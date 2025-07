Niż genueński nad Polską, Netanjahu nominuje Trumpa, Polki zagrają ze Szwedkami. 5 tematów na dziś

Niż genueński zbliża się do Polski; Netanjahu nominuje Trumpa do pokojowego Nobla; prezydent USA zapowiada nowe taryfy celne; mecz Polska – Szwecja „o wszystko”, Iga Świątek powalczy o półfinał Wimbledonu.

1. Niż genueński zbliża się do Polski – intensywne opady od środy

Do Polski zmierza niż genueński, którego centrum w środę znajdzie się nad Lubelszczyzną. Według prognoz meteorologicznych od środy do piątku nad krajem będą padać intensywne deszcze, jednak tym razem nie ma powodów do większego niepokoju - opady rozłożą się na większą część kraju i nie będą rekordowe.

W poniedziałek przez południową Polskę przeszły już nawałnice. W Małopolsce ewakuowano obóz harcerski i odnotowano ponad 400 interwencji straży pożarnej, na Podkarpaciu było 600 interwencji, a przerwy w zasilaniu dotknęły ponad 25 tys. osób.

We wtorek meteorolodzy podadzą bardziej szczegółowe prognozy dotyczące ilości opadów. Najwyższe dobowe sumy spodziewane są na południu kraju – do 150 mm w województwach opolskim i małopolskim, miejscami nawet do 300 mm w Beskidzie Żywieckim.

Takie warunki sprzyjają powodziom błyskawicznym, czyli gwałtownym przyborom wody w ciągu kilku do kilkunastu minut. Mogą one wystąpić w dolinach rzek, nisko położonych ulicach czy obniżeniach tuneli, gdzie woda nie może swobodnie się rozlać. Należy zachować ostrożność.

2. Netanjahu nominuje Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił w poniedziałek w Białym Domu, że nominował prezydenta Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Podczas spotkania w Waszyngtonie przekazał mu dokument potwierdzający zgłoszenie, mówiąc: „Zasłużyłeś na to i powinieneś ją otrzymać”.

Trump wyraził nadzieję na zakończenie także wojny izraelsko-irańskiej. Prezydent USA stwierdził, że Irańczycy „chcą rozmawiać” i rozważa zniesienie części sankcji na Teheran. Netanjahu zaznaczył, że Trump „wprowadza pokój w jednym kraju po drugim”.

„Tak naprawdę Trump nie spełnił swych obietnic z kampanii wyborczej, że kiedy tylko ponownie zostanie prezydentem, zakończy wojny w Ukrainie i Gazie. Obie wojny wciąż trwają” – zauważa Tomasz Zalewski. „To, czy Trump zasługuje na pokojowego Nobla, dla Netanjahu nie ma znaczenia” – podkreśla nasz komentator z USA.

Prezydent USA zapowiedział również wysłanie większej ilości broni defensywnej do Ukrainy. Rozczarowany brakiem zakończenia konfliktu przez Putina nazywał sytuację między Rosją a Ukrainą „straszną rzeczą”. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała wcześniej jednak, że dostawy broni dla Ukrainy zostały wstrzymane.

Amerykański wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff przedstawił szanse na porozumienie pokojowe w Strefie Gazy. W katarskiej Dosze trwa obecnie nowa runda negocjacji rozejmowych między Izraelem a Hamasem.

3. Trump zapowiada nowe taryfy celne dla 14 krajów

Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował o planach nałożenia nowych stawek celnych na 14 państw. Mają one obowiązywać od 1 sierpnia. Najwyższe taryfy – po 40 proc. – obejmą Laos i Mjanmę.

Wśród państw objętych nowymi cłami znalazły się także: Japonia i Korea Południowa (po 25 proc.), Malezja i Kazachstan (po 25 proc.), RPA (30 proc.), Tajlandia i Kambodża (po 36 proc.), Serbia i Bangladesz (po 35 proc.), Indonezja (32 proc.), Bośnia i Hercegowina (30 proc.) oraz Tunezja (25 proc.).

Amerykańska administracja uzasadnia decyzję deficytem handlowym z wymienionymi krajami, stanowiącym zagrożenie dla gospodarki i bezpieczeństwa narodowego USA. Trump ostrzegł, że w przypadku wprowadzenia przez te państwa odwetowych ceł na amerykańskie towary, Waszyngton podniesie swoje stawki o odpowiednią wysokość.

Nowych taryf mogą spodziewać się w nadchodzących dniach kolejne państwa. 9 lipca kończy się 90-dniowy okres wyznaczony na osiągnięcie porozumień handlowych z partnerami pragnącymi uniknąć wzajemnych ceł.

4. Trwają ME kobiet w piłce nożnej. Dziś Polki grają ze Szwecją „o wszystko”

Dziś o godzinie 21 na stadionie w Lucernie polskie piłkarki zagrają z reprezentacją Szwecji w kluczowym spotkaniu drugiej kolejki mistrzostw Europy. Po porażce z Niemkami 0:2 w debiucie na turnieju nasze reprezentantki znalazły się w trudnej sytuacji – każda kolejna strata punktów może oznaczać pożegnanie z marzeniami o awansie do ćwierćfinału.

Szwedki przystąpią do meczu z lepszą pozycją wyjściową. Drużyna Trzech Koron wygrała swój pierwszy mecz z Danią 1:0, co daje jej komfortową sytuację przed spotkaniem z Polkami. Selekcjonerka Nina Patalon ostrzega przed doświadczonym rywalem, który potrafi dobrze zarządzać tempem i jest groźny przy stałych fragmentach gry.

Największym problemem kadry pozostaje stan zdrowia liderki obrony Pauliny Dudek, która doznała kontuzji ścięgna Achillesa w meczu z Niemkami. Sztab medyczny walczy z czasem, aby przygotować zawodniczkę do gry, choć jej występ jest niepewny.

Szwedzki selekcjoner Peter Gerhardsson wie z kolei, że kluczem do sukcesu będzie neutralizacja Ewy Pajor, którą określa jako jedną z najlepszych strzelczyń na świecie. Napastniczka Barcelony może być głównym atutem Polek w kontratakach.

5. Iga Świątek zagra o półfinał Wimbledonu

Polka drugi raz w swojej karierze dotarła do ćwierćfinału najważniejszego londyńskiego turnieju. Na trawiastej nawierzchni czuje się coraz lepiej, a ostatnie rywalki zmiotła z kortu bez większych problemów. Poniedziałkowy mecz o ćwierćfinał był – jak to określił na Polityka.pl Krzysztof Matlak – dziwny, bo utalentowana Clara Tauson z Danii poruszała się ospale i nie stawiała się Polce, najpewniej miała kłopoty z oddychaniem. To Polka zaliczyła „slow start”, przegrywając 0:2 w pierwszym secie głównie przez podwójne błędy przy serwisie. Szczęśliwie odwróciła wynik, a druga partia upłynęła już bez większej historii. Z wynikiem 6:4, 6:1 Iga awansowała do najlepszej ósemki turnieju.

We wtorek pierwsze ćwierćfinałowe spotkania rozegrają Aryna Sabalenka i Laura Siegemund oraz Amanda Anisimova z Anastasiją Pawluczenkową. W środę Iga Świątek zmierzy się z Ludmiłą Samsonową, a Mirra Andriejewa z Belindą Bencic. W najlepszej ósemce mężczyzn zobaczymy z kolei takie pary: Taylor Fritz – Karen Chaczanow, Cameron Norrie – Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli – Novak Djoković i Ben Shelton – Jannik Sinner. Sinner awansował jako ostatni. Stawiał mu się znakomicie Grigor Dimitrow (prowadził w dwóch setach), ale doznał kontuzji i poddał mecz.