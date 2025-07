Braun obraża państwo i Kościół. Iga walczy o Wimbledon. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Braun w Jedwabnem. Czas mobilizacji; Iga Świątek w finale Wimbledonu; na odchodnym Dudzie puszczają hamulce; przepadł wniosek o wotum nieufności dla Ursuli von der Leyen; ustawowe limity na zarobki lekarzy?

1. Braun w Jedwabnem. Czas mobilizacji

W środę minęła 84. rocznica mordu w Jedwabnem. Bezkarny jawny antysemita europoseł Grzegorz Braun usiłował się lansować, podejmując w miasteczku próbę poselskiego zatrzymania naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha. Rabin od lat odwiedza Jedwabne, by modlić się za ofiary tamtejszej zbrodni. Wczoraj – w obecności m.in. przedstawiciela prezydenta Andrzeja Dudy Wojciecha Kolarskiego i ks. Wojciecha Lemańskiego. Zatem Braun symbolicznie obrażał państwo polskie i Kościół katolicki.

Osoby przejęte „jedenastym przykazaniem” Mariana Turskiego – „Nie bądź obojętny” – nie powinny kapitulować moralnie i politycznie przed brunatną falą, którą reprezentuje Braun – komentuje Adam Szostkiewicz. Przeciwnie, wyczyny Brauna i innych „kamratów” na skrajnej prawicy pokazują, że jest czas mobilizacji obywatelskiej po stronie konstytucji.

2. Iga Świątek w finale Wimbledonu!

Ostatni raz finał Wimbledonu z udziałem polskiej tenisistki rozegrał się w 2012 r. między Agnieszką Radwańską a Sereną Williams (Williams wygrała). Iga Świątek w najbliższą sobotę też stoczy bój z Amerykanką – 23-letnią Amandą Anisimovą, która sprawiła sensację, eliminując z turnieju faworytkę i liderkę rankingu Arynę Sabalenkę. Polka awansowała do finału pewnie i w świetnym stylu, straciła tylko dwa gemy w rywalizacji ze Szwajcarką Belindą Bencic. Z londyńskimi trawnikami coraz bardziej się lubi i rozumie, gra wyraźnie sprawia jej przyjemność. Już przechodzi do historii dyscypliny: walczy o szósty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Gdyby wygrała, byłoby to jej setne zwycięstwo w turniejach najwyższej rangi. Na razie cieszymy się z 99. Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 17.

Dziś swoje półfinałowe spotkania rozegrają panowie: Carlos Alcaraz zmierzy się z Taylorem Fritzem, a Jannik Sinner z Novakiem Djokoviciem. Męski finał już w niedzielę.

3. Na odchodnym Dudzie puszczają hamulce

Na odchodnym hamulce puszczają. Służące mówią państwu, co o nich myślą, a prezydent mówi, co myśli o sędziach – pisze Jan Hartman. Mówił to już wcześniej kilka razy, lecz teraz, w robiącym furorę w sieci wywiadzie dla kanałów Otwarta Konserwa, Nowy Ład i Klub Jagielloński, powiedział to ostrzej, bez ogródek, słowami jak sztylety tnące ostre cienie mgły. Mowa to była furii i nienawiści, jak spod szubienicy.

Gniew Dudy na najbardziej powierzchownym poziomie wynika z najgłębszego przekonania, że ustawy reformujące sądownictwo były zgodne z konstytucją, a organom Unii Europejskiej nic do tego, jaki jest w Polsce ustrój sądów. Sprawy te autorytety prawnicze wyjaśniały sto razy i szkoda atramentu, aby to powtarzać. Doktor nauk prawnych Andrzej Duda wie swoje i wie lepiej.

4. Przepadł wniosek o wotum nieufności dla Ursuli von der Leyen

Europosłowie odrzucili wniosek o wotum nieufności dla szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Poparło go 175 posłów, 360 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Wymagana większość to 357 głosów.

Wniosek zainicjował Gheorghe Piperea z Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów, poseł rumuńskiej skrajnej prawicy. Poparli go m.in. europosłowie PiS. Motywy: nietransparentna wymiana SMS-ów z prezesem Pfizera podczas negocjacji w sprawie szczepionek przeciwko covid-19. Szefową KE obronili posłowie Europejskiej Partii Ludowej, Socjaliści i Demokraci, liberalna grupa Odnowić Europę i Zieloni.

5. Ustawowe limity na zarobki lekarzy?

Związek Powiatów Polskich proponuje nałożenie ustawowych limitów na zarobki lekarzy, obecnie wynoszące nierzadko nawet 70–80 tys. zł miesięcznie – co rujnuje finanse szpitali powiatowych, które płacą najhojniej. Ograniczenia zarobków „kominiarzy” domagają się też pielęgniarki.

Według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji grupa ok. 430 specjalistów na kontraktach wystawia miesięczne faktury nawet na kwoty od 100 do 300 tys. zł. Jednocześnie szpitale powiatowe, które są w najgorszej sytuacji, toną w długach, a kolejki do leczenia są coraz dłuższe. Po co więc szpitale aż tyle płacą „kominiarzom”? Bo same też na tym zarabiają.

Gdyby jednak ustawowo wprowadzono limity zarobków w publicznych placówkach, mielibyśmy jeszcze większy problem – komentuje Joanna Solska.