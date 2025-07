Kaczyński układa plan, PiS znów ma być fajny i ładny. „Niech Donald wie, jaka ekipa idzie po niego”

Jarosław Kaczyński, ponownie wybrany w sobotę na prezesa PiS, wyraził się jasno: Nie, proszę państwa, żadne 30 proc. Musimy dążyć do 40 i więcej. Kto mu w tym teraz pomoże?

Przy dźwiękach podniosłej ballady z filmu „Harriet” i wtórze skandujących jego imię działaczy Jarosław Kaczyński wchodził do wypełnionej hali w Przysusze na VII Kongres Prawa i Sprawiedliwości.

„Wreszcie się podniosę, wezmę moich ludzi i razem odnajdziemy nasz prawdziwy dom. Przekroczymy rzekę, czy słyszysz głos wolności, woła gdzieś z oddali, że musimy przetrwać to” – popłynęło z głośników. I widać było, że zrobiło to na ludziach wrażenie. Pytani tam na miejscu w Przysusze, czy słyszeli historię Harriet Tubman, wzruszali ramionami. W największym skrócie – film pokazuje przemianę Harriet z kobiety zaszczutej przez lata niewoli w ikonę walki o wolność i prawa czarnych Amerykanów. PiS najwyraźniej uznał, że tekst pasuje do ich sytuacji, że oni też są prześladowani i są na drodze do zwycięstwa. W 2027 roku.

Przemek z prezesem na ty

Przy kiełbasach i kaszance z grilla jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Kongresu w Przysusze, niedaleko Radomia, były gorące powitania i grupowe zdjęcia z kciukami w górze. Widać, że zwycięstwo Karola Nawrockiego dodało działaczom pewności i zapału, które przygasły po oddaniu władzy rządowi Donalda Tuska jesienią 2023 r. Teraz – mówią – koalicja się rozpada i nic poza chęcią rozliczenia PiS ich nie łączy, a i to słabo idzie. Ktoś, robiąc sobie zdjęcie z ważnymi politykami PiS: „Trzeba wrzucić na Facebooka, niech Donald wie, jaka ekipa idzie po niego”.

„Ekipa” idzie pod wodzą Kaczyńskiego, który zdecydował, że po raz siódmy, na kolejne cztery lata, będzie wybrany na prezesa PiS. Szefuje partii od 2003 r., a funkcję przejął od swojego brata (kierował PiS przez trzy lata od 2001 r.). W okolicach wyborów prezydenckich Jarosław Kaczyński dawał najbliższemu otoczeniu do zrozumienia, że w razie zwycięstwa Nawrockiego może oddać stery partii młodszemu politykowi.