko się zmienia” (Robert Boxer).

Nie tacy fajni

Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” kieruje Krzysztof Czubaszek. Działa tam ponad 80 grup zajęciowych. „Alternatywy” to esencja Ursynowa, dzielnicy aktywnej warszawskiej klasy średniej; Trzaskowski w drugiej turze zdobył tu 73 proc.